По делу Голунова

Коротко по Джесси Пинкману из "Медузы".1. Как выяснилось, никто его при задержании не бил, персонаж поцарапал спину о скамейку, когда упирался при задержании. Сам Голунов уверяет, что на него наступили при задержании, но следов нет.2. Сдавать анализы на тему употребления наркотиков он первоначально отказался, но позднее согласился, так что на тему – употреблял или нет, покажет экспертиза (эксперта из дела пьяного мальчика не приглашать). Отказ сдать анализы после ареста мотивирует тем, что он "плохо соображал".3. Часть фотографий опубликованных на сайте МВД сделана не на квартиле задержанного, их просто выложили кучей как материалы следствия по нарко-сети, по поводу которой шло расследование. Журналисту "Медузы" по-факту вменяют несколько пакетов наркоты при себе и дома.4. Обвинение Голунову пока не предъявлено – его статус "подозреваемый". Если анализы будут положительными – наверняка будет предъявлено обвинение "сбыт наркотиков". А вот если нет, то тогда максимум что ему светит, это хранение наркотиков, если адковат не докажет, что ему их подбросили.5. МВДшные телеграм-каналы пишут, что опера, которые разрабатывали это дело вообще не знали, что персонаж, который сбывает наркотики это журналист "Медузы".6. У здания МВД в Москве идут одиночные пикеты в стиле "Свободы Надежде Савченко" + рукопожатная общественность собирает подписи с требованием освободить журналиста "Медузы", уверяя, что наркотики ему подкинули.Сегодня мы все Иван Голунов.С интересом ждем результатов экспертизы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5049915.html