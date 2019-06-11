Галопом по Европам #39 (Взрыв танкера, Си Цзиньпин на «Авроре», Долина МГУ )

В этом выпуске:

- Силуанов выяснил, почему у народа мало денег;

- О четырехдневной рабочей неделе теперь заговорил и Медведев;

- Абызову простили четыре с лишним миллиона рублей;

- В порту Махачкалы взорвался танкер с нефтью, погибли три матроса;

- Питерский завод «Феррит-Домен» – крупнейший в России производитель магнитов и приборов для военной радиоэлектроники – в этом году полностью лишился оборонных заказов;

- Си Цзиньпин во время прогулки с Путиным по Санкт-Петербургу попросил сделать остановку у крейсера «Аврора»;

- Япония пытается помирить США и Иран;

- США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа;

- На Филиппинах манговый кризис – собрали на две тысячи тонн больше фруктов и не знают кому продавать;

- Роснефть и Ростех готовы вложиться в так называемую «долину МГУ»;

- В Волгодонске Ростовской области учитель географии местной школы провел одиночный пикет, чтобы привлечь внимание к проблемам педагогов;

- В Екатеринбурге памятник Ельцину раскрасили из баллончика.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XS7P1ZZL5IM