Галопом по Европам #44 (Город бесов, Удар по Ирану, Убытки Huawei)

В этом выпуске:

- Через 60 лет население России может снизиться до 100 миллионов человек;

- Глава счетной палаты предрекает социальный взрыв из-за постоянного снижения уровня жизни;

- В Сергиевом Посаде голодают рабочие хлебокомбината;

- Сотрудники Белгородского НПЗ обратились к Путину, чтобы добиться выплат долгов по зарплате на 16 миллионов рублей;

- Пермский мясокомбинат, некогда крупнейший в крае, продают из-за устаревшего оборудования;

- Под Минском бастуют сотрудники завода «Проммеханика», которым не платят уже два месяца;

- Евгений Баженов и студия Киноданц заключили мировое соглашение;

- В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам;

- В Хуавей признали, что недооценили ущерб от торговой войны с США;

- Вашингтон рассматривает возможность авиаудара по Ирану;

- В Египте во время судебного заседания умер бывший президент страны Мухаммед Мурси;

- Меньше половины российских детей хотят поступать в вузы;

- В Госдуме во втором чтении приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям;

- На въезде в Екатеринбург появилась надпись «Город бесов».









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gBj8UPF2qSg