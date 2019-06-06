Ты и власть
11:27. 6 июня 2019 Просмотров - 180 2 коммент. Опубликовал: Правдозор
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Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму.
Хохлу понравиться должен девиз.
Протест – проявление инфантильного негативизма? См. способ 5 и 6 – https://pandoraopen.ru/2019-06-05/n-xomskij-10-sposobov-upravleniya-massami/#comment-410095
Конечно, если не считать «оппозицию» – проплаченных студентов и агрессивных психопатов в период возбуждения, а также сравнительно небольшие группы страдающих от миазмов мусорных полигонов, произвола строителей, коммунальщиков…
Взрослые если выйдут массой, то уже не покричать… поэтому нас кормят так, чтобы мы ели чтобы есть… чтобы Главным был забитый холодильник… Как для тех спутников Синбада, которые превратились в свиней?