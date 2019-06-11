Галопом по Европам #39 (Взрыв танкера, Си Цзиньпин на «Авроре», Долина МГУ )
В этом выпуске:
- Силуанов выяснил, почему у народа мало денег;
- О четырехдневной рабочей неделе теперь заговорил и Медведев;
- Абызову простили четыре с лишним миллиона рублей;
- В порту Махачкалы взорвался танкер с нефтью, погибли три матроса;
- Питерский завод «Феррит-Домен» – крупнейший в России производитель магнитов и приборов для военной радиоэлектроники – в этом году полностью лишился оборонных заказов;
- Си Цзиньпин во время прогулки с Путиным по Санкт-Петербургу попросил сделать остановку у крейсера «Аврора»;
- Япония пытается помирить США и Иран;
- США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа;
- На Филиппинах манговый кризис – собрали на две тысячи тонн больше фруктов и не знают кому продавать;
- Роснефть и Ростех готовы вложиться в так называемую «долину МГУ»;
- В Волгодонске Ростовской области учитель географии местной школы провел одиночный пикет, чтобы привлечь внимание к проблемам педагогов;
- В Екатеринбурге памятник Ельцину раскрасили из баллончика.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам