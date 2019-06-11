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Голунова освободили

17:25. 11 июня 2019 Просмотров - 177 8 коммент. Опубликовал:


Глава МВД Колокольцев после вчерашних пожеланий из Кремля на тему "разобраться", объявил, что Голунова сегодня освободят, а в московском МВД полетят головы + пройдет проверка.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.
Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», – заявил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17219712 – цинк

Ранее экспертиза показала, что на пакетиках с наркотиками, которые были обнаружены у Голунова обнаружены отпечатки нескольких человек, при этом нет указания на то, кто эти люди.
При этом адвокат заявляет, что отпечатков Голунова там нет, но официально это не объявлялось. Колокольцев ограничился указанием на то, что дело прекратили на основении проведенных экспертиз.

PS. Судя по вчерашним заявлениям Кремля на тему ошибок в публикации фотографий на сайте МВД, что вынудило "корректировать официальную позицию", это сыграло немаловажную роль в том, что стрелочниками стало московское МВДшное начальство.
Конспирологи с обеих сторон пытаются связать данное дело с ближайшим выступлением Путина – охранители заявляют, что дело специально раскрутили к этой дате, чтобы "затмить выступление Путина на ПЭФ-2019" и его выступление с ответами на вопросы". Либералы уверяют, что Путину эта шумиха ни к чему, поэтому безотносительна содержания дела его замнут, чтобы не задавали "неудобных вопросов про угнетение свободы слова в России".
Стоит также напомнить, что согласно заявлениям на Р24, Голунов угрожал сотрудникам полиции при задержании, заявляя, что "за ним стоят большие люди".

UPD: СК РФ заявил, что проведет проверку полицейских связанных с задержанием Голунова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5058439.html

Метки: голунов, Колокольцев, МВД

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