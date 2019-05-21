Словарь малопонятных слов на древнерусском (П-Р)

Паки — опять, еще, снова, вновь.

Пажить — подножный корм для скота; пастбище, где пасется скот.



Панихида — заупокойная служба

Паперть — открытая часть пред притвором церкви.

Пара — пар.

Парадис — сад, рай, ограда.

Парастас — заупокойное всенощное бдение, когда совершается поминовение усопших.

Пастыри — пастухи.

Паучина — паутина.

Паче — более, больше, выше, лучше.

Паче естества — сверхъестественно.

Паче ума — непостижимо.

Паче слова — невыразимо.

Певка, певк, певг — род сосны, лиственница.

Пеняжник — меняла, меновщик денег.

Пенязь — медная монета, равная 1/6 драхмы.

Первенец — первый родившийся младенец.

Первоверховный — первый, первенствующий.

Первопрестольник — возведенный на первенствующий престол, первосвятитель.

Перворожденный — прежде всех рожденный.

Перси — грудь.

Перст — каждый конечный член руки или ноги, палец.

Персть — грязь; персть от земли — тончайшая часть от земли.

Перстный — земной, земляной, происходящий из праха.

Пестун — руководитель, наставник, воспитатель, смотритель за детьми.

Пещися — заботиться, иметь попечение.

Пира — сумка, котомка.

Пистикий — чистый, неподдельный, без примеси.

Пищаль — ружье.

Плащаница — полотно, простынь.

Плевелы, плевелие — сорная трава, негодная трава.

Пленнца — цепь, узы.

Плесна — ступня, подошва.

Плещи — плечи, рамена, междурамие, хребет.

Плинфа — кирпич.

Плоть — тело.

Поборати — сражать, поражать, защищать, побеждать.

Поборник — защитник, споспешник, победитель в борьбе.

Повапленный — окрашенный красноватою краскою — вапом, или мумией.

Поваповати — красить, подкрашивать, расписывать красками.

Погибель — пагуба, смерть.

Погибох — погиб.

Погладити — растереть, выровнять.

Поглумитися, глумитися — издеваться; размышлять, рассуждать, вникать.

Погнати (аз пожену) — прогнать, погнаться, преследовать.

Подаси — подашь.

Подвизатися — спешить, стараться сделать, устремляться.

Подвой — косяк, брус у двери, верея, косяк дверной.

Поднебесный — находящийся под небом, земной.

Подъяремник — животное, употребляемое на работу; носящий ярмо.

Подъяремный — носящий ярмо, бремя.

Подъяремничий — родившийся от рабочего скота.

Поелику — потому что, так как.

Пожрети — принести в жертву.

Позобати — склевать, набить зоб, поедать.

Позор — зрелище, позор, бесчестие при народе.

Покой — мир, тишина, смерть.

Покров — покрывало, кровля, потолок, защита, покровительство, сень.

Ползкий — скользкий, близкий к падению, липкий.

Полма — пополам, на две части.

Польский — полевой, растущий в поле.

Полуденный — бывающий в полдень; южный.

Помавати — давать знать; объяснять не словами, а знаками.

Помале — немного спустя, вскоре, по малом времени.

Поманути — поманить, сделать знак, побуждать.

Померцати — померкать, помрачаться.

Помизати — мигать, подмигивать, делать знак миганием.

Помилуй — будь милостив.

Помози — помоги, прости.

Поморие — взморье, приморское место.

Помышлением — мыслями, размышлением.

Поне — хотя, по крайней мере.

Понеже — ибо, потому что, поелику.

Поношени — стыд, срам, позор.

Понт — море; понт Чермный — Чермное, или Красное море.

Попирати — топтать ногами, скрывать, прятать.

Поругание — посрамление, поношение, бесчестие.

Порфира — пурпурная дорогая одежда, багрянец.

Посети — приди.

Послушествовати — лжесвидетельствовать.

Поспешение — успех, усердный труд, действие.

Поститися — соблюдать пост, воздерживаться.

Постыжден — устыжен, приведен в смущение.

Посягати — выходить замуж, жениться.

Потерпети — надеяться.

Потешный — гибельный, разрушительный.

Потреба — нужда, нужное.

Потребен — удобный, благовременный.

Потчение сени — расставление кущей, шатров или шалашей.

Потщатися — поспешать, ускорять, усердно стараться.

Похоть — нечистое вождение, злое желание.

Похотствовати — иметь скверное, злое намерение и желание.

Почерпало — бадья, ведро, сосуд, которым можно черпать воду.

Почити — уснуть, успокоиться.

Почто — зачем, для чего, почему.

Поясти — съедать, пожирать.

Пояти — взять, забрать.

Правота — правость, верность, справедливость, прямой путь.

Прадедний — прародительский.

Праздный — без дела или работы пребывающий, нич не занятый, ленивый, пустой, бесполезный.

Праги, пратися — топтать, попирать, сопротивляться упорствовать, давить, идти против, жать

Прах — пыль, персть.

Преблагий — премилосердный, предобрый, превосходящий всех в благости.

Превитати — скитаться, перемещаться, улетать.

Превыспренний — находящийся выше всего, возвышенный, расположенный высоко, горний, поднебесный.

Прегрешати — впадать в грех, согрешать, ошибаться.

Предварити— предупредить, стать или сделать раньше, прийти раньше других.

Предвозгласити — начать петь прежде других, предвозвестить.

Предвозгласный — вперед возвещающий.

Предержащий — держащий высокую власть, начальствующий.

Предний — первый; во предняя — в будущем.

Предстатель — начальник, первостоятель.

Предстательство — покровительство, ходатайство, защита, помощь, заступление.

Предстояй — предстоящий.

Предтеча — тот, кто идет пред кем-то, впереди другого.

Презельный — самый знаменитый, самый сильный, пре-изоб ильный.

Презирати — не смотреть, не придавать значения, не замечать, пренебрегать, считать недостойным внимания.

Презорство — презрение, пренебрежение, непослушание.

Презрети — презреть, пренебречь.

Преизлиха — весьма сильно, преимущественно.

Преисподний — подземный, глубокий, весьма низкий.

Преиспещренный — разукрашенный, имеющий разноцветное убранство.

Преитие — переход.

Преклонятися — склоняться, нагибаться, сгибаться.

Прелесть — обольщение, обман, прельщение, ослепление, ложь, заблуждение.

Прелестный — обманчивый, пленительный, коварный.

Преложение осенения — тень, легкое подобие непостоянства.

Прелыцати — заманивать, обольщать, уловлять, пленять.

Пременение — перемена, изменчивость.

Премирный — выше мира находящийся, горний, небесный.

Премогати — преодолевать, побеждать.

Преобразование — перемена к лучшему, улучшение чего-либо.

Препинати — препятствовать, мешать, останавливать ход дела, соблазнять.

Преподобие — святость, праведность, честность.

Преподобный — определенный, божественный, священный; праведный, подвизавшийся в пустынях и в монастырях.

Преполовение — дохождение до половины; половина, середина.

Преполовити — достигнуть половины, доживать до половины предела жизни человеческой.

Препряда — царская верхняя одежда темно-красного цвета, т.е. то же, что порфира.

Пререкание — возмущение, противоречие, спор, упорство.

Пресвятая — в высшей степени святая.

Преселитися — переселиться, отойти.

Пресельник — чужестранец, иноземец, странник.

Преслушание — ослушание, нарушение, неповиновение.

Преставити — переместить.

Преставитися — переселиться в вечность, умереть.

Пресущественный — прежде всего и всегда существующий, превечный.

Пресуществление — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову.

Претворяти — дать чему-то иной вид, переделывать, изменять, переменить.

Претя — скорбя со смущенным духом.

Прещение — угроза, страх, воспрещение.

Прибежище — убежище, безопасное место.

Прибегать — обращаться к кому-либо с просьбой о помощи или заступлении.

Привитати — обитать, жить, приставать.

Привменяти — уподобляться, приравниваться, сравниваться.

Привременный — непостоянный, только на некоторое время данный, изменчивый, существующий недолгое время.

Придел — пристроенный сбоку в храме алтарь.

Приделовати — прибавлять, умножать.

Придеяти — подносить, прицеплять, вздевать.

Призирати — любить, милостивым быть, обращать внимание, благосклонно смотреть, милостиво смотреть сверху вниз, приютить.

Призрак — привидение, мечтание.

Призор очес — чей-либо недоброжелательный, завистливый взгляд.

Прикладный — приличный, свойственный.

Приклад — образец, пример.

Прилеплятися — приставать, липнуть к чему-то, привязываться.

Прилог — ухищрение, уловление, прибавка, приложение, нападение.

Приложитися — присоединиться, уподобляться, сравнивать.

Приметатися — лежать у порога, валяться, быть в презрении.

Приникати — пристально смотреть, всматриваться, наклонившись вниз; пригнуться, припасть.

Приражения — подступ, близость; приражения вражеские — искушения, нападения вражеские.

Присещати — посещать, надсматривать, наблюдать.

Присно — всегда, непрестанно, беспрерывно.

Присноблаженную — достойную постоянного прославления.

Присноживый — всегда живой, вечный, непричастный смерти.

Присносущный — всегда существующий, вечный.

Приснотекущий — всегда текущий, неиссякаемый.

Присный — родной, всегда близкий, истинный, неизменный, ближний.

Приспети — наступить, приблизиться, поспеть, ускорить.

Притрепетный — исполненный трепета, находящийся в страхе,

дрожащий.

Причастие — участие, общение.

Причастный — принимающий участие в чем-либо.

Причащатися — делаться участником, пребывать, находиться, иметь участие.

Пришельствовати — быть пришельцем, странствовать, приходить в чужую землю.

Пришлец, пришелец — пришедший из другой страны, чужестранец, странник.

Пробавити — продлить, сохранить, продолжить.

Провидец — проникающий в сокровенные тайны, Божий пророк.

Прозелит — пришелец.

Прозирати — проникать, провидеть, овладевать видением.

Прозябати — произрастать, процветать, вырастать.

Прозябаю — произвожу, произращаю.

Прокаженный — страдающий болезнью — проказою.

Прообраз — предзнаменование, предуказание в будущем подобного тому, что совершается в данное время.

Прописание — изображение, образ, начертание.

Пропятие — пригвождение ко кресту, распятие.

Просвещали — просвещающий.

Простый — прямой, правый, простой.

Прости — прямо, благоговейно стойте; премудрость прости — стойте с благоговением и внимайте премудрости.

Прочий — другой, остальной.

Пружие, пруги, прузи — род саранчи.

Пругло — силок, петля, тенета, сеть.

Пря — спор, тяжба, ссора.

Прямо мне — напротив меня.

Пустынножительный — живущий в пустыне, обитатель пустыни, пустынник.

Пустыннолюбный — возлюбивший пустыню, склонный к пустынной жизни, уединению.

Путы — веревки, которыми вяжут руки и ноги, кандалы, оковы.

Пучина — неизмеримая глубина, бездна.

Пядь — мера длины от большого до конца среднего пальца, расставленных, или до мизинца, около 5 1/4 вершков.

Пятерица — пятерка, пять.



- Р -

Раболепие — подлое рабское угождение.

Работа — рабство.

Работати — служить рабски; работать.

Рабски — совершенно покорно.

Равнодушный — единодушный, единомышленный.

Равный — достаточный, согласный, сходный во всем с другим.

Ради — для, по, из-за; молитв ради — по молитвам.

Радованный — радостный, приветственный.

Разботети — подняться, стать плодоносным, умножиться.

Разве — кроме.

Разводитися — разверзаться надвое, отверзаться.

Разрешати — развязывать.

Рака — гробница, гроб.

Рало — соха, плуг.

Рамен, рамн — терновник, колючее растение.

Рамень — лесная поросль на запущенной земле.

Рамо, рамена — плечо, плечи.

Растворяти — смешивать одно с другими.

Ратай — воин, ратоборец.

Ратник — воин, борец, противник.

Рачение — любовь, наслаждение, утеха, радение, старание.

Рвение — сильное усердие, ревность, гнев, досада.

Ржа — ржавчина, гниль на хлебе.

Ревнование — зависть, сильное усердие, старание о приобретении чего-либо.

Рекл еси — (ты) сказал.

Репие — колючее растение, репейник.

Реснота - истина, достоинство, приличие.

Реть — спор, ссора, раздор, распря.

Рех — (я) сказал.

Рече — (он) сказал.

Решитель — разрешитель (от долгов).

Реши — сказать, называть, нарекать, обещать.

Риза — верхняя одежда, хитон.

Ров — яма, темница, могила; изведи нас от рова страстей — избавь нас от глубины или множества страстей.

Рог — рог; сила, крепость, могущество; символ крепости и славы.

Род — племя, поколение.

Рожен — рогатина; кол, заостренный с одного конца и утвержденный

в землю другим; железный рог; остроконечное орудие.

Рожцы — шелуха, мякина; выжимки оливковых плодов, которые употребляются в корм свиньям.

Розга — ветвь, побег.

Росодательный — дающий, источающий росу.

Росоносный — носящий в себе росу.

Ротитися — божиться, клясться, отрекаться.

Рукама — двумя руками.

Рукописание — своеручная запись, расписка, завещание.

Рукоятие — рукоять, охапка, сноп (то, что берет рука жнущего), связка сжатого хлеба.

Руно — шерсть, шкура, овчина.

Руле — две руки.

Рыбарь — рыболов, рыбак.

Рцем — будем говорить.

Рясна — бахрома; женское украшение, шитье, состоящее из золота, бисера и дорогих каменьев.

Автор



***

.