ОБСЕ требует от России освободить Голунова
12:54. 8 июня 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Журналисту "Медузы" Голунову, которого вчера приняли с наркотиками, официально предъявлено обвинение "покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере".
При этом ОБСЕ сегодня потребовала (!) от российских властей освободить Голунова, у которого дома обнаружили кокаин. Европейские структуры на страже наркоторговли.
Теперь каждый наркоман может сразу писать жалобу в ОБСЕ.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5050642.html