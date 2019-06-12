Марш за свободу Голунова

В Москве сегодня прошел марш в поддержку Голунова, который на марш в поддержку себя не пошел и более того, призвал на марш в свою поддержку не ходить (по всей видимости это часть неких кулуарных договоренностей, которые были связаны с закрытием дела – нельзя омрачать "праздничный день").Полиция бодро винтила "Голуновых" в рамках пресечения несанкционированных мероприятий. Винтили в первую очередь тех, у кого на майке было написано "Я Иван Голунов". В итоге вместо реального Голунова задержали около 100 человек выдававших себя за Голунова. В такой теплой дружественной обстановке прошел бывший "день независимости России" от самой себя.Будут ли митинги в защиту задержанных "Голуновых" не уточняется.Освободили слишком рано, бизнес по продаже футболок и значков в опасности! Срочная праздничная распродажа!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5061345.html