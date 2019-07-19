Московские миллиардеры, Турция без F-35, РПЦ и субкультуры // Галопом по Европам #67

В этом выпуске:

- Москва заняла третье место в мире по числу долларовых миллиардеров;

- В Санкт-Петербурге задержаны трое полицейских – их подозревают в подбрасывании наркотиков прохожему и вымогательстве у него полумиллиона;

- ФСБ добивается права отменять международные рейсы в случае угрозы нацбезопасности;

- Минприроды хочет разрешить вырубку лесов вокруг крупных городов под застройку;

- В Москве под застройку отобрали землю у центра химической физики имени Семёнова – он занимался разработкой первой советской атомной бомбы;

- Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге;

- В Литве по запросу интерпола арестован фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»;

- Турция после покупки российских комплексов С-400 останется без американских истребителей F-35;

- В Китае многотысячные протесты и столкновения с полицией – жители города Ухань выступают против строительства мусоросжигающего завода;

- Во Флориде придумали бороться с бездомными с помощью детских песен;

- Число голодающих в мире растет третий год подряд – это данные доклада ООН;

- В Москве 65 человек отравились едой из автомата;

- РПЦ взялась за субкультуры.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DKjGrmpWqbo