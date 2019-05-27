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Галопом по Европам #28 (Храмы против школ, Воспитание слуг, Письмо Ассанжа)

20:54. 27 мая 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Япония купит у США 105 истребителей F-35 – это один из главных итогов визита Трампа в Японию;
- Китай вводит ограничения на импорт фенола из стран Евросоюза и США;
- Олигарх Коломойский посоветовал президенту Зеленскому объявить на Украине дефолт по внешнему долгу;
- В одесской колонии заключенные подняли бунт;
- Ассанж написал письмо из тюрьмы;
- Российские города-миллионники по уровню экономики отстают от Москвы в среднем на 100 лет – таковы данные исследования центра городской экономики;
- Темпы строительства храмов в России достигли трёх штук в сутки;
- Дочь олигарха Байбакова Мария написала статью о том, как воспитывать и обходиться с прислугой;
- С бывшего мэра Владивостока Пушкарева, осужденного за коррупцию, собираются взыскать более трех миллиардов рублей;
- Во Владивостоке уволилась замдиректора школы, в которой выпускники нарядились в БДСМ-костюмы;
- На Эвересте – небывалый всплеск летальных случаев;
- В Москве подорожали полисы ОСАГО;
- Водителей будут чаще штрафовать в автоматическом режиме.




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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5C6GmpCkVE8

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