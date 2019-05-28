Галопом по Европам #29 (600 км/ч на поезде, Электроника из 90-х, Счастье в неравенстве)
В этом выпуске:
- Блумберг посчитал, что торговая война между США и Китаем уменьшит объем мирового ВВП на 600 миллиардов долларов;
- Сербия привела армию в полную боеготовность – в северных районах Косово массовые аресты проживающих там сербов;
- Идут переговоры о слиянии автоконцернов Рено и Фиат Крайслер;
- В день выборов в Европарламент Фейсбук заблокировал группу «Желтые жилеты», в которой 350 тысяч участников;
- Каждый четвертый житель России экономит на еде – такие данные публикует Коммерсант;
- Авиакомпании просят проверить Суперджет на соответствие требованиям безопасности после катастрофы в Шереметьево;
- Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с США;
- На Украине тем временем разработали полностью собственный ракетный двигатель;
- Правительство выделит 21 миллиард рублей на спасение банкротящегося завода микроэлектроники Ангстрем-Т;
- В Китае показали поезд на магнитной подушке, который способен развивать скорость 600 км/ч;
- Руководство Камаза отказалось от выплаты дивидендов акционерам;
- В бедных странах неравенство делает людей более счастливыми – к такому парадоксальному выводу пришел экономист из института «Диалог цивилизаций», основанного экс-главой РЖД Якуниным;
- На станции Шиес продолжаются строительные работы и столкновения между охранниками и местными жителями;
- Жители Санкт-Петербурга протестуют против строительства храма в южно-приморском парке;
- На западе Москвы – в районе Очаково-Матвеевское – полиция разогнала местных жителей, которые протестуют против строительства многоэтажки, тоже вместо сквера;
- В России изменились правила обязательного медицинского страхования.
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