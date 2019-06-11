Мифология Куликовской битвы

Кому было выгодно придумать Куликовскую битву в том её варианте, как это сегодня преподают в истории? Когда главный её герой, Дм. Донской, получает благословление от христианской церкви?Да той же самой церкви. Чтобы показать несуществовавшую смычку между христианским православием и народом.Церковники, как и иудеи – где бы они ни появлялись, что бы ни заявляли – везде и всегда ложь. Причём, порою, иудеи даже честнее: они прямо заявляют, что все неевреи – быдло, сродни животным. А РПЦ же пропитана лицемерием во всём: на словах воздержание, скромность, послушание. На деле – покупка новых Майбахов раз в год, как об этом публично похвастался поп Смирнов.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4500568.html