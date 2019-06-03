Галопом по Европам #33 (США против Мексики, Забастовки в Южной Корее)

В этом выпуске:

- В Кремле призвали “фильтровать фейки и вбросы” и назвали недостоверной информацию по большой сделке между Россией и США;

- Wall Street Journal пишет, что Россия сократила военное присутствие в Венесуэле;

- Госсекретарь Помпео посоветовал Евросоюзу не вводить пошлины на американские товары, назвав это недобросовестной торговой политикой;

- Накаляются и торговые отношения между США и Мексикой;

- В Судане как минимум 16 человек погибли во время разгона сидячей забастовки;

- В Южной Корее бастуют более 8 тысяч рабочих судостроительной отрасли;

- Газпром — вновь самая дорогая компания, он стоит почти 6 триллионов рублей;

- В Дзержинске число пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе «Кристалл» увеличилось до 116 человек;

- В Харькове националисты снесли памятник маршалу Жукову;

- Сыктывкар присоединился к протесту против мусорного полигона на станции Шиес;

- В Подмосковье убит 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин;

- В России не хватает детских садов – признали в правительстве;

- Росстандарт объявил об отмене 10 тысяч советских ГОСТов;

- Хуавей купила российскую технологию распознавания лиц – об этом пишут Ведомости;

- Группа “Джанни Родари” побывала с концертом в Минске.







_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Кошелек Яндекс:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…

Карта СберБанка

4276380154608413

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tmFXfmo-Xpk