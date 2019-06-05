Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Галопом по Европам #35 (Олигархи-идиоты, Кража в Роскосмосе, Си Цзиньпин в России)

20:46. 5 июня 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Роскосмос подтвердил кражу оборудования из РКК Энергия в подмосковном Королёве;
- Во власти полный бардак – с такими словами сложила с себя полномочия депутат городской думы Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе и руководитель местной фракции Единой России Екатерина Хилова;
- Помощник президента Белоусов отругал олигархов и назвал их идиотами;
- Всемирный банк снизил прогноз по экономическому росту России до 1,2 процента;
- В ДНР предотвращен теракт – власти рассказали о сбитом беспилотнике со взрывчаткой;
- Пентагон заинтересован в оказании военной помощи Украине – об этом сообщил начальник одного из управлений минобороны;
- Си Цзиньпин приехал с визитом в Россию. В планах – встреча с Путиным в Санкт-Петербурге и поездка в Москву;
- Дойче Банк конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщает Блумберг;
- В Хабаровске воспитанники детдома, требующие выдачи им положенных по закону квартир, завершили голодовку;
- Трудоустройство выпускников по специальности – не должно быть критерием эффективности вуза;
- Минобрнауки и минпросвещения признаны самыми закрытыми министерствами;
- Автоваз – он больше не обязан раскрывать внутреннюю информацию;
- В России впервые за четыре года подорожала сотовая связь – в среднем на три процента;
- Персонал «Зимней вишни» не знал, как эвакуироваться из торгового центра;
- В Иркутске дождем затопило 30 квартир – дом остался без крыши в результате капремонта.



_______________________________________________


Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________



Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_z_JXJE8m2k

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему майдан идет в Москву
...российского газа ускорение дрейфа всей Европы в сторону Москвы неизбежно. ...» связей. Следовательно — неизбежный отрыв Европы от США. Отрыв, который приведет...невосстановимым сокращением объемов поставок. Тогда Европе просто некуда станет деваться. ...
Европа непригодна для жизни
... момент рухнет»: русские мигранты о Европе В этом году все больше...-первых, люди, которые уехали в Европу где-то в 2000-е... красивая картинка спокойной и стабильной Европы на самом деле выглядит совсем...
Стокгольмский разгром
... транзит газа в Европу, и, объективно, для Европы возрастает необходимость строить... уготована роль бедного родственника между Европой и Россией. «Газпром» получает...разорвать энергетические отношения России и Европы. Асимметричное решение Арбитража в пользу...
Решение Лондонского суда: Замораживать активы "Газпрома" можно и нужно
Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов российской компании «Газпром». Соответствующее ходатайство, напомним, направлял НАК «Нафтогаз». При этом известно, что лондонский суд разрешил проводить процедуру ареста газпромовского имущества ...
Дома ли украинец в России
Украинские события: кто как и зачем пытается сломать тысячелетний уклад русского мира. Для чего украинскую молодежь пытаются превратить в непримиримых врагов народу, частью которого они сами являются. Чувствует ли молодое поколение коренных жителей ...
Почему в России зерна много, а качество хлеба падает
... КАЦНЕЛЬСОН:- Ответ простой - конкуренция. В Европе на 10 тысяч жителей - 3...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)