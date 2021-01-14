Из воспоминаний офицера – очевидца расстрела царскими войсками народа в Кровавое воскресенье
…Даже наиболее оголтелых певцов естественного отбора начал пугать звериный оскал российского капитализма, олицетворяемый воротилой Прохоровым. Причём речь тут идёт не про его взгляд голодного волка, отпугнувший избирателей, а о его предложении упразднить Трудовой кодекс, догнав – не европейский уровень зарплаты, естественно, – а рабочую неделю до 70 часов, а рабочий день – до 12 часов. Без выходных.
Ибо «отзывается о мужике, что “в ем только тогда и прок будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить». И тогда «смягчатся нравы, укротится людская дикость, исчезнут расхитители, процветут науки и искусства и даже начнут родиться «буйные» хлеба»…
*
…Челобитная заканчивается словами: «А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом».
И многим, действительно, пришлось умереть как на Дворцовой площади, так и в других местах. Вот что пишет об этом очевидец — офицер Императорского Генерального штаба Никольский Е.А.
Жил я на Петербургской стороне. Когда я утром шел в штаб через Дворцовый мост и проходил мимо Зимнего дворца, то видел, что к Дворцовой площади со всех сторон направлялись части гвардейской кавалерии, пехоты и артиллерии.
Далее мной излагается то, что я наблюдал из окна здания Главного штаба.
Очень скоро почти вся площадь наполнилась войсками. Впереди стояли кавалергарды и кирасиры. Около двенадцати часов дня в Александровском саду появились отдельные люди, потом довольно быстро сад начал наполняться толпами мужчин, женщин и подростков. Появились отдельные группы со стороны Дворцового моста. Когда народ приблизился к решетке Александровского сада, то из глубины площади, проходя площадь беглым шагом, появилась пехота.
Выстроившись развернутым фронтом к Александровскому саду, после троекратного предупреждения горнами об открытии огня пехота начала стрельбу залпами по массам людей, наполнявших сад. Толпы отхлынули назад, оставляя на снегу много раненых и убитых.
Выступила и кавалерия отдельными отрядами. Часть из них поскакала к Дворцовому мосту, а часть — через площадь к Невскому проспекту, к Гороховой улице, рубя шашками всех встречавшихся.
Я решил уйти из штаба не через Дворцовый мост, а попытаться как-нибудь скорее выйти через арку Главного штаба на Морской улице до какой-нибудь боковой и далее окружным путем пройти на Петербургскую сторону. Вышел черным ходом через ворота, прямо выходящие на Морскую улицу. Далее — до угла последней и Невского. Там я увидел роту лейб-гвардии Семеновского полка, впереди которой шел полковник Риман.
Я задержался на углу, пока рота пересекла Морскую, направляясь к Полицейскому мосту. Заинтересованный, я шел по Невскому проспекту непосредственно вслед за ротой. Около моста по команде Римана рота разделилась на три части — на полуроту и два взвода. Полурота остановилась посредине моста. Один взвод встал справа от Невского, а другой — слева, фронтами вдоль реки Мойки.
Некоторое время рота стояла в бездействии. Но вот на Невском проспекте и по обеим сторонам реки Мойки стали появляться группы людей — мужчин и женщин. Подождав, чтобы их собралось больше, полковник Риман, стоя в центре роты, не сделав никакого предупреждения, как это было установлено уставом, скомандовал:
— Прямо по толпам стрельба залпами!
После этой команды каждый офицер своей части повторил команду Римана. Солдаты взяли изготовку, затем по команде «Взвод» приложили винтовки к плечу, и по команде «Пли» раздались залпы, которые были повторены несколько раз. После пальбы по людям, которые были от роты не далее сорока-пятидесяти шагов, оставшиеся в живых бросились опрометью бежать назад. Через минуты две-три Риман отдал команду:
— Прямо по бегущим пальба пачками!
Начался беспорядочный беглый огонь, и многие, успевшие отбежать шагов на триста-четыреста, падали под выстрелами. Огонь продолжался минуты три-четыре, после чего горнист сыграл прекращение огня.
Я подошел поближе к Риману и стал на него смотреть долго, внимательно — его лицо и взгляд его глаз показались мне как у сумасшедшего. Лицо все передергивалось в нервной судороге, мгновение, казалось, — он смеется, мгновение — плачет. Глаза смотрели перед собою, и было видно, что они ничего не видят.
Через несколько минут он пришел в себя, вынул платок, снял фуражку и вытер свое потное лицо.
Наблюдая внимательно за Риманом, я не заметил, откуда в это время появился хорошо одетый человек. Приподняв шляпу левою рукою, подошел к Риману и в очень вежливой форме попросил его разрешения пройти к Александровскому саду, выражая надежду, что около Гороховой он, может быть, найдет извозчика, чтобы поехать к доктору. Причем он показал на свою правую руку около плеча, из разодранного рукава которой сочилась кровь и падала в снег.
Риман сначала его слушал, как бы не понимая, но потом, спрятав в карман платок, выхватил из кобуры револьвер. Ударив им в лицо стоявшего перед ним человека, он произнес площадное ругательство и прокричал:
— Иди куда хочешь, хоть к черту!
Когда этот человек отошел от Римана, то я увидел, что все его лицо было в крови.
Подождав еще немного, я подошел к Риману и спросил его:
— Полковник, будете ли вы еще стрелять? Спрашиваю вас потому, что мне надо идти по набережной Мойки к Певческому мосту.
— Разве вы не видите, что мне больше не по кому стрелять, вся эта сволочь струсила и разбежалась, — был ответ Римана.
Я свернул вдоль Мойки, но у первых же ворот налево передо мною лежал дворник с бляхой на груди, недалеко от него — женщина, державшая за руку девочку. Все трое были мертвы. На небольшом пространстве в шагов десять-двенадцать я насчитал девять трупов. И далее мне попадались убитые и раненые. Видя меня, раненые протягивали руки и просили помощи.
Я вернулся назад к Риману и сказал ему о необходимости немедленно вызвать помощь. Он мне на это ответил:
— Идите своей дорогой. Не ваше дело.
Идти по Мойке я был больше не в силах, а потому пошел назад по Морской, зашел опять с черного хода в штаб, оттуда позвонил по телефону в управление градоначальника. Я попросил соединить меня с кабинетом градоначальника. Дежурный чиновник ответил, что его нет, но есть его помощник.
— Соедините, пожалуйста, с помощником. Я говорю из Главного штаба.
— Кто говорит? — спросил меня помощник градоначальника.
— Капитан Никольский из Главного штаба. Я сейчас был у Полицейского моста, там много раненых. Необходима немедленная медицинская помощь.
— Хорошо. Распоряжение сейчас будет сделано, — был его ответ.
Решил идти домой через Дворцовый мост. Подходя к Александровскому саду, увидел, что сад полон ранеными и убитыми. У меня не хватило сил идти вдоль сада к Дворцовому мосту. Перейдя площадь между войсками, я пошел мимо Зимнего дворца налево, по Миллионной улице, по Набережной реки Невы и через Литейный мост пробрался к себе домой. Все улицы были пустынны, я никого по пути не встретил. Огромный город, казалось, вымер…
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Источник.
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Чё то в 1917 не смогли расстрелять.
Если это о “кровавом воскресении”, то это была одна из провокаций цветной революции 1905 года. Прежде всего в результате саботажа и вредительства дворянско-масонской верхушки армии и полиции. Что касается автора, то наверное один из ньюкомунистов, готовящих революцию под лозунгами СССР 2.0, либералы это отвлекающая сила, картинка для западных сми.
Вот так прямо, в двух словах все поставил на место. Как кубик Рубика собрал.
Только история, даже во времена варваров и королей, на такой примитив не натягивается.
А вот повториться может. И обязательно повторится.
Гвардейцы подготовлены. Полиция – до зубов…
Сейчас лошадок для “ряженых” подвезут и ….
Революции 1905 и 1917 организованы Англией через двух сетрёнок Лизы и Алисы.
Гессен-Дармштадтские. Обе любимые внучки королевы Виктории. Обе замужем за Романовыми.
Сегодня их последователи желают ПОВТОРИТЬ и нанимают вот таких пеЙсак.
Странная история/
Риман – откуда имя? Полковник, который только командовал расстрелом. И к нему спокойно подходят один обыватель, второй…
Кто-нибудь изучал герб СССР? На нем вся Евразия + Африка + часть Северной Америки.
На всех монетах, фотографиях, бумагах видны исправления.
Напрашивается вывод: до 20 века Eurasia = Reuasia = Russia
Пру́ссия (нем. Preußen, прусск. Prūsija, лат. Borussia) = Russia
Цари,царицы,герб,флаг,аристократия ВСЁ оттуда.
И даже крестьян-крепостных завозили оттуда