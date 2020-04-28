Бунт на вахте, Вежливая полиция, Пошла жара // Галопом по Европам #201
В этом выпуске:
- В России третий день подряд больше шести тысяч новых заболевших. Всего – 93558 случаев;
- На Чаяндинском месторождении, принадлежащем Газпрому, вахтовики устроили бунт;
- Польша вслед за Украиной пытается добиться ареста активов Газпрома;
- Нефть снова ползет вниз – Брент меньше 19 долларов, WTI – чуть больше 10-ти;
- Скандинавские авиалинии заявили о планах уволить 5 тысяч сотрудников;
- Пандемия уничтожит почти 200 миллионов рабочих мест – заявили в ООН;
- Центробанк и Росстат надеются, что из-за коронакризиса российская экономика потеряет не больше 8% ВВП;
- Китай потратил на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики около 5 процентов ВВП;
- В США уже больше миллиона заболевших, умерли 56 тысяч;
- Ливийский фельдмаршал Хафтар объявил себя главой государства;
- Треть региональных предпринимателей так и не смогли получить обещанный нулевой кредит для выплаты зарплат;
- Новый кодекс этики МВД обяжет полицейских доходчиво и точно излагать свои мысли и запретит материться;
- 2020-й войдет в пятерку самых жарких лет – уверен научрук Гидрометцентра Вильфанд.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам