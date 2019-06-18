Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Галопом по Европам #44 (Город бесов, Удар по Ирану, Убытки Huawei)

19:24. 18 июня 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Через 60 лет население России может снизиться до 100 миллионов человек;
- Глава счетной палаты предрекает социальный взрыв из-за постоянного снижения уровня жизни;
- В Сергиевом Посаде голодают рабочие хлебокомбината;
- Сотрудники Белгородского НПЗ обратились к Путину, чтобы добиться выплат долгов по зарплате на 16 миллионов рублей;
- Пермский мясокомбинат, некогда крупнейший в крае, продают из-за устаревшего оборудования;
- Под Минском бастуют сотрудники завода «Проммеханика», которым не платят уже два месяца;
- Евгений Баженов и студия Киноданц заключили мировое соглашение;
- В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам;
- В Хуавей признали, что недооценили ущерб от торговой войны с США;
- Вашингтон рассматривает возможность авиаудара по Ирану;
- В Египте во время судебного заседания умер бывший президент страны Мухаммед Мурси;
- Меньше половины российских детей хотят поступать в вузы;
- В Госдуме во втором чтении приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям;
- На въезде в Екатеринбург появилась надпись «Город бесов».




_______________________________________________


Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Кошелек Яндекс:
https://money.yandex.ru/to/4100120420…
Карта СберБанка
4276380154608413
_______________________________________________



Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com



Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gBj8UPF2qSg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Галопом по Европам #28 (Храмы против школ, Воспитание слуг, Письмо Ассанжа)
... написал письмо из тюрьмы;- Российские города-миллионники по уровню экономики отстают... рублем производство и распространение выпусков "Галопом по Европам":Кошелек Яндекс: https://money...
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
... таком варианте всю западную Европу, тоже нетрудно догадаться.... история перешла в галоп и они сразу же...построенный в отдельно взятом украинском городе. Синхрон: Владимир Федорович, одессит...больше осложняют ситуацию в городе. Синхрон: Игорь Юрьевич ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 ноября 2015
... — они стремятся добраться до Европы до наступления зимних холодов. К...пешеходов. Главный принцип пешехода: «Беги!» Галопом перебегаешь на пешеходных переходах, даже...для всякого уважающего себя ближневосточного города, в Дамаске отсутствуют градостроительные ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...дальше Питсбурга, темного сталелитейного города, достойного лишь того, ... отдавали предпочтение правящие классы Европы на протяжении тысячелетий. Я...в жизни пустить лошадь галопом или заставить ее ...семья многократно переезжала из города в город, но в душе...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2017
...мирового чернозема, образованное население, красивые города. Где еще плодиться и размножаться...маршем, а то и паническим галопом, не просто убежала от ... демонстрирующий готовность пожертвовать отношениями с Европой, поскольку они стоят непозволительно дорого...
Сорок уроков русского: Урок Третий
..., пурга, бродяга, сутяга, гадать, галоп, Волга, Прага – место, куда .... А горную цепь, разделяющую Европу и Азию – Каменным Поясом... того времени, территорию от Европы, Причерноморья и до Восточной... вовсе не было. В городах, на ярмарках существовали соляные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)