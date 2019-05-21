Словарь малопонятных слов на древнерусском (П-Р)
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…Пагуба — гибель, бедствие, мор, язва, чума.
Пажить — подножный корм для скота; пастбище, где пасется скот.
Пазноктъ — коготь, ноготь, копыто, последние суставы пальцев.
Паки — опять, еще, снова, вновь.
Пакибытие — новое бытие, возрождение, обновленная жизнь.
Пакси мал — небольшой кусок хлеба, сухарь.
Палица — посох, палка, трость.
Панихида — заупокойная служба
Паперть — открытая часть пред притвором церкви.
Пара — пар.
Парадис — сад, рай, ограда.
Парастас — заупокойное всенощное бдение, когда совершается поминовение усопших.
Пастыри — пастухи.
Паучина — паутина.
Паче — более, больше, выше, лучше.
Паче естества — сверхъестественно.
Паче ума — непостижимо.
Паче слова — невыразимо.
Певка, певк, певг — род сосны, лиственница.
Пеняжник — меняла, меновщик денег.
Пенязь — медная монета, равная 1/6 драхмы.
Первенец — первый родившийся младенец.
Первоверховный — первый, первенствующий.
Первопрестольник — возведенный на первенствующий престол, первосвятитель.
Перворожденный — прежде всех рожденный.
Перси — грудь.
Перст — каждый конечный член руки или ноги, палец.
Персть — грязь; персть от земли — тончайшая часть от земли.
Перстный — земной, земляной, происходящий из праха.
Пестун — руководитель, наставник, воспитатель, смотритель за детьми.
Пещися — заботиться, иметь попечение.
Пира — сумка, котомка.
Пистикий — чистый, неподдельный, без примеси.
Пищаль — ружье.
Плащаница — полотно, простынь.
Плевелы, плевелие — сорная трава, негодная трава.
Пленнца — цепь, узы.
Плесна — ступня, подошва.
Плещи — плечи, рамена, междурамие, хребет.
Плинфа — кирпич.
Плоть — тело.
Поборати — сражать, поражать, защищать, побеждать.
Поборник — защитник, споспешник, победитель в борьбе.
Повапленный — окрашенный красноватою краскою — вапом, или мумией.
Поваповати — красить, подкрашивать, расписывать красками.
Погибель — пагуба, смерть.
Погибох — погиб.
Погладити — растереть, выровнять.
Поглумитися, глумитися — издеваться; размышлять, рассуждать, вникать.
Погнати (аз пожену) — прогнать, погнаться, преследовать.
Подаси — подашь.
Подвизатися — спешить, стараться сделать, устремляться.
Подвой — косяк, брус у двери, верея, косяк дверной.
Поднебесный — находящийся под небом, земной.
Подъяремник — животное, употребляемое на работу; носящий ярмо.
Подъяремный — носящий ярмо, бремя.
Подъяремничий — родившийся от рабочего скота.
Поелику — потому что, так как.
Пожрети — принести в жертву.
Позобати — склевать, набить зоб, поедать.
Позор — зрелище, позор, бесчестие при народе.
Покой — мир, тишина, смерть.
Покров — покрывало, кровля, потолок, защита, покровительство, сень.
Ползкий — скользкий, близкий к падению, липкий.
Полма — пополам, на две части.
Польский — полевой, растущий в поле.
Полуденный — бывающий в полдень; южный.
Помавати — давать знать; объяснять не словами, а знаками.
Помале — немного спустя, вскоре, по малом времени.
Поманути — поманить, сделать знак, побуждать.
Померцати — померкать, помрачаться.
Помизати — мигать, подмигивать, делать знак миганием.
Помилуй — будь милостив.
Помози — помоги, прости.
Поморие — взморье, приморское место.
Помышлением — мыслями, размышлением.
Поне — хотя, по крайней мере.
Понеже — ибо, потому что, поелику.
Поношени — стыд, срам, позор.
Понт — море; понт Чермный — Чермное, или Красное море.
Попирати — топтать ногами, скрывать, прятать.
Поругание — посрамление, поношение, бесчестие.
Порфира — пурпурная дорогая одежда, багрянец.
Посети — приди.
Послушествовати — лжесвидетельствовать.
Поспешение — успех, усердный труд, действие.
Поститися — соблюдать пост, воздерживаться.
Постыжден — устыжен, приведен в смущение.
Посягати — выходить замуж, жениться.
Потерпети — надеяться.
Потешный — гибельный, разрушительный.
Потреба — нужда, нужное.
Потребен — удобный, благовременный.
Потчение сени — расставление кущей, шатров или шалашей.
Потщатися — поспешать, ускорять, усердно стараться.
Похоть — нечистое вождение, злое желание.
Похотствовати — иметь скверное, злое намерение и желание.
Почерпало — бадья, ведро, сосуд, которым можно черпать воду.
Почити — уснуть, успокоиться.
Почто — зачем, для чего, почему.
Поясти — съедать, пожирать.
Пояти — взять, забрать.
Правота — правость, верность, справедливость, прямой путь.
Прадедний — прародительский.
Праздный — без дела или работы пребывающий, нич не занятый, ленивый, пустой, бесполезный.
Праги, пратися — топтать, попирать, сопротивляться упорствовать, давить, идти против, жать
Прах — пыль, персть.
Преблагий — премилосердный, предобрый, превосходящий всех в благости.
Превитати — скитаться, перемещаться, улетать.
Превыспренний — находящийся выше всего, возвышенный, расположенный высоко, горний, поднебесный.
Прегрешати — впадать в грех, согрешать, ошибаться.
Предварити— предупредить, стать или сделать раньше, прийти раньше других.
Предвозгласити — начать петь прежде других, предвозвестить.
Предвозгласный — вперед возвещающий.
Предержащий — держащий высокую власть, начальствующий.
Предний — первый; во предняя — в будущем.
Предстатель — начальник, первостоятель.
Предстательство — покровительство, ходатайство, защита, помощь, заступление.
Предстояй — предстоящий.
Предтеча — тот, кто идет пред кем-то, впереди другого.
Презельный — самый знаменитый, самый сильный, пре-изоб ильный.
Презирати — не смотреть, не придавать значения, не замечать, пренебрегать, считать недостойным внимания.
Презорство — презрение, пренебрежение, непослушание.
Презрети — презреть, пренебречь.
Преизлиха — весьма сильно, преимущественно.
Преисподний — подземный, глубокий, весьма низкий.
Преиспещренный — разукрашенный, имеющий разноцветное убранство.
Преитие — переход.
Преклонятися — склоняться, нагибаться, сгибаться.
Прелесть — обольщение, обман, прельщение, ослепление, ложь, заблуждение.
Прелестный — обманчивый, пленительный, коварный.
Преложение осенения — тень, легкое подобие непостоянства.
Прелыцати — заманивать, обольщать, уловлять, пленять.
Пременение — перемена, изменчивость.
Премирный — выше мира находящийся, горний, небесный.
Премогати — преодолевать, побеждать.
Преобразование — перемена к лучшему, улучшение чего-либо.
Препинати — препятствовать, мешать, останавливать ход дела, соблазнять.
Преподобие — святость, праведность, честность.
Преподобный — определенный, божественный, священный; праведный, подвизавшийся в пустынях и в монастырях.
Преполовение — дохождение до половины; половина, середина.
Преполовити — достигнуть половины, доживать до половины предела жизни человеческой.
Препряда — царская верхняя одежда темно-красного цвета, т.е. то же, что порфира.
Пререкание — возмущение, противоречие, спор, упорство.
Пресвятая — в высшей степени святая.
Преселитися — переселиться, отойти.
Пресельник — чужестранец, иноземец, странник.
Преслушание — ослушание, нарушение, неповиновение.
Преставити — переместить.
Преставитися — переселиться в вечность, умереть.
Пресущественный — прежде всего и всегда существующий, превечный.
Пресуществление — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову.
Претворяти — дать чему-то иной вид, переделывать, изменять, переменить.
Претя — скорбя со смущенным духом.
Прещение — угроза, страх, воспрещение.
Прибежище — убежище, безопасное место.
Прибегать — обращаться к кому-либо с просьбой о помощи или заступлении.
Привитати — обитать, жить, приставать.
Привменяти — уподобляться, приравниваться, сравниваться.
Привременный — непостоянный, только на некоторое время данный, изменчивый, существующий недолгое время.
Придел — пристроенный сбоку в храме алтарь.
Приделовати — прибавлять, умножать.
Придеяти — подносить, прицеплять, вздевать.
Призирати — любить, милостивым быть, обращать внимание, благосклонно смотреть, милостиво смотреть сверху вниз, приютить.
Призрак — привидение, мечтание.
Призор очес — чей-либо недоброжелательный, завистливый взгляд.
Прикладный — приличный, свойственный.
Приклад — образец, пример.
Прилеплятися — приставать, липнуть к чему-то, привязываться.
Прилог — ухищрение, уловление, прибавка, приложение, нападение.
Приложитися — присоединиться, уподобляться, сравнивать.
Приметатися — лежать у порога, валяться, быть в презрении.
Приникати — пристально смотреть, всматриваться, наклонившись вниз; пригнуться, припасть.
Приражения — подступ, близость; приражения вражеские — искушения, нападения вражеские.
Присещати — посещать, надсматривать, наблюдать.
Присно — всегда, непрестанно, беспрерывно.
Присноблаженную — достойную постоянного прославления.
Присноживый — всегда живой, вечный, непричастный смерти.
Присносущный — всегда существующий, вечный.
Приснотекущий — всегда текущий, неиссякаемый.
Присный — родной, всегда близкий, истинный, неизменный, ближний.
Приспети — наступить, приблизиться, поспеть, ускорить.
Притрепетный — исполненный трепета, находящийся в страхе,
дрожащий.
Причастие — участие, общение.
Причастный — принимающий участие в чем-либо.
Причащатися — делаться участником, пребывать, находиться, иметь участие.
Пришельствовати — быть пришельцем, странствовать, приходить в чужую землю.
Пришлец, пришелец — пришедший из другой страны, чужестранец, странник.
Пробавити — продлить, сохранить, продолжить.
Провидец — проникающий в сокровенные тайны, Божий пророк.
Прозелит — пришелец.
Прозирати — проникать, провидеть, овладевать видением.
Прозябати — произрастать, процветать, вырастать.
Прозябаю — произвожу, произращаю.
Прокаженный — страдающий болезнью — проказою.
Прообраз — предзнаменование, предуказание в будущем подобного тому, что совершается в данное время.
Прописание — изображение, образ, начертание.
Пропятие — пригвождение ко кресту, распятие.
Просвещали — просвещающий.
Простый — прямой, правый, простой.
Прости — прямо, благоговейно стойте; премудрость прости — стойте с благоговением и внимайте премудрости.
Прочий — другой, остальной.
Пружие, пруги, прузи — род саранчи.
Пругло — силок, петля, тенета, сеть.
Пря — спор, тяжба, ссора.
Прямо мне — напротив меня.
Пустынножительный — живущий в пустыне, обитатель пустыни, пустынник.
Пустыннолюбный — возлюбивший пустыню, склонный к пустынной жизни, уединению.
Путы — веревки, которыми вяжут руки и ноги, кандалы, оковы.
Пучина — неизмеримая глубина, бездна.
Пядь — мера длины от большого до конца среднего пальца, расставленных, или до мизинца, около 5 1/4 вершков.
Пятерица — пятерка, пять.
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Раболепие — подлое рабское угождение.
Работа — рабство.
Работати — служить рабски; работать.
Рабски — совершенно покорно.
Равнодушный — единодушный, единомышленный.
Равный — достаточный, согласный, сходный во всем с другим.
Ради — для, по, из-за; молитв ради — по молитвам.
Радованный — радостный, приветственный.
Разботети — подняться, стать плодоносным, умножиться.
Разве — кроме.
Разводитися — разверзаться надвое, отверзаться.
Разрешати — развязывать.
Рака — гробница, гроб.
Рало — соха, плуг.
Рамен, рамн — терновник, колючее растение.
Рамень — лесная поросль на запущенной земле.
Рамо, рамена — плечо, плечи.
Растворяти — смешивать одно с другими.
Ратай — воин, ратоборец.
Ратник — воин, борец, противник.
Рачение — любовь, наслаждение, утеха, радение, старание.
Рвение — сильное усердие, ревность, гнев, досада.
Ржа — ржавчина, гниль на хлебе.
Ревнование — зависть, сильное усердие, старание о приобретении чего-либо.
Рекл еси — (ты) сказал.
Репие — колючее растение, репейник.
Реснота - истина, достоинство, приличие.
Реть — спор, ссора, раздор, распря.
Рех — (я) сказал.
Рече — (он) сказал.
Решитель — разрешитель (от долгов).
Реши — сказать, называть, нарекать, обещать.
Риза — верхняя одежда, хитон.
Ров — яма, темница, могила; изведи нас от рова страстей — избавь нас от глубины или множества страстей.
Рог — рог; сила, крепость, могущество; символ крепости и славы.
Род — племя, поколение.
Рожен — рогатина; кол, заостренный с одного конца и утвержденный
в землю другим; железный рог; остроконечное орудие.
Рожцы — шелуха, мякина; выжимки оливковых плодов, которые употребляются в корм свиньям.
Розга — ветвь, побег.
Росодательный — дающий, источающий росу.
Росоносный — носящий в себе росу.
Ротитися — божиться, клясться, отрекаться.
Рукама — двумя руками.
Рукописание — своеручная запись, расписка, завещание.
Рукоятие — рукоять, охапка, сноп (то, что берет рука жнущего), связка сжатого хлеба.
Руно — шерсть, шкура, овчина.
Руле — две руки.
Рыбарь — рыболов, рыбак.
Рцем — будем говорить.
Рясна — бахрома; женское украшение, шитье, состоящее из золота, бисера и дорогих каменьев.
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Это для иностранцев изучающих русский язык?