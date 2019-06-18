Галопом по Европам #44 (Город бесов, Удар по Ирану, Убытки Huawei)
В этом выпуске:
- Через 60 лет население России может снизиться до 100 миллионов человек;
- Глава счетной палаты предрекает социальный взрыв из-за постоянного снижения уровня жизни;
- В Сергиевом Посаде голодают рабочие хлебокомбината;
- Сотрудники Белгородского НПЗ обратились к Путину, чтобы добиться выплат долгов по зарплате на 16 миллионов рублей;
- Пермский мясокомбинат, некогда крупнейший в крае, продают из-за устаревшего оборудования;
- Под Минском бастуют сотрудники завода «Проммеханика», которым не платят уже два месяца;
- Евгений Баженов и студия Киноданц заключили мировое соглашение;
- В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам;
- В Хуавей признали, что недооценили ущерб от торговой войны с США;
- Вашингтон рассматривает возможность авиаудара по Ирану;
- В Египте во время судебного заседания умер бывший президент страны Мухаммед Мурси;
- Меньше половины российских детей хотят поступать в вузы;
- В Госдуме во втором чтении приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям;
- На въезде в Екатеринбург появилась надпись «Город бесов».
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам