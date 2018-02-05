Дворники Российской Империи

150 лет назад в России появились дворники.



Собственно, первые коммунальные службы, следившие за чистотой на городских улицах, появились в Петербурге еще в начале позапрошлого века – согласно царскому указу, унтер-офицеры городской стражи должны были следить за очищением “ретирад” (отхожих мест) и своевременно “убирать навоз от пробегавших лошадей”. Также он должен был назначать специальных рабочих, которые бы мели улицы перед домами, а зимой чистить тротуар от снега и посыпать улицы песком. Позже в обязанности дворников вменили и следить за пожарной безопасностью домов улиц.

Простая жизнь петербургских дворников закончилась в 1866 году, когда после покушения Д. В. Каракозова на Александра II, все домовые дворники превратились во вспомогательных служащих полиции, круглосуточно следивших за жильцами, дежуривших по ночам и участвовавших в силовых операциях.

Были утверждены Правила о заявлении полиции о прибывающих в дома С. Петербургской столицы и выбывающих из оных, и дворники были обязаны вести учет прибывающих и выбывающих граждан. Кроме того, было приказано “строжайше, чтобы поверка сих книг и донесения о замеченных неверностях в оных, а равно о числе прибывающих в дома и выбывающих из оных делаемы были непременно и в надлежащее время”.



О прибывшем следовало сообщить в течение 24 часов. А в случае нарушения — за “открытых незарегистрированных” домовладельцу или управляющему грозил огромный штраф — пять рублей за каждого человека в сутки.



Для учета приезжих была учреждена адресная экспедиция, и все находившиеся в столице обязаны были там “записаться”: дворник получал от прибывшего в дом россиянина или иностранца его паспорт или другой документ, показывал его в квартале и относил в экспедицию, где обменивал его на адресный билет на жительство. Паспорт оставался в экспедиции. При этом надо было заплатить особый адресный сбор — от 1 до 25 рублей в год. Всех граждан разделили на пять разрядов. Домоправители, например, относились к первому разряду и платили 25 рублей в год, а дворники — к четвертому разряду, и адресный сбор для них составлял пять рублей. За аккуратный и быстрый обмен паспорта на билет дворнику от новоиспеченных петербуржцев перепадали чаевые.



Немного позднее дворникам приказали немедленно извещать полицию не только обо всех чрезвычайных происшествиях, но и о “подозрительных в домах сходбищах”.









В новой инструкции указывалось: “Особой заботливости владельцев недвижимой собственности (или ответственных управляющих) поручается должное наблюдение за тем, чтобы в домах и в иных помещениях злоумышленники не могли заводить тайные типографии, держать взрывчатые вещества, оружия и склады противуправительственных изданий, а также устраивать приспособления для совершения преступлений с политическою целью”.



Дворники получили униформу

После очередного покушения на царя 2 апреля 1879 года было введено военное положение в Петербурге, Московской, Харьковской, Киевской и других губерниях. И московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков 5 апреля 1879 года распорядился: “В каждом доме в Москве должен быть дворник… Дежурные дворники и ночные сторожа обязаны… наблюдать, чтобы не было нигде наклеиваемо объявлений, афиш и т. п. без предъявления надлежащего на то разрешения; наблюдать, чтобы по мостовым, бульварам и тротуарам не было разбрасываемо как объявлений, афиш или подметных писем, так и предметов, могущих причинить вред”.



В инструкции, утвержденной московским генерал-губернатором для дворников и сторожей, говорилось: “Домовый дворник и ночной сторож, по дошедшей до него очереди, обязан выходить на уличное дежурство в назначенные для него полицией час и место, не ожидая напоминания; на дежурстве быть трезвым и исправным и ни под каким предлогом не уходить с дежурства до прибытия смены”.



Нагрудный жетон дворника

Но одновременно дворники все больше превращались во вспомогательную полицию. В том же году им выдали металлические нагрудные знаки и приказали не допускать в дом трубочистов, полотеров и водопроводчиков без блях, задерживать таких и доставлять в полицию.



Дворникам выдали “свистки на снурке” и обучили профессиональному свисту: чтобы призвать к себе на помощь, надо было дать два коротких свистка; когда нужно сообщить об убегающем — давать непрерывный продолжительный свисток.



Были выдвинуты строгие требования к одежде: “Дежурные дворники зимою должны быть одеты в такое платье (полушубок или тулуп), которое, оберегая их от холода, вместе с тем не препятствовало бы движению; воротники зимней одежды дворники должны поднимать настолько, чтобы это не мешало им иметь бдительный надзор за всем происходящим вокруг них”. Ушли в небытие знаменитые огромные — от макушки до земли — дворницкие тулупы.



Дворники столицы Российской империи





Но, обзаведясь бляхами, свистками, почувствовав свою нужность полиции, многие дворники “испортились” — потеряли пиетет и благоговение к горожанам.

В 1901 году С.-Петербургский градоначальник вынужден был издать приказ:

“Дворники, являющиеся по существу возложенных на них обязанностей ближайшими охранителями спокойствия обывателей в их домах, сами нередко бывают нарушителями общественной тишины и порядка как в домах, так и вне домов. Поступающие ко мне жалобы на грубое обращение и самоуправство дворников доказывают, что неоднократно преподанные мною указания о необходимости воспитательного влияния на дворников со стороны местных чинов столичной полиции не выполняются последними с достаточным постоянством и настойчивостью.



В.Г. Перов “Дворник, отдающий квартиру барыне”

Петербургский градоначальник писал: “Напоминая, что особые условия службы дворников в столице требуют от них безупречной нравственности и умения спокойно, сдержанно и предупредительно вести себя в отношениях с обывателями города… предлагаю г.г. приставам: 1) строго следить за поведением дворников, при всяком удобном случае внушая им правила спокойного и предупредительного отношения к обывателям, всем без различия, 2) входить в сношение с домовладельцами об устранении от службы тех дворников, которые не понимают сущности возлагаемых на них служительских и сторожевых обязанностей и не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям охраны спокойствия обывателей и целости их имущества”.



После революции в работе дворников не изменилось практически ничего. В опубликованных в 1922 году предписаниях московским дворникам говорилось:

“Обо всех нарушениях немедленно доносить милиции, оказывая последней возможную помощь в деле надзора за общественным порядком, а в случае необходимости отправки кого-либо в отделение — доставить лично по назначению; нести ночные дежурства и знать номера телеф. пожарн. частей и отделений милиции. При вступлении на дежурство дворник снабжается свистком, знаком с надписью “дворник” и на зимнее время — тулупом”.



Даже после начала хрущевской оттепели положение дворников не изменилось. В 1957 году, когда профсоюз рабочих коммунального хозяйства выступил за запрещение ночных дежурств дворников, заместитель министра внутренних дел СССР С. А. Васильев писал: “Рассмотрев в соответствии о указанием заместителя Председателя Совета Министров СССР тов. Первухина вопрос об освобождении некоторых категорий дворников города Москвы от ночного дежурства, МВД СССР сообщает, что оно лишено возможности удовлетворить просьбу, поскольку привлечение дворников к ночным дежурствам предусмотрено Положением о дворниках, утвержденным Постановлением СНК СССР от 17 апреля 1943 года N 410″.



Единственной уступкой МВД оказалось то, что дворников освободили от обязанности по окончании дежурства лично докладывать об этом в отделении милиции. Также милиция лишилась и права требовать обязательного участия дворников в задержаниях преступников и прочих мероприятиях, а разрешение на их содействие следовало запрашивать у жилищно-коммунальных служб. Вскоре завершилась и правоохранительная служба дворников, продолжавшаяся без малого целый век.







Источник: nashaplaneta.su