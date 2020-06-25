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Царские дворники, стерилизация безработных, секретные перелеты // Галопом по Европам #240

21:45. 25 июня 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 7113 новых заболевших, всего – 614 тысяч;
- Аэрофлот, несмотря на закрытые границы, продолжает летать за рубеж;
- МВФ выпустил очередной прогноз по мировой экономике: ущерб от пандемии будет сильнее, чем считалось;
- Правительство потратит 400 миллиардов рублей на поддержку нефтяников;
- В США рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – почти 30 тысяч случаев;
- Бывшего морпеха Уилана, арестованного в Москве за шпионаж, все-таки могут обменять на Бута или Ярошенко;
- Трамп второй раз за год задействовал закон военного времени – на этот раз для срочного создания гиперзвукового оружия;
- Переброска американских войск из Германии в Польшу – сигнал для России;
- Венесуэльский президент Мадуро заявил о готовности к переговорам с США и допустил возможность референдума о своей отставке;
- В Алтайском крае жители поселка Сибирская долина перекрыли трассу;
- В Кузбассе в посёлке Черемза жители объявили голодовку в знак протеста против строительства углепогрузочной станции;
- Рогозин написал кантату о великой отечественной. Произведение длиной в 40 минут набрало 2000 просмотров;
- В Ялте дворникам закупили новую форму и привели к присяге.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YqoefzoMWP0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3949 3725
    KT 25 июня 2020 в 22:39

    Так Рогозин оказывается композитор.В космонавтике всё порешал и в свободное время музыку пишет.Какой молодец.Гений мать его!
    Мэр Ялты-Иван Имгрунт.Юрист по образованию.У меня складывается впечатление,что у юристов поражены лобные доли мозга.Все больше склоняюсь к выводу,что они должны быть уничтожены как класс.

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