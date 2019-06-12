Марш за свободу Голунова
14:57. 12 июня 2019 Просмотров - 131 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Москве сегодня прошел марш в поддержку Голунова, который на марш в поддержку себя не пошел и более того, призвал на марш в свою поддержку не ходить (по всей видимости это часть неких кулуарных договоренностей, которые были связаны с закрытием дела – нельзя омрачать "праздничный день").
Полиция бодро винтила "Голуновых" в рамках пресечения несанкционированных мероприятий. Винтили в первую очередь тех, у кого на майке было написано "Я Иван Голунов". В итоге вместо реального Голунова задержали около 100 человек выдававших себя за Голунова. В такой теплой дружественной обстановке прошел бывший "день независимости России" от самой себя.
Будут ли митинги в защиту задержанных "Голуновых" не уточняется.
Освободили слишком рано, бизнес по продаже футболок и значков в опасности! Срочная праздничная распродажа!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5061345.html
Супер!!
Нарика отпустили но марш в его защиту НЕ ОТМЕНИЛИ….
Почему?
А УПЛОЧЕНО ))
Красиво получилось…
Итого-два генерала сданы,Патрушев начнет чистку ФСБ,записные и оплаченные,подконтрольные и западным и нашим службам оппозиционеры вышли,но маргиналов ,которых ,как меня умело в несколько этапом пытались расшевелить(то нашли наркотики,то нет ,то признали подставу ,выпустили этого подставного вслепую,Медуза даже отказалась участвовать в марше)упустили ,а именно эта толпа тупая нужна всем для эффекта ,отстрела.Идет чистка пятой ,шестой колонн-это не наша война,пусть воюют.Все СМИ и Хабенские (там вообще есть адекваты)продажны.Красиво.
Очередному полковнику привезли квартиру денег ))
Деньги сданы в ЦБ,полковник арестован,наркоман отпущен.
А скакусы скоро будут жаловаться что их обманули и денег не дали.
Как уже жаловались на Навального.
Полковнику новая фамилия орден пенсия и дача в Сочи.
т.е.бизнес такой ,деньги в упаковке ФРС в банк ЦБ поступают (за недоказанностью,как по делу Захарченко) и прибыль в 1000%,им понравилось видать.
Это так давно.
Как Путин пришёл.
На Скакуасах и Навальных зарабатывают БОЛЬШЕ чем на торговле нефтью
Потому они
НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ.
Эти петушары несут золотые яечки
Никто и Никогда не слышал фамилию Голунова,до ….инцидента.Дегенераты не проверяют,дегенераты делают выводы из услышанного.Нравится это их дегенеративной сущности или не нравится.Поэтому они и дегенераты.Дегенераты встают на сторону их дегенеративного мозга.Голунов=Навальный.Хохол=Навальный,просто прикидывается,подпиндосник.Может стоит проверить…Какие дела “вскрыл” Голунов….Может хоть кто-то поинтересовался?Нет…дегенераты знают изначально что правы.А Голунов озвучивал проблемы с мафиозностью похоронного бизнеса,с мафиозностью компаний,которые занимаются микрокредитами,и махинациями забирают квартиры у граждан в Москве,и т.д…..Может он поливал помоями самого Путина…Не было такого….Поэтому вы не слышали эту фамилию…Там до либерала,как от Степаныча до человека…Но вы “шахтеры белизны”.Вам не нравится лицо человека,которому не давали спать двое суток…ВЫ НИЧЕГО ЗА НЕГО НЕ ЗНАЕТЕ,НО СУДИТЕ.Подход стукача 37-го года.”Все помрут-один останусь”.Люди-ли вы…Это вопрос открытый.
нет ,не пройдет этот опус твой с давлением на совесть,даже ,если в Риге нет работы ,в Медузе работают определенные люди ,знал,куда шел,информацию о бизнесе пройдох из ФСБ ему подкинули ,как и Навальнеру это делают определенные люди,так что страдальца из него не выходит-так серость,зачем ему Путин,не его размерчик.а вот нервы накалить у лектората -сработало частично.Подумай и сделай попытку номер2.
Докажи,если у тебя в голове нет паразитов…Хоть чем.