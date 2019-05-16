Словарь малопонятных слов на древнерусском (Л-О)
-Л-
…Лакоть —локоть; мера от локтя до конца среднего пальца, около 10,5 вершков.
Ланита — щека.
Ластовица — ласточка (птица).
Лаятель — поноситель, ругатель, коварный человек.
Легание — лежание.
Легион — отряд воинов, полк, множество.
Лентион, лентий — полотенце, утиральник.
Лепта — мелкая медная монета.
Лепо — пристойно, уместно, полезно.
Лепота — красота, изящество, величество, пригожество.
Лепый — пригожий, красивый, пристойный, изящный, украшенный.
Лествица — лестница.
Лесть — обман, обольщение, коварство, хитрость, ложь.
Лестчий — обманный, обольстительный, хитрый, коварный.
Лива (лив) — юг, южный; юго-западный ветер.
Ливан — ладан, благовонная смола из дерев Ливанских гор северо-западной Палестины, а также Ливанские горы.
Лик — собрание поющих, сонм, пение, хор.
Ликовствовати — торжествовать, веселиться, праздновать.
Лира — музыкальный струнный инструмент.
Лиси — лисицы.
Лихоимство — излишняя алчность к приобретению имения всякими мерами.
Лишше — сверх того, более.
Лобзати — целовать.
Ловитва — ловля, звериная ловля, охота.
Ловительство — засада, охота.
Ложе — постель, одр.
Ложесна — утроба; матерняя утроба, зачинающая и рождающая.
Лоно — недро, грудь, пазуха, карман.
Лукавое — злое.
Лукавство — хитрость, злодейство, коварство.
Лукавый — злой, дурной, диавол.
Льстивый — коварный, хитрый, обманщик.
Любоначалие — желание быть начальником.
Любы — любовь.
Лютый — свирепый, жестокий, пагубный.Люте — жестоко, тяжко, свирепо.
Лысто — голень, лодыжка, мышца.
Лядвия — мускулы в чреслах, бедро, ляжка, внутренние поясничные мышцы около почек.
Ляденети — порастать кустарником или травой.
- М-
Малый — немногий.
Мамона (маммона) — земные блага, богатство.
Мание, мановение — обращение к кому-либо, знак рукою, головою и миганием очей; тайное непостижимое действие.
Маститый — жирный, сочный, свежий.
Маститая старость — глубокая, но бодрая старость.
Масть — жир, тук, мазь благовонная, масло, елей.
Мгла — тьма, туман, облако, мрак.
Междорамие — междуплечие, т.е. пространство между плечами; спина.
Междоречие — место между двумя реками; Месопотамия.
Междоусобная брань — вражда или бунт внутри государства.
Мене — меня.
Мерзкий — угрюмый, страшный, достойный омерзения.
Мерило — мера, весы, воздаяние.
Мертвые века — давно умершие.
Мерцати — меркнуть, терять свет.
Мее — мул, помесь осла с лошадью.
Местник — мститель, злобный отмститель.
Месть — справедливое наказание, возмездие, мщение.
Мех — мешок.
Мечный — мечом совершаемый.
Мечное посечение главы — усекновение главы мечом.
Мзда — награда, воздаяние.
Ми — мне.
Милость — милосердие.
Милоть — верхняя одежда, мантия, плащ.
Милея (милися) дею — умиленно молюсь, препоручаю себя в милость.
Милея деяти — умиляться, умилостивлять.
Милюся — умилостивляюсь.
Мир —
1) тишина, спокойствие;
2) вселенная, весь земной шар или весь род человеческий.
Мирный — земной, временный.
Миротворцы — те, кто и сами не подают поводов к раздору и несогласию, и других, враждующих между собою, примиряют.
Мирсина — мирт, миртовое дерево.
Мирра — смирна — вещество, состоящее из смолы и камеди, пахучее и горькое, добывается из дерева, растущего в Египте, Аравии и Нубии.
Мний — меньший, младший.
Многоблагоутробный — весьма милосердный.
Многоболезненный — многоскорбный, бедственный.
Многоцелебный — подающий многие исцеления.
Многочастне — много раз, многократно.
Множае — больше.
Множицею — много раз, многократно.
Моея — моей.
Молва — смятение, волнение, ропот, тревога.
Молниевидный, молниезрачный — имеющий вид молнии.
Молниеносный — быстрый, как молния.
Молниеносным громом — молнией, сопровождающейся громом.
Моя — мои.
Мрежа — сеть, невод.
Мудрование — умствование, мудрость, злоумышление, ухищрение.
Муж кровей — злодей, человек кровожадный.
Мурин — ефиоплянин, чернокожий.
Мусикия — музыка.
Мшелоимство — корыстолюбие, мздоимство.
Мытарь — сборщик податей.
Мышца — плечо, сила, крепость, могущество.
Мышца высокая — поднятая рука, сила Божия.
Мя — меня.
Мятва — мята (трава).
Мятежный — производящий смуту, возмутительный.
- Н -
Набдевати — снабжать, хранить, беречь.
Наваждати — наущать, подговаривать, клеветать.
Навет — клевета, козни, ухищрения.
Навечерие — канун праздника.
Назирати — наблюдать, замечать.
Назнаменовати — назначить, означить, давать разуметь.
Наипаче — в особенности, пуще, более всего, особенно же, наиболее, преимущественно.
Наитие — сошествие, нашествие.
Наказание — наставление, научение, вразумление.
Наказатель — учитель, наставник.
Наказуя — поучая, наставляя.
Належит — мне предстоит, должно.
Наляцати — напрягать, натягивать.
Нама — нам двоим; наю — нас двоих.
Нань — на него.
Наопак — криво, назад, вспять, обратно.
Нападати — напасть, устремиться, броситься.
Напаствуемый — находящийся в напасти.
Напасть — беда, несчастие, злополучие, искушение.
Наперсник — лежащий на груди, пользующийся особой доверенностью, любимец.
Напрасно — внезапно, нечаянно, неожиданно.
Напрасная смерть — внезапная, скоропостижная смерть.
Напутие — напутствие, снабжение всем нужным для предстоящего пути.
Нард — индийское растение, из которого делается дорогое ароматное масло.
Нарекати — называть, наименовать.
Нарочитый — известный, знаменитый, назначенный.
Насмертник — осужденный на смерть, повинный смерти.
Насущный — необходимый для существования.
Насытить — напитать.
Наутрие — утро следующего дня, на другой день.
Наущати — научать, подговаривать.
Нашея — нашей.
Наяти — нанять, подрядить.
Неблазненно — без соблазна.
Неблазненный — чуждый соблазна, неуклонный.
Небрещи — не радеть, не стараться, отвергать.
Невечерний свет — незаходящий, вечный свет.
Невозвратный — невозвращающийся, неизменный, несомненный.
Негли — не ли, может быть.
Неделя — воскресный день, когда "не делают" обычных работ, во исполнение заповеди.
Недомысленный — непонимаемый, непостижимый.
Недремлемый — неутомимый, всегда бодрствующий.
Недуг — болезнь.
Неже — нежели.
Нежегомо — несгораемо, несожигаемо.
Независтно — доброжелательно, обильно, щедро, без зависти.
Неизнуряемый источник — неиссякаемый источник.
Неиждиваемый — неистощимый, неубавляемый, не могущий быть истраченным.
Неизреченный — невыразимый в слове, чистый, несказанный.
Неискусомужная, неискусобрачная Дева — не познавшая мужа, не связанная узами брака Дева.
Неиспытанный — сокровенный, тайный.
Неистовый — исступленный, сумасшедший, беснующийся.
Неключимый — негодный, непотребный, бесполезный.
Некосненный — немедленный.
Нектар — напиток, который, по баснословию языческому, употребляем был их богами.
Не ктому (нектому) — более не, еще не, уже не.
Нелепый — неприличный, безрассудный, срамный.
Неможение — немощь, бессилие, слабость.
Немощи — слабости, грехи, хворость, погрешность.
Немоществовати — хворать, недомогать, терять силу и бодрость.
Ненаветно — безопасно от наветов, от ухищрений.
Необинуяся — смело, не сомневаясь, открыто, прямо.
Необоримый — несокрушимый, неодолимый, непобедимый, крепкий, твердый.
Необуреваемый — тихий, невозмущаемый ничем.
Неодержимо — неудержимо, стремительно, без опоры.
Неопалимый — невредимый от пламени, несжигаемый.
Неописанный — не поддающийся описанию.
Неоскудно — обильно, избыточно, неоскудевающе.
Неоскудный — обильный, избыточный, неоскудевающий.
Неослабный — неослабевающий, беспрестанный.
Неотложный — безотлагательный, непреложный.
Неотметный — неотчужденный, неотриновенный.
Неплоды — неплодная замужняя женщина, не рождающая детей.
Неплодный — не приносящий плодов.
Неподобный — недостойный, непристойный, непотребный.
Непорочне — неукоризненно, без нарекания.
Непостыдный — не заслуживающий осуждения, надежный, неукоризненный.
Непраздная — беременная женщина.
Не презри — не пренебрегай.
Непреемный — непрерывный, беспрестанный.
Непреложный — неизменный, не подлежащий изменению.
Непричастный — не посвященный в тайны, незнающий.
Непроходный — непроходимый, неприступный, неизмеримый, огромный.
Непщевание — мнение, предлог, вид.
Непщевати — размышлять, думать, извиняться, оправдываться.
Нешцевати вины о гресех — выдумывать извинения о грехах, искать оправдание.
Несекомый — непричастный делению; не подлежащий делению; твердый, крепкий; камень, гранит.
Несмесно — несмешанно, неслиянно.
Несть, несмь — не, нет.
Несытый — алчный, надменный.
Нетленный свет — вечный, не подлежащий закату свет; всегдашний.
Неудержанно — беспрепятственно, безостановочно.
Неукорный — безукоризненный, честный, справедливый, не подлежащий укоризне.
Неумытный — неподкупный, беспристрастный, немздоимный.
Неусыпаемый — не знающий отдыха, неутомимый.
Нечаяние — неожиданность, беспечность, недоумение.
Неясыть — ночная птица; пеликан (символ материнской любви до самопожертвования).
Ни — не, нет.
Ниже— даже ни, и не, также не.
Низвергати — сталкивать, низводить с высоты.
Никакоже — нисколько, никаким образом, никак.
Никновенный — нагнувшийся вниз, наклоненный.
Николиже — никогда, ни в какое время.
Низпосли — пошли вниз (с неба на землю).
Ниц — вниз, на землю лицом.
Ничтоже, ничтоже велие — ничего, ничего особенного.
Ничтоже дивно — ничего удивительного.
Нищий — слабый, немощный, бедствующий.
Ножны — место для ножа, меча, лука и т. д.
Нощный вран — филин, сова, нетопырь, летучая мышь, т.е. ночная птица.
Нощное поприще — все время ночи, ночь целая.
Ны — нас.
Ныне — теперь, в настоящее время.
Нырище — нора, развалины башни или здания.
- О -
Обаватель — чародей, наговорщик, знахарь.
Обавати — заговаривать, заклинать, внушать, околдовывать, обольщать пением.
Обанадесять — двенадцать.
Обаче — впрочем, однако, только, подлинно.
Обетшати — обессилеть, одряхлеть, прийти в ветхость, устареть.
Обещник — сообщник, товарищ.
Обиновение — недоумение, сомнение, страх.
Обинутися, обиноватися — колебаться, недоумевать, сомневаться, скрывать; не обинутнся — не сомневаться, смело поступать.
Обитати — жить, пребывать.
Обладати — владеть, господствовать.
Область — волость, начальство над известною страною.
Облегати — окружать.
Облегоша — обложили, осадили.
Об-нощь — ночью, в течение ночи.
Обольстити — обмануть хитростью, льстивыми речами.
Обоняти — чувствовать запах, нюхать.
Обоюду — по обе стороны, с обеих сторон, с той и с другой стороны.
Обрадовательный — радостный, утешительный.
Обращати — отдать равное или должное.
Обручение — обязательство, залог, обряд благословения жениха и невесты.
Обручник — обрученный; давший обязательство, залог; жених, обручившийся с невестой.
Обстою — осаждаю, окружаю.
Обстояние — осада, напасть, беда.
Обстоят — стоять кругом, окружать.
Обуяти — сделаться глупым, негодным, обезуметь.
Обходимый — принадлежащий кому-то, свойственный,
Обязати — обвязать, связать.
Обязуяй сокрушения — врачующий скорби, болезни.
Овама, овамо — там, туда, в иное место.
Овоща — иногда, некогда, однажды.
Обвый, ов — иной, другой, некий.
Овча — овца, овечка.
Оглашати — наставлять устно.
Оглашение — гласное, открытое проповедание.
Огневица — жгучий жар, горячка, лихорадка с сильным жаром.
Огорчатися — быть в огорчении, досаде.
Огребаюся — воздерживаюсь, отвращаюсь, уклоняюсь.
Одебелети — огрубеть, отолстеть, отяжелеть.
Одержание (обдержание) — владение, наследие.
Одержати (обдержати) — окружать, захватывать, утеснять, владеть, господствовать.
Одесную — по правую руку или сторону.
Одигитрия — путеводительница, крепкая помощница,
Одождити — послать дождь, оросить.
Одр — кровать, постель, ложе.
Оженься — женившись.
Ожесточити — сделать непреклонным, нечувственным, упорным.
Озлобление — злоба, оскорбление, страдание, причинение зла, угнетение.
Озлобити — делать худое, причинять несчастия.
Озобати — съедать, истреблять.
Окаляти — осквернять, замарать, загрязнять.
Окаянный — бедный, сожаления достойный, отверженный, злосчастный, несчастный.
Окаянство — несчастье, злополучие, бедствие.
Окормляти — управлять, наставлять, путеводить.
Окормляю — направляю корму корабля к пристани, управляю к миру, успокаиваю.
Окорми мя, яко странна — приюти, успокой меня, как странника.
Окрадати — отнимать, присваивать, красть.
Окрест — вокруг, около, кругом.
Оле — восклицание, выражающее удивление или скорбь: э, эх, увы.
Олтарь — жертвенник, алтарь, на котором приносились жертвы.
Омертвети — приходить в бесчувственность, делаться подобным мертвому.
Онагр — дикий осел.
Онамо — там, туда.
Онебесити — сделать причастным небесного блаженства.
Онде — там, в другом месте, таким образом.
Онех — тех.
Он-пол — другая сторона, противоположный берег.
Онсица — такой-то, он-то.
Оплазивый — любопытный, занимающийся мелочною заботою, сплетник.
Оплазнство — любопытство, пустословие.
Оплот — ограда.
Оправдание — заповедь, право, закон, устав, постановление.
Оправдати — делать правым, очищать.
Опреснок — хлеб пресный, без закваски, без дрожжей.
Орати — пахать, возделывать землю.
Орало — плуг, соха.
Орлий — орлиный.
Осанна — спасение, помощь, слава.
Осеняти — покрывать, благословлять.
Осетовати — оплакать.
Оскорбети — опечалиться, негодовать.
Оскорд — топор, секира, бердыш, лом.
Оскудевати — делаться скудным, истощаться. ,
Ослабите — облегчить, простить, ослабить.
Оснежитися — заблистать белизною, как снег.
Отай, тайг — тайно, скрыто.
Отвергнута — отвергнуть.
Отверзати — отворять, открывать; гроб отверзт — открытый гроб.
Отдоение — вскормление молоком.
Отдоити — окончить кормить молоком матери.
Отженити — отгонять; отжени — отгони, истреби.
Отженути — отнимать, отбивать, освобождать.
Отишие — тишина, тихое убежище во время бури.
Отметати — отвергать, отрицать, отбрасывать, разорять.
Отнюдуже (отонудуже) — откуда, почему.
Отнюд — никоим образом, совершенно.
Оток — место, залитое кругом водою, остров; во отоце окияна моря, в морских отоцех — на острове океана моря, в морских островах.
Отрада — облегчение скорби, обрадование, успокоение.
Отрасль — росток, ветвь, новый побег на дереве.
Отребие — сор, очистки, отброс.
Отребити — очистить от ненужного и негодного.
Отревати — отталкивать, отвергать.
Отроды — дети.
Отрок — мальчик от 7 до 15 лет.
Отроковица — девочка от 7 до 15 лет.
Отроча младо — дитя, младенец.
Отрыгати — извергать, изрекать, возвещать, обильно изливать.
Оттрясен — изгнан.
Отщетеваюся — удаляюсь, отказываюсь как от бесполезного, терплю вред.
Отщетити — потерять, ни во что вменить, сделать тщетным, пустым.
Отчаянный — потерявший всякую надежду,
Оцет — уксус винный.
Очервленный — окрашенный в багряный цвет, обагренный.
Очи — глаза
Очищение — очистительная жертва, прощение.
Очуждати — быть чуждым, сбывать с рук.
Ошаяватися — устранять, удаляться.
Ошуюю (о-шуюю) — по левую руку или сторону.
Ощутити — познать, открыть, испытать чувствами.
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