Галопом по Европам #40 (Huawei без Android, Грех протеста, Стройки смерти)

В этом выпуске:

- Профсоюзы Архангельской области написали открытое письмо Путину с требованием отказаться от ввоза и захоронения мусора из других регионов;

- Отток капитала из России за полгода вырос почти в два раза;

- Токаев принял присягу и официально стал президентом Казахстана;

- Huawei учится жить без Android;

- Продажи автомобилей в Китае упали за год на 17 с половиной процентов;

- В Гонконге опять раздают зонтики;

- США не могут не продавать оружие Эмиратам и Саудовской Аравии;

- В Польшу направлена еще тысяча американских военных – контингент будет составлять 5 тысяч человек;

- Ассанжу дали встретиться с отцом;

- Нью-Йорк Таймс пишет о медицинском кризисе в Бразилии;

- В Катаре на строительстве объектов к чемпионату 22-го года погибло уже почти полторы тысячи человек;

- В Благовещенске дорабатывает последние дни «Амурагроцентр»;

- В Белгороде взлетели цены на воду;

- Приволжье оценивает ущерб от обмеления Волги;

- Николай Дроздов больше не будет вести программу «В мире животных» – не позволяет здоровье.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fIWXKx4yNAQ