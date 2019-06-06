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Ты и власть

11:27. 6 июня 2019 Просмотров - 180 2 коммент. Опубликовал:

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2320 2052
    mary 6 июня 2019 в 12:06

    Хохлу понравиться должен девиз.

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  • 108 92
    Goodworld 6 июня 2019 в 14:48

    Протест – проявление инфантильного негативизма? См. способ 5 и 6 – https://pandoraopen.ru/2019-06-05/n-xomskij-10-sposobov-upravleniya-massami/#comment-410095
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    Взрослые если выйдут массой, то уже не покричать… поэтому нас кормят так, чтобы мы ели чтобы есть… чтобы Главным был забитый холодильник… Как для тех спутников Синбада, которые превратились в свиней?

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