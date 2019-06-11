Главная » История, Мировоззрение

Мифология Куликовской битвы

22:01. 11 июня 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:
Кому было выгодно придумать Куликовскую битву в том её варианте, как это сегодня преподают в истории? Когда главный её герой, Дм. Донской, получает благословление от христианской церкви?

Да той же самой церкви. Чтобы показать несуществовавшую смычку между христианским православием и народом.

Церковники, как и иудеи – где бы они ни появлялись, что бы ни заявляли – везде и всегда ложь. Причём, порою, иудеи даже честнее: они прямо заявляют, что все неевреи – быдло, сродни животным. А РПЦ же пропитана лицемерием во всём: на словах воздержание, скромность, послушание. На деле – покупка новых Майбахов раз в год, как об этом публично похвастался поп Смирнов.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4500568.html

Метки: история, ложь, миф, народ, царизм, церковь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 1.1)
... богословов, даже инженеров и лингвистов.Мифология европейских народов обросла вдруг древнейшими...доходно. Старшего поколения, замутившего эту мифологию, уже нет, некому вспоминать ... что более неудачного места для Куликовской битвы, кажется, и найти-то трудно...
Александрия.
... за 57 лет до Куликовской битвы. Москва же будет основана... Донским, а сама битва произойдет на ее современной...точнее Бизант) — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Посейдона и Кероэссы (дочери...я свой! В славянской мифологии все стихии обозначены конем. ...
Русские или Русы?
...идеологическим причинам.Рассмотрим еще одну мифологему и ее идеологическое значение.СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ...подхалимской политики Калиты к подвигам Куликовской битвы выглядит простым и ясным. Но...у неруси, то и произошла Куликовская битва. Честно говоря, история так ...
Священная история — основа национального самосознания
...религией, искусством, литературой, мифологией.И если для позитивистской истории... аккумулированы все необходимые коннотации сакральной битвы — «сила тёмная», «благородная ... также встроены Ледовое побоище, Куликовская битва, освобождение Москвы войсками Минина...
Россия, вперёд!
....Сегодняшняя история не наука, а мифология, появившаяся в следствии всеобщей растерянности... начала 17 века.И эта мифология обслуживает не стремления человечества к... (еще в никоновские реформы и Куликовскую битву), а Отечество вообще сегодня мало...
Зачем остаётся Путин?
...поговорить. Отстранившись от шума нарастающей битвы, попробуем сегодня разобраться в ... Начало». Начало чего? Из греческой мифологии известно - Одиссея это долгое путешествие...чему прибегало русское войско перед Куликовской битвой, к чему обращался Минин и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)