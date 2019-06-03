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Галопом по Европам #33 (США против Мексики, Забастовки в Южной Корее)

20:14. 3 июня 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Кремле призвали “фильтровать фейки и вбросы” и назвали недостоверной информацию по большой сделке между Россией и США;
- Wall Street Journal пишет, что Россия сократила военное присутствие в Венесуэле;
- Госсекретарь Помпео посоветовал Евросоюзу не вводить пошлины на американские товары, назвав это недобросовестной торговой политикой;
- Накаляются и торговые отношения между США и Мексикой;
- В Судане как минимум 16 человек погибли во время разгона сидячей забастовки;
- В Южной Корее бастуют более 8 тысяч рабочих судостроительной отрасли;
- Газпром — вновь самая дорогая компания, он стоит почти 6 триллионов рублей;
- В Дзержинске число пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе «Кристалл» увеличилось до 116 человек;
- В Харькове националисты снесли памятник маршалу Жукову;
- Сыктывкар присоединился к протесту против мусорного полигона на станции Шиес;
- В Подмосковье убит 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин;
- В России не хватает детских садов – признали в правительстве;
- Росстандарт объявил об отмене 10 тысяч советских ГОСТов;
- Хуавей купила российскую технологию распознавания лиц – об этом пишут Ведомости;
- Группа “Джанни Родари” побывала с концертом в Минске.



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galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tmFXfmo-Xpk

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