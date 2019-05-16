Словарь малопонятных слов на древнерусском (Л-О)

… Лакоть —локоть; мера от локтя до конца среднего пальца, около 10,5 вершков .



Лепый — пригожий, красивый, пристойный, изящный, украшенный.

Лествица — лестница.

Лесть — обман, обольщение, коварство, хитрость, ложь.

Лестчий — обманный, обольстительный, хитрый, коварный.

Лива (лив) — юг, южный; юго-западный ветер.

Ливан — ладан, благовонная смола из дерев Ливанских гор северо-западной Палестины, а также Ливанские горы.

Лик — собрание поющих, сонм, пение, хор.

Ликовствовати — торжествовать, веселиться, праздновать.

Лира — музыкальный струнный инструмент.

Лиси — лисицы.

Лихоимство — излишняя алчность к приобретению имения всякими мерами.

Лишше — сверх того, более.

Лобзати — целовать.

Ловитва — ловля, звериная ловля, охота.

Ловительство — засада, охота.

Ложе — постель, одр.

Ложесна — утроба; матерняя утроба, зачинающая и рождающая.

Лоно — недро, грудь, пазуха, карман.

Лукавое — злое.

Лукавство — хитрость, злодейство, коварство.

Лукавый — злой, дурной, диавол.

Льстивый — коварный, хитрый, обманщик.

Любоначалие — желание быть начальником.

Любы — любовь.

Лютый — свирепый, жестокий, пагубный.

— жестоко, тяжко, свирепо.

Лысто — голень, лодыжка, мышца.

Лядвия — мускулы в чреслах, бедро, ляжка, внутренние поясничные мышцы около почек.

Ляденети — порастать кустарником или травой.

- М-

Малый — немногий.

Мамона (маммона) — земные блага, богатство.

Мание, мановение — обращение к кому-либо, знак рукою, головою и миганием очей; тайное непостижимое действие.

Маститый — жирный, сочный, свежий.

Маститая старость — глубокая, но бодрая старость.

Масть — жир, тук, мазь благовонная, масло, елей.

Мгла — тьма, туман, облако, мрак.

Междорамие — междуплечие, т.е. пространство между плечами; спина.

Междоречие — место между двумя реками; Месопотамия.

Междоусобная брань — вражда или бунт внутри государства.

Мене — меня.

Мерзкий — угрюмый, страшный, достойный омерзения.

Мерило — мера, весы, воздаяние.

Мертвые века — давно умершие.

Мерцати — меркнуть, терять свет.

Мее — мул, помесь осла с лошадью.

Местник — мститель, злобный отмститель.

Месть — справедливое наказание, возмездие, мщение.

Мех — мешок.

Мечный — мечом совершаемый.

Мечное посечение главы — усекновение главы мечом.

Мзда — награда, воздаяние.

Ми — мне.

Милость — милосердие.

Милоть — верхняя одежда, мантия, плащ.

Милея (милися) дею — умиленно молюсь, препоручаю себя в милость.

Милея деяти — умиляться, умилостивлять.

Милюся — умилостивляюсь.

Мир —

1) тишина, спокойствие;

2) вселенная, весь земной шар или весь род человеческий.

Мирный — земной, временный.

Миротворцы — те, кто и сами не подают поводов к раздору и несогласию, и других, враждующих между собою, примиряют.

Мирсина — мирт, миртовое дерево.

Мирра — смирна — вещество, состоящее из смолы и камеди, пахучее и горькое, добывается из дерева, растущего в Египте, Аравии и Нубии.

Мний — меньший, младший.

Многоблагоутробный — весьма милосердный.

Многоболезненный — многоскорбный, бедственный.

Многоцелебный — подающий многие исцеления.

Многочастне — много раз, многократно.

Множае — больше.

Множицею — много раз, многократно.

Моея — моей.

Молва — смятение, волнение, ропот, тревога.

Молниевидный, молниезрачный — имеющий вид молнии.

Молниеносный — быстрый, как молния.

Молниеносным громом — молнией, сопровождающейся громом.

Моя — мои.

Мрежа — сеть, невод.

Мудрование — умствование, мудрость, злоумышление, ухищрение.

Муж кровей — злодей, человек кровожадный.

Мурин — ефиоплянин, чернокожий.

Мусикия — музыка.

Мшелоимство — корыстолюбие, мздоимство.

Мытарь — сборщик податей.

Мышца — плечо, сила, крепость, могущество.

Мышца высокая — поднятая рука, сила Божия.

Мя — меня.

Мятва — мята (трава).

Мятежный — производящий смуту, возмутительный.

- Н -

Набдевати — снабжать, хранить, беречь.

Наваждати — наущать, подговаривать, клеветать.

Навет — клевета, козни, ухищрения.

Навечерие — канун праздника.

Назирати — наблюдать, замечать.

Назнаменовати — назначить, означить, давать разуметь.

Наипаче — в особенности, пуще, более всего, особенно же, наиболее, преимущественно.

Наитие — сошествие, нашествие.

Наказание — наставление, научение, вразумление.

Наказатель — учитель, наставник.

Наказуя — поучая, наставляя.

Належит — мне предстоит, должно.

Наляцати — напрягать, натягивать.

Нама — нам двоим; наю — нас двоих.

Нань — на него.

Наопак — криво, назад, вспять, обратно.

Нападати — напасть, устремиться, броситься.

Напаствуемый — находящийся в напасти.

Напасть — беда, несчастие, злополучие, искушение.

Наперсник — лежащий на груди, пользующийся особой доверенностью, любимец.

Напрасно — внезапно, нечаянно, неожиданно.

Напрасная смерть — внезапная, скоропостижная смерть.

Напутие — напутствие, снабжение всем нужным для предстоящего пути.

Нард — индийское растение, из которого делается дорогое ароматное масло.

Нарекати — называть, наименовать.

Нарочитый — известный, знаменитый, назначенный.

Насмертник — осужденный на смерть, повинный смерти.

Насущный — необходимый для существования.

Насытить — напитать.

Наутрие — утро следующего дня, на другой день.

Наущати — научать, подговаривать.

Нашея — нашей.

Наяти — нанять, подрядить.

Неблазненно — без соблазна.

Неблазненный — чуждый соблазна, неуклонный.

Небрещи — не радеть, не стараться, отвергать.

Невечерний свет — незаходящий, вечный свет.

Невозвратный — невозвращающийся, неизменный, несомненный.

Негли — не ли, может быть.

Неделя — воскресный день, когда "не делают" обычных работ, во исполнение заповеди.

Недомысленный — непонимаемый, непостижимый.

Недремлемый — неутомимый, всегда бодрствующий.

Недуг — болезнь.

Неже — нежели.

Нежегомо — несгораемо, несожигаемо.

Независтно — доброжелательно, обильно, щедро, без зависти.

Неизнуряемый источник — неиссякаемый источник.

Неиждиваемый — неистощимый, неубавляемый, не могущий быть истраченным.

Неизреченный — невыразимый в слове, чистый, несказанный.

Неискусомужная, неискусобрачная Дева — не познавшая мужа, не связанная узами брака Дева.

Неиспытанный — сокровенный, тайный.

Неистовый — исступленный, сумасшедший, беснующийся.

Неключимый — негодный, непотребный, бесполезный.

Некосненный — немедленный.

Нектар — напиток, который, по баснословию языческому, употребляем был их богами.

Не ктому (нектому) — более не, еще не, уже не.

Нелепый — неприличный, безрассудный, срамный.

Неможение — немощь, бессилие, слабость.

Немощи — слабости, грехи, хворость, погрешность.

Немоществовати — хворать, недомогать, терять силу и бодрость.

Ненаветно — безопасно от наветов, от ухищрений.

Необинуяся — смело, не сомневаясь, открыто, прямо.

Необоримый — несокрушимый, неодолимый, непобедимый, крепкий, твердый.

Необуреваемый — тихий, невозмущаемый ничем.

Неодержимо — неудержимо, стремительно, без опоры.

Неопалимый — невредимый от пламени, несжигаемый.

Неописанный — не поддающийся описанию.

Неоскудно — обильно, избыточно, неоскудевающе.

Неоскудный — обильный, избыточный, неоскудевающий.

Неослабный — неослабевающий, беспрестанный.

Неотложный — безотлагательный, непреложный.

Неотметный — неотчужденный, неотриновенный.

Неплоды — неплодная замужняя женщина, не рождающая детей.

Неплодный — не приносящий плодов.

Неподобный — недостойный, непристойный, непотребный.

Непорочне — неукоризненно, без нарекания.

Непостыдный — не заслуживающий осуждения, надежный, неукоризненный.

Непраздная — беременная женщина.

Не презри — не пренебрегай.

Непреемный — непрерывный, беспрестанный.

Непреложный — неизменный, не подлежащий изменению.

Непричастный — не посвященный в тайны, незнающий.

Непроходный — непроходимый, неприступный, неизмеримый, огромный.

Непщевание — мнение, предлог, вид.

Непщевати — размышлять, думать, извиняться, оправдываться.

Нешцевати вины о гресех — выдумывать извинения о грехах, искать оправдание.

Несекомый — непричастный делению; не подлежащий делению; твердый, крепкий; камень, гранит.

Несмесно — несмешанно, неслиянно.

Несть, несмь — не, нет.

Несытый — алчный, надменный.

Нетленный свет — вечный, не подлежащий закату свет; всегдашний.

Неудержанно — беспрепятственно, безостановочно.

Неукорный — безукоризненный, честный, справедливый, не подлежащий укоризне.

Неумытный — неподкупный, беспристрастный, немздоимный.

Неусыпаемый — не знающий отдыха, неутомимый.

Нечаяние — неожиданность, беспечность, недоумение.

Неясыть — ночная птица; пеликан (символ материнской любви до самопожертвования).

Ни — не, нет.

Ниже— даже ни, и не, также не.

Низвергати — сталкивать, низводить с высоты.

Никакоже — нисколько, никаким образом, никак.

Никновенный — нагнувшийся вниз, наклоненный.

Николиже — никогда, ни в какое время.

Низпосли — пошли вниз (с неба на землю).

Ниц — вниз, на землю лицом.

Ничтоже, ничтоже велие — ничего, ничего особенного.

Ничтоже дивно — ничего удивительного.

Нищий — слабый, немощный, бедствующий.

Ножны — место для ножа, меча, лука и т. д.

Нощный вран — филин, сова, нетопырь, летучая мышь, т.е. ночная птица.

Нощное поприще — все время ночи, ночь целая.

Ны — нас.

Ныне — теперь, в настоящее время.

Нырище — нора, развалины башни или здания.





- О - Обаватель — чародей, наговорщик, знахарь. Обавати — заговаривать, заклинать, внушать, околдовывать, обольщать пением. Обанадесять — двенадцать. Обаче — впрочем, однако, только, подлинно. Обетшати — обессилеть, одряхлеть, прийти в ветхость, устареть. Обещник — сообщник, товарищ. Обиновение — недоумение, сомнение, страх. Обинутися, обиноватися — колебаться, недоумевать, сомневаться, скрывать; не обинутнся — не сомневаться, смело поступать. Обитати — жить, пребывать. Обладати — владеть, господствовать. Область — волость, начальство над известною страною. Облегати — окружать. Облегоша — обложили, осадили. Об-нощь — ночью, в течение ночи. Обольстити — обмануть хитростью, льстивыми речами. Обоняти — чувствовать запах, нюхать. Обоюду — по обе стороны, с обеих сторон, с той и с другой стороны. Обрадовательный — радостный, утешительный. Обращати — отдать равное или должное. Обручение — обязательство, залог, обряд благословения жениха и невесты. Обручник — обрученный; давший обязательство, залог; жених, обручившийся с невестой. Обстою — осаждаю, окружаю. Обстояние — осада, напасть, беда. Обстоят — стоять кругом, окружать. Обуяти — сделаться глупым, негодным, обезуметь. Обходимый — принадлежащий кому-то, свойственный, Обязати — обвязать, связать. Обязуяй сокрушения — врачующий скорби, болезни. Овама, овамо — там, туда, в иное место. Овоща — иногда, некогда, однажды. Обвый, ов — иной, другой, некий. Овча — овца, овечка. Оглашати — наставлять устно. Оглашение — гласное, открытое проповедание. Огневица — жгучий жар, горячка, лихорадка с сильным жаром. Огорчатися — быть в огорчении, досаде. Огребаюся — воздерживаюсь, отвращаюсь, уклоняюсь. Одебелети — огрубеть, отолстеть, отяжелеть. Одержание (обдержание) — владение, наследие. Одержати (обдержати) — окружать, захватывать, утеснять, владеть, господствовать. Одесную — по правую руку или сторону. Одигитрия — путеводительница, крепкая помощница, Одождити — послать дождь, оросить. Одр — кровать, постель, ложе. Оженься — женившись. Ожесточити — сделать непреклонным, нечувственным, упорным. Озлобление — злоба, оскорбление, страдание, причинение зла, угнетение. Озлобити — делать худое, причинять несчастия. Озобати — съедать, истреблять. Окаляти — осквернять, замарать, загрязнять. Окаянный — бедный, сожаления достойный, отверженный, злосчастный, несчастный. Окаянство — несчастье, злополучие, бедствие. Окормляти — управлять, наставлять, путеводить. Окормляю — направляю корму корабля к пристани, управляю к миру, успокаиваю. Окорми мя, яко странна — приюти, успокой меня, как странника. Окрадати — отнимать, присваивать, красть. Окрест — вокруг, около, кругом. Оле — восклицание, выражающее удивление или скорбь: э, эх, увы. Олтарь — жертвенник, алтарь, на котором приносились жертвы. Омертвети — приходить в бесчувственность, делаться подобным мертвому. Онагр — дикий осел. Онамо — там, туда. Онебесити — сделать причастным небесного блаженства. Онде — там, в другом месте, таким образом. Онех — тех. Он-пол — другая сторона, противоположный берег. Онсица — такой-то, он-то. Оплазивый — любопытный, занимающийся мелочною заботою, сплетник. Оплазнство — любопытство, пустословие. Оплот — ограда. Оправдание — заповедь, право, закон, устав, постановление. Оправдати — делать правым, очищать. Опреснок — хлеб пресный, без закваски, без дрожжей. Орати — пахать, возделывать землю. Орало — плуг, соха. Орлий — орлиный. Осанна — спасение, помощь, слава. Осеняти — покрывать, благословлять. Осетовати — оплакать. Оскорбети — опечалиться, негодовать. Оскорд — топор, секира, бердыш, лом. Оскудевати — делаться скудным, истощаться. , Ослабите — облегчить, простить, ослабить. Оснежитися — заблистать белизною, как снег. Отай, тайг — тайно, скрыто. Отвергнута — отвергнуть. Отверзати — отворять, открывать; гроб отверзт — открытый гроб. Отдоение — вскормление молоком. Отдоити — окончить кормить молоком матери. Отженити — отгонять; отжени — отгони, истреби. Отженути — отнимать, отбивать, освобождать. Отишие — тишина, тихое убежище во время бури. Отметати — отвергать, отрицать, отбрасывать, разорять. Отнюдуже (отонудуже) — откуда, почему. Отнюд — никоим образом, совершенно. Оток — место, залитое кругом водою, остров; во отоце окияна моря, в морских отоцех — на острове океана моря, в морских островах. Отрада — облегчение скорби, обрадование, успокоение. Отрасль — росток, ветвь, новый побег на дереве. Отребие — сор, очистки, отброс. Отребити — очистить от ненужного и негодного. Отревати — отталкивать, отвергать. Отроды — дети. Отрок — мальчик от 7 до 15 лет. Отроковица — девочка от 7 до 15 лет. Отроча младо — дитя, младенец. Отрыгати — извергать, изрекать, возвещать, обильно изливать. Оттрясен — изгнан. Отщетеваюся — удаляюсь, отказываюсь как от бесполезного, терплю вред. Отщетити — потерять, ни во что вменить, сделать тщетным, пустым. Отчаянный — потерявший всякую надежду, Оцет — уксус винный. Очервленный — окрашенный в багряный цвет, обагренный. Очи — глаза Очищение — очистительная жертва, прощение. Очуждати — быть чуждым, сбывать с рук. Ошаяватися — устранять, удаляться. Ошуюю (о-шуюю) — по левую руку или сторону. Ощутити — познать, открыть, испытать чувствами.



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