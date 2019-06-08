ОБСЕ требует от России освободить Голунова

Журналисту "Медузы" Голунову, которого вчера приняли с наркотиками, официально предъявлено обвинение "покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере".При этом ОБСЕ сегодня потребовала (!) от российских властей освободить Голунова, у которого дома обнаружили кокаин. Европейские структуры на страже наркоторговли.Теперь каждый наркоман может сразу писать жалобу в ОБСЕ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5050642.html