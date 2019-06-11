Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Галопом по Европам #39 (Взрыв танкера, Си Цзиньпин на «Авроре», Долина МГУ )

22:00. 11 июня 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Силуанов выяснил, почему у народа мало денег;
- О четырехдневной рабочей неделе теперь заговорил и Медведев;
- Абызову простили четыре с лишним миллиона рублей;
- В порту Махачкалы взорвался танкер с нефтью, погибли три матроса;
- Питерский завод «Феррит-Домен» – крупнейший в России производитель магнитов и приборов для военной радиоэлектроники – в этом году полностью лишился оборонных заказов;
- Си Цзиньпин во время прогулки с Путиным по Санкт-Петербургу попросил сделать остановку у крейсера «Аврора»;
- Япония пытается помирить США и Иран;
- США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа;
- На Филиппинах манговый кризис – собрали на две тысячи тонн больше фруктов и не знают кому продавать;
- Роснефть и Ростех готовы вложиться в так называемую «долину МГУ»;
- В Волгодонске Ростовской области учитель географии местной школы провел одиночный пикет, чтобы привлечь внимание к проблемам педагогов;
- В Екатеринбурге памятник Ельцину раскрасили из баллончика.




_______________________________________________


Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________



Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XS7P1ZZL5IM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Медвепутинская власть. Осенний призыв Генштаб довел до идиотизма
И это несмотря на беспрецедентно жесткие меры военкоматов и милиции, устраивавших уличные облавы на потенциальных призывников и форменные налеты на студенческие общежития. Меры эти оказались жесткими настолько, что был вынужден вмешаться уполномоченный по...
Беспредел на заводике РПЦ
Сотрудники церковной корпорации нарушают законы РФ без всякого стеснения. Видимо, их настоящий бог – зелёные иностранные бумажки – действительно позволяет им делать с русами очень много плохого. Вот они стараются изо всех сил... Под сенью РПЦ Автор – ...
Кто он - Норвежский стрелок (Андерс Брейвик)
Хотя, люди РАЗУМНЫЕ сразу всё поняли, а СМИ с ожиревшими мозгами, пропустили массу "интересной" информации. Стремительно теряют ум серенькие, впрочем - так и должно быть :)﻿Источник http://via-midgard.info/
Направление главного удара
Как правило, в любой системе есть свое слабое место, концентрированный удар в которое способен вызвать процесс по принципу домино. Таким слабым местом в российской имперской системе сегодня является Северный Кавказ. Точнее, само пребывание СК в составе РФ...
Капитан подлодки Курск: Нас расстреляли ракетами земля-земля
... поинтересовались, что думает по поводу взрыва на «Курске» бывший подводник, ... истории подводного флота торпеды не взрывались. Еще одно доказательство того, ... подводной лодки «Курск». Первая официальная - взрыв учебной торпеды, вторая неофициальная - атака...
А мы на лодочке катались…
Катастрофа огромного итальянского круизного корабля показывает нам, что европейцы совсем не такие просвещённые и цивилизованные, как сообщается в рекламе. Они обычные полуграмотные люди, озабоченные только своими проблемами... «Капитан, вы покинули ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)