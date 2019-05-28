Галопом по Европам #29 (600 км/ч на поезде, Электроника из 90-х, Счастье в неравенстве)

В этом выпуске:

- Блумберг посчитал, что торговая война между США и Китаем уменьшит объем мирового ВВП на 600 миллиардов долларов;

- Сербия привела армию в полную боеготовность – в северных районах Косово массовые аресты проживающих там сербов;

- Идут переговоры о слиянии автоконцернов Рено и Фиат Крайслер;

- В день выборов в Европарламент Фейсбук заблокировал группу «Желтые жилеты», в которой 350 тысяч участников;

- Каждый четвертый житель России экономит на еде – такие данные публикует Коммерсант;

- Авиакомпании просят проверить Суперджет на соответствие требованиям безопасности после катастрофы в Шереметьево;

- Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в лунной гонке с США;

- На Украине тем временем разработали полностью собственный ракетный двигатель;

- Правительство выделит 21 миллиард рублей на спасение банкротящегося завода микроэлектроники Ангстрем-Т;

- В Китае показали поезд на магнитной подушке, который способен развивать скорость 600 км/ч;

- Руководство Камаза отказалось от выплаты дивидендов акционерам;

- В бедных странах неравенство делает людей более счастливыми – к такому парадоксальному выводу пришел экономист из института «Диалог цивилизаций», основанного экс-главой РЖД Якуниным;

- На станции Шиес продолжаются строительные работы и столкновения между охранниками и местными жителями;

- Жители Санкт-Петербурга протестуют против строительства храма в южно-приморском парке;

- На западе Москвы – в районе Очаково-Матвеевское – полиция разогнала местных жителей, которые протестуют против строительства многоэтажки, тоже вместо сквера;

- В России изменились правила обязательного медицинского страхования.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TVYby7Z3CJc