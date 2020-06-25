Царские дворники, стерилизация безработных, секретные перелеты // Галопом по Европам #240

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 7113 новых заболевших, всего – 614 тысяч;

- Аэрофлот, несмотря на закрытые границы, продолжает летать за рубеж;

- МВФ выпустил очередной прогноз по мировой экономике: ущерб от пандемии будет сильнее, чем считалось;

- Правительство потратит 400 миллиардов рублей на поддержку нефтяников;

- В США рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – почти 30 тысяч случаев;

- Бывшего морпеха Уилана, арестованного в Москве за шпионаж, все-таки могут обменять на Бута или Ярошенко;

- Трамп второй раз за год задействовал закон военного времени – на этот раз для срочного создания гиперзвукового оружия;

- Переброска американских войск из Германии в Польшу – сигнал для России;

- Венесуэльский президент Мадуро заявил о готовности к переговорам с США и допустил возможность референдума о своей отставке;

- В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу;

- В Кузбассе в посёлке Черемза жители объявили голодовку в знак протеста против строительства углепогрузочной станции;

- Рогозин написал кантату о великой отечественной. Произведение длиной в 40 минут набрало 2000 просмотров;

- В Ялте дворникам закупили новую форму и привели к присяге.





_______________________________________________





Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/



_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YqoefzoMWP0