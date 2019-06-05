Галопом по Европам #35 (Олигархи-идиоты, Кража в Роскосмосе, Си Цзиньпин в России)

В этом выпуске:

- Роскосмос подтвердил кражу оборудования из РКК Энергия в подмосковном Королёве;

- Во власти полный бардак – с такими словами сложила с себя полномочия депутат городской думы Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе и руководитель местной фракции Единой России Екатерина Хилова;

- Помощник президента Белоусов отругал олигархов и назвал их идиотами;

- Всемирный банк снизил прогноз по экономическому росту России до 1,2 процента;

- В ДНР предотвращен теракт – власти рассказали о сбитом беспилотнике со взрывчаткой;

- Пентагон заинтересован в оказании военной помощи Украине – об этом сообщил начальник одного из управлений минобороны;

- Си Цзиньпин приехал с визитом в Россию. В планах – встреча с Путиным в Санкт-Петербурге и поездка в Москву;

- Дойче Банк конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщает Блумберг;

- В Хабаровске воспитанники детдома, требующие выдачи им положенных по закону квартир, завершили голодовку;

- Трудоустройство выпускников по специальности – не должно быть критерием эффективности вуза;

- Минобрнауки и минпросвещения признаны самыми закрытыми министерствами;

- Автоваз – он больше не обязан раскрывать внутреннюю информацию;

- В России впервые за четыре года подорожала сотовая связь – в среднем на три процента;

- Персонал «Зимней вишни» не знал, как эвакуироваться из торгового центра;

- В Иркутске дождем затопило 30 квартир – дом остался без крыши в результате капремонта.







_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Кошелек Яндекс:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…

Карта СберБанка

4276380154608413

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_z_JXJE8m2k