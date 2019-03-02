Александрия.

«Почему, Ты, дал русскому все: земли, угодья, нефть, газ, золото, алмазы… А мне не дал всех этих богатств» - спросил украинец у Бога

« Я дал их тебе!» - ответил Творец

«Как, когда, где?!» - воскликнул молящийся.

«У тебя все это было, когда ты был русским»

О том, что Санкт-Петербург не Санкт-Петербург, я писал в иных работах, рассказывая о том, что легенда о его создании, не выдерживает никакой критики. Ничего Петр Великий не строил на чухонских болотах, по той самой причине, что там, давным-давно стоял русский город Орешек, северная ставка русских царей, императоров Великой Тартарии, нашей с вами Руси или Орды. Последним словом называлась не столько сама Русь, сколько ее вооруженные силы. Например, летописец пишет в отношении темника Вельямина Мамаева, известного тебе, как Мамай: «Била тебя орда Залеская», подразумевая не все вооруженные силы страны, а один из ее «военных округов». Да и Мамай не злобный татарин, а самый, что ни на есть русский человек, нанявший ливонские (понимать нужно европейские) войска и организовавший первую, известную нам гражданскую войну на Руси.

В Новгородской земле князь Георгий (Юрий) Данилович основал в 1323 году крепость Орешек. Основал за 57 лет до Куликовской битвы. Москва же будет основана Дмитрием Донским, а сама битва произойдет на ее современной территории, знаменитых Кулишках, куда ранее посылали к черту. Тот город, что носит имя Петра старше Москвы, хотя я не исключаю, что возможно, до Куликова поля и существовало там некое поселение, но точно не стольный град.

В своей миниатюре о Ниеншанском мире, на основании, которого у Швеции была КУПЛЕНА Прибалтика и берега Финского залива ( именно куплена, а не завоевана, хотя битвы тоже были), я писал, что Питер странным образом, в считанные годы поднялся из болот, и это меня смущает. Потом был еще цикл миниатюр, где я развил тему, и нашел, какой город выдали за строительство Петербурга. Желающие все это прочитают в моем цикле миниатюр «Вокруг да около Петра». О том, что Петр Великий и Петр Первый разные люди, я писал также, утверждая, что Петр Великий это человек по имени Исаакий, в честь которого построен знаменитый собор в Питере. Я учился в этом городе, в закрытом учебном заведении, и этот город для меня Ленинград. Поэтому, не обессудь меня читатель, коль я буду писать его именно так.

Исаакий всегда привлекал меня своей архитектурой, и я находил много общего со Стокгольмом. Странная, не русская архитектура, с римскими скульптурами поражала воображение, но тянула меня, все равно, как бы родная.

Постепенное исследование былин Руси, привело меня к удивительному выводу – это строение принадлежало не таланту французского Монферана. Кстати, такой национальности нет, это гражданство. Это дело рук русских зодчих, вот только не установленного историками официального периода строительства собора, а времен много ранних, относящихся к 14-15 векам.

Что строил Петр? Петр строил некую крепость, которую ныне зовут Орешек, и то не строил, а восстанавливал. Он просто переименовал настоящий Орешек в город своего имени, а название перенес на место небольшой крепостицы.

Не строил Петр и Петропавловскую крепость. Она была и ее многоугольная планировка, указывает на ее постройку русичами 14-15 веков. Возможно, и было строительство неких сооружений в крепости, но скорее всего и они лишь реконструкция уже бывших там.

Я рассказывал о «античных» памятниках Ленинграда, о Александровской колонне, которую почему то все зовут Александрийским столпом, на Дворцовой площади и еще о многом другом, что появилось намного ранее официальной даты строительства Питера.

И все же Исаакий мне не давал покоя. Уж слишком он хорошо вписывался, в «античную» архитектуру русских зодчих.

И я тогда решил посмотреть на разные гравюры, которые были бы мне доступны, скажем в Интернете. Первый же взгляд на отловленный материал, поверг в изумление – Исаакий существует на гравюрах, задолго до его появления в 1858 году. Причем я не задавался целью, лезть во времена ранее 19 века, хотя и уверен, что там найдется не меньше доказательств подделки и фальсификации строительства храма. Мне кажется, что я знаю, кому на самом деле русские люди построили этот храм и назову, кому на самом деле поставлен памятник Медный Всадник и чей собор украли Романовы у русской былины, выдав его за храм неизвестному на Руси Исаакию Далатскому.

Но позволь, мне начать рассказ с официальной версии строительства собора?

Сегодня историки говорят, что Исаакиев было три. Первый заложен при Петре Великом, второй времен то ли Елизаветы, то ли Екатерины Великой, ну а третий… Третий представлен вот так:

1818 год — был утверждён проект;

1828 год — начало установки первых колонн;

1837 год — установка верхних колонн;

1838 год — начато золочение куполов, которое длилось до 1841 года;

1858 год — освящение собора.

При чем, Медный всадник стоял раньше, чем воздвигли этот собор, о чем свидетельствует надпись на Гром-камне, постаменте памятника. Вот русская версия:

«ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лЪта 1782»

Прошу читателей обратить внимание на написание слова «перьвому». Я обратился, за консультацией к известному лингвисту и получил ответ, который меня обескуражил – надпись не принадлежит жителю Ленинграда. Человек, писавший эту надпись, явно не немка Екатерина и не уроженец Питера 18 века. Это особенность среднерусского говора, скорее сего волжского, или возможно московского.

Вот выдержка из письма моего приятеля, изучающего русский язык:

«В Петербурге XIX в. бытовало просторечное произношение, которого предлагалось избегать: вьюнош, востренький, вохра; в то же время говорили и писали вобла, восемь (два последних признаны ныне литературной нормой). Старинное произношение с мягким «эр» в словах ПЕРЬВЫЙ, верьх, четверьк и других постепенно заменялось на свойственное именно петербургскому просторечию произношение с твердым р (сегодня оно является литературным). То есть надпись на памятнике сделана, какому то, древнему Петру, но не екатерининскому. Она просто не могла знать этой особенности произношения, как не мог знать его Фальконе. Шутка ли, на античном памятнике писать простонародные слова, кои избегались в век Екатерины, да и вообще, давно забытые. Вы можете представить доклад Путина на РНБО на старорусском языке или на церковно-славянском? Конечно, нет! Путин не знает ни одного, ни другого.

А вот у народа всадник был именно ПЕРЬВЫМ и он это записал на памятнике.

Я нашел картину, на которой никакой надписи в 1820 году нет вообще: М. Н. Воробьев. Исаакиевский собор и памятник Петру. 1844 г. На этой картине множество мелких деталей, но надписи на Гром-камне Медного всадника нет. Сомневаюсь, что бы художник , да еще Воробьев был бы неточен.

Позвольте, господа, а что там, на заднем плане картины? Мать родная, да это же Исаакиевский собор! С золочеными куполами, с колоннами – роскошный собор, который изображен так за 12 лет до своего освящения.

Конечно, можно представить, что работы по фасаду были закончены, но забор то, где вокруг стройки? И это при нашей традиции стянуть все, что плохо лежит?! Где леса, наконец, строительные леса? Собор явно ухоженный и действующий.

Вот тогда я полез дальше. И снова удивительное рядом, но оно запрещено. Так, кажется, пел В. Высоцкий. Рискуя попасть на Канарчикову дачу, я двинулся вглубь веков, изучая различные литографии и гравюры. Глубь оказалась не настолько глубокой – всего то, четверть века.

Вид Исаакиевской площади от Сената. Неизвестный автор. Раскрашенная литография. 1820-е гг. Исаакий во всей красе, а вот памятника Петру нет на привычном месте. Позвольте, но ведь проект утвержден только в 1818 году и там ничего, кроме стройки не должно быть! Вы наши стройки видели? Да это же Хаос воплоти! И, тем не менее, через два года после утверждения проекта, блистая в красе, стоит собор. С золоченым куполом.

Сегодня нас убеждают, что 60 человек погибли от отравления ртутными парами, а при золочении была применена иная технология, нежели сусальное (лицевое) золото. Интересно, подтвердили бы это специалисты, если бы глянули на купол вблизи. Что то, мне подсказывает, что там нет никакого ртутного следа.

Возвращаясь к гибели золотильщиков Исаакия, следует обратить внимание на тот факт, что медные листы купола покрывались позолотой на медно-чугунном заводе, находившемся на Гутуевском острове Санкт-Петербурга и принадлежавшем шотландцу Чарльзу Берду. В то время там золотили и кареты, посуду, статуэтки и прочую утварь. Но главным заказом был, естественно, купол Исаакия. Происходило это так. Поверхность медных листов тщательно очищали от жира, шлифовали и полировали, а затем покрывали амальгамой — раствором золота в ртути. После этого листы нагревали на специальных угольных жаровнях, всё время растирая амальгаму до тех пор, пока ртуть не испарялась. При этом происходила диффузия золота в медь и на листе оставалась, тонкая золотая плёнка. Сегодня, вам скажут, что такой вид золочения запрещен, но вот интересная вещь - Московском Кремле также есть амальгама 1898 года, а известий о смертях нет.

Я поинтересовался Гутуевским островом и Чарльзом Бердом, попросив моих коллег сыщиков, проверить, есть ли следы ртути на этом острове. Спецы съезили на те места и проверили все карты, обязательно существующие в каждом городе в службах МЧС РФ. Дело все в том, что места, где работали такие заводы, НАВСЕГДА, опасны к заселению.

Остров, называемый теперь Гутуевским, сменил много названий. Финны называли его Витсасаари, то есть Прутовым, или Кустарниковым ("витса" по-фински - прут, лоза; "саари" - остров). На плане Петербурга 1716 года этот остров назван Незаселенным; на плане Петербурга 1717 года, изданном во Франции, остров обозначен под именем святой Екатерины. Позже мы встречаем иные названия: Круглый, Приморский, а затем Новосильцов - по фамилии его бывшего владельца богатого поручика Новосильцева.

В конце XVIII века остров был куплен у Новосильцева олонецким купцом-судостроителем Кононом Гуттуевым, который позже был ратманом (советником) департамента гражданских дел городского магистрата. От фамилии бывшего владельца остров и получил современное название. Так вот история этого острова чисто морская, там всегда был порт и ни одного завода, а уж тем более упоминания о Чарльзе Берде. Впервые это имя появится в 20 веке, одновременно с именами «петровских строителей» Санкт-Петербурга. Судя по всему, это легенда, потому, как безопасная амальгама древних русских мастеров, была уже позабыта, а пробы со ртутью у англичан и европейцев заканчивались плачевно. Русь всегда сияла куполами, а вот Европа нет. Там практически нет этого покрытия.

Карты показали – никаких следов ртути в ближайшее тысячелетие, на острове не наблюдалось.

Итак, Исаакий на картинах блещет золотом и архитектурой много раньше, чем началось его строительство. Однако провериться не помешает.

Литография из альбома Монферрана, последняя страница. Парад на дворцовой площади в честь открытия Александрийской колонны 30 августа 1834 года. Несмотря на то, что якобы Монферран достроил Собор только в 1858 году, он изображает его в готовом виде в 1834 году.

Гравер А. Аперт по рисунку И. Шарлеманя. Общий вид Питера.1840-е. Собор изображен готовым.

Вид на Исаакиевский мост и новый собор. Литография и рисунок Г. Треттера. 1820-е гг. Медный всадник не на своем месте, левее и ближе к казармам флотского экипажа, а собор стоит и даже позолочен, хотя по официальной версии золочение 1838-1841. А Треггер его золотым давно видел, за 20 лет до начала работ.

Вид Исаакиевской площади от Сената. Неизвестный автор. Раскрашенная литография. 1820-е гг. Памятника на привычном месте нет. Площадь пуста, а здание сената загораживает правую сторону. А что если Всадник как раз там. Проверим! Версия правильная, вот подтверждение:

Вид Исаакиевской церкви и моста. Литографы Л.-П. Бишебуа, В. В. Адам. 1840-е. Всадник стоит правее Исаакиевского моста.

Так вот откуда все эти легенды о перевозке Гром-камня и скачущем по ночам медном Петре!!! Памятник просто таскали с места на место! А причина проста – если фигуру могли снять с камня, то камень разбить не могли. Хотя и пытались. Там явно видно на камне три различных структуры.

Вот, что я думаю по этому поводу. Сначала Романовы сняли с постамента фигуру ПЕРЬВОГО и решили подорвать Гром-камень. Результат – незначительные трещины в основании камня, спереди и сзади. Посмотрите, не поленитесь, на фото доступное ныне в сети. Как утверждают мои приятели-минеры, именно так и подрывают скалу, да видно Гром-камень, серьезно уходит в глубину и значительно больше, чем мы думаем. Он там был всегда и никто его никуда не таскал, пока за дело не взялись Романовы, а точнее те, кто за них себя выдает. После неудачной попытки подрыва, на камне, были проведены работы по восстановлению его внешнего вида. Места повреждений затянули геополимерным бетоном и зашлифовали гранитной крошкой, причем цвет не сумели подобрать. Так сейчас делают гранитные памятники на кладбищах, нанося на бетонную основу, крошу. Хочешь под гранит, хочешь под мрамор, хочешь под базальт. А дальше шлифовка. Гранит слоистым не бывает, господа. Он не даром зовется вечным камнем, что однороден и добытый на Урале, отличается, от добытого в Тибете. Разные условия рождения, это я вам, как акушер по камням говорю.

Пора обратиться к друзьям-геологам. Ответ не заставил себя ждать – ученый Виктор Крейденков поясняет:

Эрратические валуны — (от лат. errandus бродячий) крупные камни, перенесенные ледником на большие расстояния, поэтому могут отличаться от местных пород:

Вот, что други мои, по моему, и так ясно, что Гром-камень стоял там задолго, до появления города Орешек, переименованного позже в Питер. Это валун, который обработали древние скульпторы, для постамента, какому то русскому святому. Я его уже называл в других работах и не собираюсь скрывать в этой. Это памятник Георгию Победоносцу, настоящему основателю русского Орешка, князю Георгию Даниловичу, которого еще называют ЧИНГИСХАНОМ (великим ханом пер.). И вот, что я предполагаю. Петр перьвый (так написано с малой буквы и с мягким эр на камне) это одно из имен Георгия Даниловича, скорее всего его крестное имя. Видно рожден был на Петров День, летом, когда следует веники для бани заготовлять – лист самый крепкий.

Фальконе ничего не отливал, это вообще не его профиль. Никогда до Медного всадника, никогда после ничего подобного он не делал. Кстати, и Монферан не архитектор, а рисовальщик. Альбом Монферана это то, чем он занимался в Питере – рисовал с натуры. Фальконе, просто сделал руку Георгию Победоносцу, изменив ее положение и убрав копье. Вот эта рука и мучила его по ночам, про нее он и пишет во всех своих корреспонденциях, ни слова не говоря о самом памятнике. А голову, Георгию, присобачила ученица-любовница Фальконе. Все остальное, там было. Стоял и Исаакий.

Пытались переместить Гром-камень, ой как пытались. Отголоском этих работ истории о доставке камня с берегов Финского залива и скачущий по ночам Петр. Сначала смогли сдвинуть влево на несколько десятков метров, но начало трещать адмиралтейство и даже рухнуло. Вот тогда и построили новое, объявив, что старое сгорело. Аферисты, одним словом. Снова оттащили камень на старое место, да сил не хватило. Оставили посредине. Все это есть на указанных мною литографиях и многих картинах.

То, что Исаакий древняя постройка, я догадался еще курсантом, 35 лет назад. И причина простая, нам рассказывали, каких трудов стоила перевозка гранитных колон для собора, а я спросил у гида, почему гранит расслоился. На колонах видны следы отвалившейся шубы. Все та же технология, что и на ремонте Гром-камня. Так же сделан и Александрийский столп на Дворцовой площади, и многие другие мегалиты. В том числе и Стоунхендж. Это искусственный камень. Помню, тогда мне не ответили и просто перевели разговор на инее темы. Много позже из работ московских ученых, я узнал, что и пирамиды Гизы, построены из геополимерного бетона, покрытого крошкой. Вообще все камни в строениях древних, где нельзя просунуть между ними лист бумаги, это искусственные камни и метод строительства, это опалубка.

Однако, я тогда не понимал, насколько она древняя и кому она поставлена. Я действительно считал, что Исаакий русский святой, которого всегда почитали. Но при сегодняшних знаниях скажу, что его не знали до 18 века, а деревянная церквушка ему, или первый Исаакий, поставленный Петром-Исаакием своему святому, стояла совсем в ином месте. Исаакиевский собор уже стоял с золоченым куполом, в момент прихода Петра со свитой на берега Невы. И стоял долго, как и Казанский собор и многие сооружения того времени. Кстати был и Зимний дворец, который, просто достроили к комплексу над Зимней Канавкой. И еще. Не копал Петр каналы на Васильевском острове. Они там были до него. Он их наоборот засыпал, уничтожая память о Северной Пальмире, северной Венеции славян. Сейчас это линии Васильевского острова.

Впрочем, вернемся к собору. Я долго искал исторические параллели в этом деле и таки нашел. Перед Исаакием лежит Александровский сад.

Сад первоначально был назван в честь императора Александра ;;, однако, за свою историю успел сменить несколько названий. После революции в 1920 году его переименовали в Сад Трудящихся, потом, в 1936 году он стал называться Сад Трудящихся имени Максима Горького. Наконец, в 1989 году он был переименован в Адмиралтейский сад, но это было ошибочное возвращение исторического названия, поэтому в 1997 году сад снова стал Александровским. Странно, колонна, на дворцовой площади тоже была Александровской, но потом, как я рассказал, стала Александрийским столпом. Я про нее писал в других работах. Колона там стояла до воцарения Романовых, и на ней стоял Август Кесарь. Сейчас он стоит в Одессе. Это Дюк Ришелье, а точнее выданный за него император Август.

А может быть все таки, сад не Александровский, а Александрийский?

А давайте-ка перенесемся в Византию. И снова официальная версия:

Форум императора Константина располагался на нынешней площади Чемберлиташ в Стамбуле. Здесь была колоннада, статуи языческих богов и христианских святых, привезенные из разных храмов империи.

Центральное место на форуме занимала величественная колонна с мраморной капителью на вершине. А на капители была воздвигнута золотая статуя Константина Великого в виде бога Аполлона с семью лучами, исходящими из его головы (именно так ранее выглядел Дюк, стоявший на колоне Дворцовой площади и держал он копье)

В статую был вплавлен гвоздь от Креста Сына Божьего. Высота памятника составляла 38 метров, воздвигнут он был в 330 году по указанию императора Константина и простоял 800 лет, прославляя первого императора великой Империи.

Согласно легенде, под основанием колонны император собственноручно замуровал тайник со святыми реликвиями - топорищем от топора Ноя, кресалом Моисея, остатками хлебов Иисусовых и "Палладиумом" - деревянной статуэткой Афины Паллады.

Крестоносцы-латиняне прорыли штольню под колонной в поисках святых реликвий. Реликвии не нашли, а фундамент повредили, а скульптуру они уже не видели. В тот момент стояла только колона.

Я посмотрел множество материалов о строительстве колоны в Питере и нашел чертежи и рисунки, говорящие, что под ней находилось некое строение, с окнами и дверями, которое открыли те, кто пытался сделать реконструкцию колоны.

Вот, что я тебе скажу читатель, до латинян в Византии побывали славяне. Это они забрали топорище от топора Ноя, кресало Моисея, остатки хлебов Иисусовых и "Палладиум" - деревянную статуэтку Афины Паллады.

Затем, в Орешке –Питере, был полностью повторен Александрийский столп. Случилось это во время или после падения Византии, то есть 15 век. Вот под этим столпом и были замурованы эти реликвии. Лежат они там, по сей день.

А комплекс Казанского собора, Исаакия, Алесандрийского столпа, Александрийского сада и прочих строений не что иное, как полностью реконструированный форум, который назывался именем Константина. Константин его только построил, а посвящен он был не Исаакию Далматскому. Вообще Исаакий означает СМЕХ, РАДОСТЬ. То есть это храм РАДОСТИ, Я подозреваю, что Рождества Христова.

Но почему же колона и сад Александрийские? А вот тут за ответом, следует сходить еще в более древние времена – в Первый Рим, в Египет.

Мы сегодня практически ничего не знаем о нем. Столицей его была Александрия. Значение имени Александр – защитник людей. Вообще, в далекие времена, под словом Александрия понималось то, что понимается и сейчас: дворцово-парково-храмовый ансамбль. Пример Александрия Питергофа, или парк Александрия - дендрологический парк в городе Белая Церковь, основанный в конце XVIII века (Украина). Я разовью эту мысль. Скорее всего, речь идет о резиденции, какого то, правителя. Как тут не вспомнить висячие сады Семирамиды?

Так вот весь комплекс описываемый мной в Питере, не что иное, как повтор форума Константина в Византии. Кстати, и Ватикан тоже Александрия. Со своей колонной ПЕТРА, которого ныне за апостола почитают. А речь идет все о том же ПЕТРЕ ПЕРЬВОМ – Георгии Победоносце. Ватикан ведь славяне строили. Хан Батый назвал его в чвою честь – Батя Хан. Знаешь, кого так звали на Руси? Ивана Халифа, царя-священника, брата Георгия Даниловича. Ты его как Ивана Калиту знаешь. Это потом, когда папизм решится на отделение от империи славян, на столбе появится Петр с ключами. Вот только под ним реликвий нет, а в Питере есть!

Я понимаю, что сложно осмыслить сказанное, но это именно так, а не иначе.

Орешек строился как второй Византий и Нева, это Босфор, Иордан.

Мать городов русских, которые строились по образцу Византии, это не Киев на Днепре. Современный Киев вообще хазарский город Самбат. Киевская Русь, это Византия.

Визант (точнее Бизант) — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Посейдона и Кероэссы (дочери Зевса и Ио), либо сын Ниса из Мегар. Потомок Ио основатель города Византия. Царь Визант принял аргонавтов.

А кто такая Ио? Это небесная корова. Именем ее назван Иордан – коровий брод. Это знаменитая славянская Роженица или … Мария Богородица! То есть Византий не самое древнее название города на Босфоре, что так же переводится, как коровий брод.

Византий, Киев, Константинополь, Илион, Царьград, Стамбул, Троя, Рим это все названия одного и того же города на черноморском проливе – коровьем броде. А еще он Орех. А Питер это Орешек.

А теперь внимание, читатель, я расскажу тебе, что такое О-РЕХ. Это, СОРВАННЫЙ ПЛОД, второй вариант ЛЕГКО СРЫВАЕМЫЙ ПЛОД. Плод сорванный Евой. Не яблоко, а орех, который ел Адам, за что и был изгнан из Рая.

Кстати, бизант-орех очень распространен в геральдике, и изображается кружочком.

Давайте-ка снова в Питер. Вот Петропавловская крепость построенная в форме звезды ( не Петром и Меньшиковым!) нашими далекими предками. В центре ее стоит собор Петра и Павла, уткнувший в небо свой золоченый шпиль. Сама крепость на Заячьем острове. То есть это распятая на кресте Звезда, та самая, что изображается на крестах православных храмов. Некоторые ее считают Солнцем. Возможно, не буду спорить. И вот из самого центра Петропавловской крепости вырывается в небо шпиль собора, символизирующий Луч Воскресения, по которому поднимался Исус. Посмотрите на картины несущие этот сюжет – там именно луч. Проведем условные линии между крайними точками лучей звезды, ее бастионов. Получится крест, который имея центром Петропавловский собор основанием упрется в Казанкий собор на Невском проспекте. Это очень странный собор, распахнувший руки полукруглой колоннады.

Вспоминаем кресты на русских церквях: сам крест, в центре его звезда с инициалами И.Х.. Спускаемся к основанию: шар, он же бизант-орех, а ниже у основания полумесяц.

То есть можно смело говорить, что Петропавловка – Казанский собор это огромный крест лежащий на земле.

Вы спросите, а где же орех на кресте? Отвечаю – это фонтан на площади перед Казанским собором. Он там был всегда, с момента постройки храма Казанской Богоматери. Почему фонтан? Читайте мой цикл миниатюр «Аква - дар Бога», а пока запомните, что вода и конь на латыни пишутся одинаково. Троянский конь, это не конь, а акведук, по которому греки проникли в Трою или в Византий. Заброшенный водовод.

Теперь вспомним имя человека, ставшего прообразом Христа. Андроник Комнин, сын севастократора Византии и русской княжны Марии Богородицы. Комн или комонь означает на древнерусском языке коня, а Комнин, скорее всего всадник.

В Библии он представлен как сын плотника. Это тоже объяснимо. Комнями и сейчас староверы называют плотников, да только не простых, а тех, что делают КОНЕК на крыше избы, а точнее всю крышу. Как известно, конек называется так, потому, что из комля лесины, лежащей во всю длину крыши на стропилах, вырубалась голова коня, комна. Создатели Библии специально увели в сторону от истины, представив Комнина плотником, а он был царем иудейским, про что не раз говорил сам. Вот только тогда иудеями назывался весь народ верящий в единого Бога, а не тот народ, который известен ныне.

Для чего нужна крыша в избах? Плоские крыши арабов не ведают воды, а вот наши крыши в первую очередь спасают от осадков. То есть, комн это некий оберег от воды и сам ее знак. Мол, не мочи меня ливень, я свой! В славянской мифологии все стихии обозначены конем. Он даже рожден в океане. Вот только не в мировом, а вселенском. Я уже писал, что эфир это особое состояние воды, которое много плотнее нашей Земли. Влага, пар и лед, лишь одна из пяти форм ее состояния. Так вот Комнин это Сын Океана. Еще Никола Тесла говорил, что весь материальный мир создан из эфира.

Прошу обратить внимание, что на церквях конек не вырезается, там оберег крест. То есть знак Бога.

А теперь снова в Византию.

Голгофа или гора Бейкос, нависшая над Иорданом-Босфором, находится напротив Святой Софии, храма посвященного Мудрости Создателя. Построил его Сулейман Великолепный, в Библии представленный Соломоном. Строительство турком-сельджуком христианского храма, пусть вас не удивляет – ислам это такое же христианство, как и православие. Это сейчас ортодоксия заявлена в переводе, как православие, на самом деле орто это право, а доксия – вера. Так что в ранние времена христианства мы все ПРАВОВЕРНЫЕ. Кроме того, Сулейман тоже Комнин. Потомок Мехмеда Зваевателя, чьим прадедом был Комнин, один из детей мужа Марии Богородицы, бежавший к сельджукам, но от иной женщины, строил храм Святой Мудрости Бога, а не женщине по имени София. София переводится как мудрость. А слово турок означает человек, турки люди, то есть бежал пращур Сулеймана в племя сульджуков.

Комплекс с колонной Константина, Ипподром, сама Святая София, сады вокруг нее несколько правее горы Бейкос.. Именно так, как и в Питере. В таком случае Исаакий не просто храм радости Рождества, а Святая София – трилистник Бога Отца, Сына и Святого духа. То есть Троица лежащая в основе Мудрости Бога.

Перед нами храм Троицы или Софии. Можете называть и так и так. Суть одна. Это храм собравший воедино все ипостаси Бога, потому и Радость. Здесь и Рождество и Воскресение. Это храм всему, что произошло под небесами. А вот распятие отнесено в сторону, на Крестовский остров. Все, как в Византии-Стамбуле.

Итак, пора делать вывод. Орешек был построен, как пантеон Христианства в период падения Византийской империи в начале 15 века, хотя заложен ранее. Это город русской культуры, вот только не Великой Руси, а Киевской-Византийской. Ромейские императоры правили сначала в Византии, а затем их ветвь Комнины, правили на великой Руси. Комнины это потомки Христа, по матушке Марии – ее родственники. Рим это имя Бога. То же самое, что и Род, только измененное на Рома. Это имя слышно в отголосках названия города на Тиббре, который никогда Римом не был. И означает все того же Бога, предка всех людей, сотворившего человека.

Современный Санкт-Петербург, это Ёросалим на севере. Ёросалим это одно из названий Византия. В этом названии отчетливо слышен корень РОС. Так город звали кочевые племена арабов, которых ныне именуют евреями.

Состоит это название из Ё – русское произношение Ио (читай небесной коровы, символа Марии Роженицы), Рос – Русь, и Алим. Последнее слово арабское, означающее знающий, ученый, мудрый. То есть это город СЫНА Марии, русского парня из Рода Комнинов, Сына Эфира, который был мудр. Кстати одно из отражений Христа, это Пифагор. Надеюсь, в его мудрости сомнений нет?

Романовы, а точнее те, кто так себя называют, недаром указали себя хоронить в соборе Петропавловки. Своре всего, под собором есть что то, что как и в Александрийской колонне имеет отношение к деяниям Бога. Только здесь лежит реликвия, привезенная из Царьграда и связанная с распятием и Воскрешением.

Я думаю это Крест Исуса или его части. Возможно чаша Грааля. Здесь нужно хорошо подумать и понять, почему собор в честь Петра и Павла.

Сегодня, есть обоснованные данные, что Мария Богородица родила Исуса в монастыре, на мысе Фиолент в Крыму. А скончалась в месте между Чуфут-Кале и Бахчисараем. Там есть монастырь с говорящим названием - Успения Св. Богородицы. недалеко и Иосафатова долина. Долгое время, этот монастырь был закрыт для посещения – Романовы туда никого не пускали. И вот неожиданно, в Питере, при пышных церемониях в соборе Казанской Богоматери, хоронят Кутузова. Странное дело, а почему не Суворова? Там заслуг перед Романовыми побольше. Как ни как Рымницким Васильевич стал за разгром последнего ордынского императора Руси, которого мы ныне Пугачевым зовем. И было это в Рымникских горах – современно именуемых Уралом. Одновременно с захоронением Кутузова, монастырь на Фиоленте начал нормальную жизнь – его открыли. Правда Романовы всегда будут выделять его и посещать, в основном негласно.

А что, если предположить, что в Казанском Соборе тайно перезахоронили Марию Богородицу, под видом Кутузова? Ведь русский мир очень неоднозначно относился к фигуре этого полководца-масона, славшего Москву. Споры идут, по сей день.

Мы ведь Кутузова знаем в основном по работам советских идеологов. А что они из себя представляют, мы можем определить сами – достаточно взглянуть на украинских Кравчука и Турчинова, или русского Горбачева.

Пышность похорон Кутузова поражала современников. Почести прямо царские.

Я в ближайшее время займусь исследованиями этих похорон, но то, что я знаю, напоминает захоронение совсем иной личности. Поэтому, я заканчиваю миниатюру, как всегда нравоучением. Ты уж прости меня, читатель. Я литератор, а значит должен нести в мир людей идеи добра. Вот тебе мое напутствие:

ПОКА ТЫ РУССКИЙ, ВСЕ ОПИСАННОЕ ЗДЕСЬ ТВОЕ. КАК ТОЛЬКО ТЫ ПЕРЕСТАНЕШЬ ИМ БЫТЬ, ОРЕШЕК СТАНЕТ ПИТЕРОМ, ПРОРУБИВШИМ ОКНО В ЕВРОПУ.

Выбирай сам, свой путь.

Благая Весть

Мирские заботы от Бога урок,

Но время наступит и сбудется рок,

Весь мир огласится вдруг воплем ребенка,

И воздухом «свежим» запахнет пеленка.

Рождению мира, Всевышний, повторно,

Споет колыбельную, чадом довольный.

Возникнет невиданной силы любовь!

В ребенке твоя разыграется кровь.

Душа же Его, в нем жилище найдет

И жизнь по законам своим потечет,

Добру и удаче вещая победу!

Слеза на реснице повиснет у деда,

У бабушки доброе сердце сожмет,

И род человеческий вновь оживет.

Сольются две милости Бога в ребенке:

Душа и родившийся колокол звонкий.

Так с Богом сроднится любой человек,

Примерив к себе Им отмерянyый век.

От вести благой до последнего часа

От смерти попранной, Великого Спаса,

От первого крика души благородной,

Мы к Богу пылаем любовью народной.

Полна ли невестка, иль дочь понесла -

Великой Вселенной сии чудеса.

Источник: https://www.proza.ru/2016/01/28/972