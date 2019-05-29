Галопом по Европам #30 (F-35 для Польши, Кассиры в топе, Косяки Транснефти)
В этом выпуске:
- В Екатеринбурге оштрафован первый участник протеста против строительства храма;
- В Пензе бастуют врачи областной станции скорой помощи;
- Воронежский депутат и по совместительству директор компании «Воронежтрубопроводстрой» Василий Шипилов отстранен на год от руководства предприятием;
- Крупнейшая в мире металлургическая компания Арселор Миттал сокращает производство стали;
- В Новой Зеландии – сразу 50 тысяч учителей объявили однодневную забастовку;
- Польша ведет переговоры с США о покупке 32 истребителей F-35;
- Хуавей подал в суд на США;
- Экономисты из высшей школы экономики и академии народного хозяйства предрекают снижение доходов населения в этом году;
- Россельхоз не возражает против запрета на ввоз гражданами мясомолочных продуктов из-за границы;
- Суперджет в Шереметьево разбился из-за ошибки пилотов – об этом со ссылкой на росавиацию сообщил губернатор хабаровского края, где собирают эти лайнеры;
- Минфин не будет расплачиваться за косяки транснефти – в такой формулировке глава ведомства Силуанов прокомментировал ситуацию с загрязнением нефтепровода Дружба;
- Россия заняла 45-е место по конкурентоспособности экономики;
- Бывший министр связи Никифоров войдет в совет директоров Магниторского металлургического комбината;
- Минтруд назвал самые востребованные профессии;
- Российские ученые представили первый в стране телефон с квантовым шифрованием.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам