Ты и власть

Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму.

— Мишель Монтень