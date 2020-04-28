Бунт на вахте, Вежливая полиция, Пошла жара // Галопом по Европам #201

В этом выпуске:

- В России третий день подряд больше шести тысяч новых заболевших. Всего – 93558 случаев;

- На Чаяндинском месторождении, принадлежащем Газпрому, вахтовики устроили бунт;

- Польша вслед за Украиной пытается добиться ареста активов Газпрома;

- Нефть снова ползет вниз – Брент меньше 19 долларов, WTI – чуть больше 10-ти;

- Скандинавские авиалинии заявили о планах уволить 5 тысяч сотрудников;

- Пандемия уничтожит почти 200 миллионов рабочих мест – заявили в ООН;

- Центробанк и Росстат надеются, что из-за коронакризиса российская экономика потеряет не больше 8% ВВП;

- Китай потратил на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики около 5 процентов ВВП;

- В США уже больше миллиона заболевших, умерли 56 тысяч;

- Ливийский фельдмаршал Хафтар объявил себя главой государства;

- Треть региональных предпринимателей так и не смогли получить обещанный нулевой кредит для выплаты зарплат;

- Новый кодекс этики МВД обяжет полицейских доходчиво и точно излагать свои мысли и запретит материться;

- 2020-й войдет в пятерку самых жарких лет – уверен научрук Гидрометцентра Вильфанд.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m_FG2CJqLgs