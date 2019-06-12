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Галопом по Европам #40 (Huawei без Android, Грех протеста, Стройки смерти)

19:34. 12 июня 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Профсоюзы Архангельской области написали открытое письмо Путину с требованием отказаться от ввоза и захоронения мусора из других регионов;
- Отток капитала из России за полгода вырос почти в два раза;
- Токаев принял присягу и официально стал президентом Казахстана;
- Huawei учится жить без Android;
- Продажи автомобилей в Китае упали за год на 17 с половиной процентов;
- В Гонконге опять раздают зонтики;
- США не могут не продавать оружие Эмиратам и Саудовской Аравии;
- В Польшу направлена еще тысяча американских военных – контингент будет составлять 5 тысяч человек;
- Ассанжу дали встретиться с отцом;
- Нью-Йорк Таймс пишет о медицинском кризисе в Бразилии;
- В Катаре на строительстве объектов к чемпионату 22-го года погибло уже почти полторы тысячи человек;
- В Благовещенске дорабатывает последние дни «Амурагроцентр»;
- В Белгороде взлетели цены на воду;
- Приволжье оценивает ущерб от обмеления Волги;
- Николай Дроздов больше не будет вести программу «В мире животных» – не позволяет здоровье.




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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fIWXKx4yNAQ

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