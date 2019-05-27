Галопом по Европам #28 (Храмы против школ, Воспитание слуг, Письмо Ассанжа)

В этом выпуске:

- Япония купит у США 105 истребителей F-35 – это один из главных итогов визита Трампа в Японию;

- Китай вводит ограничения на импорт фенола из стран Евросоюза и США;

- Олигарх Коломойский посоветовал президенту Зеленскому объявить на Украине дефолт по внешнему долгу;

- В одесской колонии заключенные подняли бунт;

- Ассанж написал письмо из тюрьмы;

- Российские города-миллионники по уровню экономики отстают от Москвы в среднем на 100 лет – таковы данные исследования центра городской экономики;

- Темпы строительства храмов в России достигли трёх штук в сутки;

- Дочь олигарха Байбакова Мария написала статью о том, как воспитывать и обходиться с прислугой;

- С бывшего мэра Владивостока Пушкарева, осужденного за коррупцию, собираются взыскать более трех миллиардов рублей;

- Во Владивостоке уволилась замдиректора школы, в которой выпускники нарядились в БДСМ-костюмы;

- На Эвересте – небывалый всплеск летальных случаев;

- В Москве подорожали полисы ОСАГО;

- Водителей будут чаще штрафовать в автоматическом режиме.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5C6GmpCkVE8