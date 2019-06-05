Галопом по Европам #35 (Олигархи-идиоты, Кража в Роскосмосе, Си Цзиньпин в России)
В этом выпуске:
- Роскосмос подтвердил кражу оборудования из РКК Энергия в подмосковном Королёве;
- Во власти полный бардак – с такими словами сложила с себя полномочия депутат городской думы Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе и руководитель местной фракции Единой России Екатерина Хилова;
- Помощник президента Белоусов отругал олигархов и назвал их идиотами;
- Всемирный банк снизил прогноз по экономическому росту России до 1,2 процента;
- В ДНР предотвращен теракт – власти рассказали о сбитом беспилотнике со взрывчаткой;
- Пентагон заинтересован в оказании военной помощи Украине – об этом сообщил начальник одного из управлений минобороны;
- Си Цзиньпин приехал с визитом в Россию. В планах – встреча с Путиным в Санкт-Петербурге и поездка в Москву;
- Дойче Банк конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, сообщает Блумберг;
- В Хабаровске воспитанники детдома, требующие выдачи им положенных по закону квартир, завершили голодовку;
- Трудоустройство выпускников по специальности – не должно быть критерием эффективности вуза;
- Минобрнауки и минпросвещения признаны самыми закрытыми министерствами;
- Автоваз – он больше не обязан раскрывать внутреннюю информацию;
- В России впервые за четыре года подорожала сотовая связь – в среднем на три процента;
- Персонал «Зимней вишни» не знал, как эвакуироваться из торгового центра;
- В Иркутске дождем затопило 30 квартир – дом остался без крыши в результате капремонта.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам