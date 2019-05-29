Галопом по Европам #30 (F-35 для Польши, Кассиры в топе, Косяки Транснефти)

В этом выпуске:

- В Екатеринбурге оштрафован первый участник протеста против строительства храма;

- В Пензе бастуют врачи областной станции скорой помощи;

- Воронежский депутат и по совместительству директор компании «Воронежтрубопроводстрой» Василий Шипилов отстранен на год от руководства предприятием;

- Крупнейшая в мире металлургическая компания Арселор Миттал сокращает производство стали;

- В Новой Зеландии – сразу 50 тысяч учителей объявили однодневную забастовку;

- Польша ведет переговоры с США о покупке 32 истребителей F-35;

- Хуавей подал в суд на США;

- Экономисты из высшей школы экономики и академии народного хозяйства предрекают снижение доходов населения в этом году;

- Россельхоз не возражает против запрета на ввоз гражданами мясомолочных продуктов из-за границы;

- Суперджет в Шереметьево разбился из-за ошибки пилотов – об этом со ссылкой на росавиацию сообщил губернатор хабаровского края, где собирают эти лайнеры;

- Минфин не будет расплачиваться за косяки транснефти – в такой формулировке глава ведомства Силуанов прокомментировал ситуацию с загрязнением нефтепровода Дружба;

- Россия заняла 45-е место по конкурентоспособности экономики;

- Бывший министр связи Никифоров войдет в совет директоров Магниторского металлургического комбината;

- Минтруд назвал самые востребованные профессии;

- Российские ученые представили первый в стране телефон с квантовым шифрованием.







_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Кошелек Яндекс:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…

Карта СберБанка

4276380154608413

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A4_4qBEbCOc