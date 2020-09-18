Каждая сфера общественной жизни имеет четко выраженную специфику, в которой проявляется ее социальная направленность. Под спецификой обычно понимают совокупность особенных качеств, признаков, какие присущие данному предмету, явлению. При рассмотрении специфики речь идет об особенностях, отличающих данный предмет или явление от всего другого.

В настоящее время изменяются взгляды на стили руководства, распределение ответственности и власти в организации, коллективное управление и самоуправление. Это объясняется тем, что в мире сейчас действуют новая закономерность, которая еще не познана наукой управления.

Искусство управления существует столько, сколько существует человечество. Теория управления возникла позже, формируясь в недрах философии. Философия управления раскрывает природу его законов и закономерности. Вообще управленческие знания перестали быть узкоспециализированными, все больше становясь сущностной характеристикой жизнедеятельности человека. Трудовая деятельность человека естественна (природна) и имеет ценность как для самого человека, так и для организации, где он работает. Создание условий раскрытия индивидуальности каждого человека, привлечение его к управлению коллективом является залогом успешной деятельности организации.

… Профессор Г.И. Мостовой считает, что управление, как и любая сфера человеческой деятельности, является конкретизацией его общей философско-методической закономерности. Поэтому основные категории управления и их взаимосвязь в управленческой практике в значительной мере определяются философским мировоззрением руководителей [18, с. 120].



Прав А.Г. Конфисахор, кандидат психологических наук, доцент кафедры политической психологии СПбГУ, который считает, что получить, завоевать и добиться власти намного проще, чем ею распоряжаться и удержать.



Необходимо встраиваться в высокий темп жизни, ее изменений, формировать инструменты контроля, осуществлять прямую и косвенную регуляцию взаимодействия людей и системы общественных отношений, поддерживать оптимальный режим общественного существования.

Э. Канетти дает наглядный пример выражения действий власти, проводя параллель с действиями дирижера. Дирижер стоит в одиночестве. Он находится на возвышении, хорошо видимый оркестру и залу. Все – и оркестранты, и слушатели – подчиняются его движениям, приказания отдаются движениями руки или руки и палочки.



Дирижер – вождь всех собравшихся в зале. Он видит весь оркестр, и каждый, в свою очередь, чувствует и знает, что он его видит и слышит. Дирижер всеведущ, ибо каждый из музыкантов знает лишь свою партию, а дирижер – всю партитуру. Он точно знает, что позволено каждому в определенный момент и что делает каждый в данный момент.



Он видит и слышит каждого в любой момент, что дает ему свойство вездесущности. Он управляет всеми сторонами морального мира, мановением руки разрешает то, что должно произойти, и запрещает то, что не должно. Он “разворачивает” весь сценарий (партитуру) в его одновременности и последовательности, становясь владыкой мира.

Отношение к власти, ее восприятие людьми субъективно и зависит от того, в каком образе власть и властители будут представлены в сознании человека, с чем ассоциироваться, какие вызывать эмоции и т. д. От сложившегося отношения к власти зависит ее эффективность, устойчивость, успешность и в конечном итоге возможность власти добиться поставленных целей.



Решить эти и многие другие задачи возможно только тогда, когда наряду с другими средствами будут реализовываться “принципы эффективности” политической власти, к которым А.Г. Конфисахор относит: принцип сохранения, принцип своевременности, принцип действенности; принцип адекватности; принцип легитимности; принцип сохранения; принцип поддержки; принцип скрытности; принцип понимания. Коротко рассмотрим суть этих принципов.

Принцип сохранения. Он требует от политика и властителя отношения к власти как к единственно подлинной ценности, за которую необходимо бороться до конца. Все остальные ценности (в том числе обеспеченность, богатство и жизнь) – лишь производные от власти и с ее потерей теряются безвозвратно.



Основная идея принципа – удержание и умножение власти всякими способами. С властью добровольно не расстаются (за редчайшим исключением); за власть борются, и борются до конца, несмотря на жертвы и цену, которая будет заплачена за ее сохранение. Власть подобна наркотику, от нее трудно отказаться, она ставит человека в пожизненную зависимость от себя.

Довольно парадоксально выглядит борьба за власть партий, которые сами себе присваивают статус коллективных носителей власти и сами себя допускают к борьбе за власть. Они властвуют над обществом, которому даже не подотчетны, потому что общество не давало своего согласия на то, чтобы власть в нем осуществлялась какой-то партией.

Принцип своевременности. Основная идея этого принципа, дополняющего принцип сохранения, – не власть сама по себе как таковая нужна политику, а политик нужен власти. Формируется общественное мнение о том, что именно сейчас во власти должны быть люди, обладающие определенным, необходимым именно в настоящее время набором профессиональных, личностных, психологических качеств и характеристик. Использование принципа своевременности позволяет смягчить и объяснить характеристики принципа сохранения, дополнить и расширить его в смысловом плане.

Политик для создания собственного имиджа и восприятия в сознании людей должен представляться не слугой власти, а именно тем единственным, кто сейчас, по месту и по времени, сможет распорядиться властью наиболее полно и эффективно для блага самих людей. Соблюдение этого принципа позволяет, во-первых, подчеркнуть исключительность политика, его незаменимость в данный исторический момент и, во-вторых, обеспечить поддержку со стороны населения.



Этот принцип используется достаточно часто в практической политической деятельности, в частности при проведении избирательных кампаний. Не власть для политика, а политик для власти – основа соблюдения, использования и реализации принципа своевременности.

Принцип действенности. Власть – это действие. Она задает членам общества цель и диктует необходимые формы поведения, которого они должны придерживаться, чтобы достичь ее. Но если действенность начинает ослабевать, властители не прикладывают необходимых усилий для достижения поставленных целей, боятся использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, вся система властных отношений перестает работать. Власть становится бессильной, когда порядок поддерживается, но теряет способность действовать.

Анализируя популярность политических деятелей, исследователи отмечают, что резкое падение популярности идет от бездействия перед лицом важных событий. Бездействие вредит больше, чем что-либо еще. Вспомните, что даже с точки зрения уголовного законодательства преступление рассматривается как общественно опасное деяние (действие или бездействие). Активность и принятие ответственности за события являются важнейшей составляющей имиджа политика.



Действия, предпринимаемые политиком, должны быть решительными и поражать воображение объектов власти. Для политика нет большего греха, чем неполное использование им всех ресурсов и средств власти.

Носитель власти не должен пасовать перед трудностями и обстоятельствами. Он обязан справляться с ними, уметь подчинить их себе, заставить работать в свою пользу. Нерешительность в поступках и действиях не должна быть присуща человеку, обладающему властью. Нерешительность является показателем слабости и безволия политика.



Инициатива всегда должна быть на его стороне и работать в его пользу. Политика должны характеризовать конкретные дела. Именно активность, способность действовать, показать свои возможности дают тот запас прочности, который позволяет властителю держать власть в своих руках.

Непростительная для политиков ошибка – боязнь использования активных мер, нерешительность, нежелание или неумение в необходимый момент в полной мере использовать потенциал власти, все ее механизмы и возможности. Кардинал Ришелье говорил: “Кто уклоняется от игры, тот ее проигрывает”. Власть должна быть решительной, дееспособной, иначе она перестает быть властью. Политик, забывающий об этом принципе и не умеющий использовать его, становится “политическим трупом”.

С.Н. Паркинсон отмечает, что люди никогда не восстают против тирании, но всегда – против власти слабеющей и колеблющейся. Человеку не свойственно ломиться в дверь, запертую на ключ и закрытую на засов (дееспособная власть). Удар, как правило, приходится на приоткрытую или шаткую дверь со сломанным замком. Власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, – уже не власть.

Многие характеризуют последнего российского государя Николая II как мученика, но его самая главная ошибка – незнание и неиспользование принципа действенности. Он сделал власть бессильной, позволил относиться к ней критически, не предпринял активных и действенных шагов для ее удержания и сохранения, нейтрализации противников.



Цена его политической ошибки оказалась слишком дорогой. Уходить и уклоняться от борьбы в то время, когда необходимо использовать все возможные средства для сохранения и удержания власти, защиты ее от вооруженных оппонентов, не скрывающих своих намерений, – значит расписываться в своей слабости и бессилии, склонности к поражению, какие бы причины и оправдания при этом не выдвигались.

Необходимо отметить, что на самом деле насилие, подавление и диктатура противоречат подлинной природе власти. Постоянное насилие порождает апатию, безразличие и враждебность. Властителям всегда надо помнить об осмотрительности, которую Ж. Лафонтен назвал “матерью безопасности”. Власть не должна представать в грубом виде, как сила ради силы, борьба ради борьбы. Для обеспечения этого необходима реализация следующего принципа – принципа адекватности.

Принцип адекватности. В обществе всегда существовали, существуют и будут существовать люди, не признающие действующих законов, норм и правил. Эти люди недовольны властью, постоянно критикуют ее, используя самые разные способы и средства. Такие люди всегда были, есть и будут.



От того, каким образом власть реагирует на их недовольство, критику, оппозиционное отношение, настроение и поведение, зависит восприятие самой власти.



Действия власти по отношению к таким людям должны быть адекватными действиям оппозиции. Если это критика со страниц газет и журналов, “самиздатовской” литературы, то реакция властей должна быть такой же. Если оппозиция в борьбе с властью использует формы экстремальной политики, власть должна реагировать соответствующим образом. Адекватная реакция на действия оппозиции – один из способов завоевания авторитета.

Политика и политики зачастую не ограничивают себя как моральными, так и юридическими обязательствами. Во многом на основе этого формируется отношение к политике как к грязному делу. На самом деле политик при реализации своих планов и идей должен опираться исключительно на закон, вырабатывать правовой подход, подводить законодательную базу под все свои действия. Беззаконие самой власти ведет к беззаконию в обществе, утрате веры в справедливость и моральное право самих властителей осуществлять властные отношения.

Принцип легитимности. Этот принцип в полной мере осуществлял И. Сталин. Один из ответов на вопрос о том, почему большинство людей так безропотно переносили и принимали как должное развернутый в стране террор, как раз и заключается в том, что все происходило исключительно по законам того времени. Естественно, что не только использование принципа легитимности позволило создать практически полностью управляемый народ. Для обеспечения управляемости использовались в том числе знания законов психологии веры.

В.В. Крамник отмечает, что существует четкая связь между легитимностью и стабильностью. Легитимность власти, опирающаяся на законы, обеспечивает эффективную поддержку действий власти со стороны людей и стабильность политической системы в целом. Власть должна опираться на нормы, законы, традиции народа, его убеждения, ценности, установки и идеалы, разрабатывать “правила игры” в виде законов, не допуская его нарушений, как со своей стороны, так и со стороны людей.

Принцип поддержки. Реализуемую концепцию смысла жизни, образа жизни, жизненной позиции и мировоззрения, политического и экономического устройства общества большинство людей могут разделять или не разделять, соглашаться или не соглашаться. Политикам необходимо сформировать, культивировать и поддерживать слой людей, для которых действующие законы являются их законами. По этим законам построена их жизнь, и именно они помогли достичь этим людям успеха, статуса, благосостояния.



Надо добиться того, чтобы эти люди понимали, что если эти законы, нормы и правила изменятся, вместе с ними исчезнет и то, чего этот слой людей смог достичь. Власть должна создать “слой людей”, так называемый средний класс, которые будут четко понимать, что своим успехом они обязаны именно этой власти. В таком случае власть получит с их стороны необходимую поддержку.

Реализация политиками принципов легитимности и поддержки приводит к образованию нового качественного типа отношений между субъектами и объектами власти – возникновению доверия, которое представляет собой согласие по поводу верований и ценностей.

Принцип скрытности. Э. Канетти пишет, что в ядре власти лежит тайна. К сфере власти относится неравное распределение просматриваемости. Властвующий должен видеть все насквозь, но не должен позволять “смотреть в себя”. Он должен оставаться закрытым, его настроения и намерения никто не должен знать.



В качестве успешного примера использования принципа скрытности Э. Канетти приводит правителя герцогства Милан Филиппа Мария, последнего Висконти. Э. Канетти отмечает, что никто не мог сравниться с ним в умении скрывать свою подлинную сущность. Он никогда не говорил прямо, чего хочет, а маскировал свои намерения особым способом выражения.

По отношению к объектам власти субъекты, реализующие властные отношения, должны быть возвышенными, недоступными и необъяснимыми для простых людей. Власть и властители должны быть покрыты неким ореолом таинственности, непознанности, неразгаданности. Имеющий власть не должен позволять раскрыть себя в полной мере.



В этом случае он может рассчитывать на успех в своей деятельности, на подчинение всех своей воле. Властитель должен слыть в некоторой степени сверхчеловеком.



В полной мере этот принцип использовал И. Сталин. Деятельность политика, механизмы принятия решений, работа аналитических и других обеспечивающих служб должны проводиться в условиях конфиденциальности. Утечка информации – нарушение правил игры или заранее четко продуманный ход. Политик должен все знать, одновременно находиться везде и всюду, быть в курсе происходящих событий и управлять ими. Необходимо отметить, что если события инициируются самим политиком, то возможные последствия ему известны, просчитаны и заранее подготовлены.

Принцип понимания. Действия власти, итог того, к чему она стремится, должны быть понятными и понятыми людьми. Если действия власти будут непонятны или не поняты людьми, то от них будет невозможно добиться правильного и полного исполнения всех указаний власти. Власть, требующая тяжелых жертв и лишений ради неопределенных результатов, сможет заставить признать себя только в том случае, если ей придется присутствовать всегда и везде, определять поведение, отношения, чувства, эмоции и мысли всех членов общества. Иначе все общество будет напоминать героев известной басни И. Крылова “Лебедь, Рак и Щука”.



Объектам власти должна быть понятна конечная цель политики и политиков. Отсутствие понимания конечной цели действий власти ведет к тому, что общество теряет ориентиры, перестает понимать, куда и зачем оно движется, ради чего люди живут и работают. Принцип понимания соответствует понятию идеологии в обществе.

Что необходимо политику для успешной деятельности, опираясь на предложенные Н. Макиавелли постулаты? Приведем некоторые советы, отметив, что они достаточно циничны, но, к сожалению, слишком часто используются нашими политиками в практической политической деятельности. Итак, необходимо:



отделить политику от морали и поставить силу и хитрость вместо закона;



парализовать индивидуальную интеллигентность и вводить народ в заблуждение своей внешностью;



держать в тайне от страны то, что происходит в мире, и от столицы – то, что происходит в провинции. Превращать инструменты мысли в инструменты власти;



требовать бесконечной апологии (apologia – защита) для каждого своего действия, самому учить других истории своего правления. Создавать преданных последователей, награждая их всякими лентами и безделушками и возводить культ узурпатора до степени религии. Создавать пустоту вокруг себя, чтобы таким образом быть самому незаменимым. Запечатлеть свое имя везде и всюду, так как капля воды точит гранит;



ослаблять общественное мнение, пока оно не погрузится в апатию, пользоваться выгодой превращения людей в доносчиков, управлять обществом посредством его же пороков;



говорить как можно меньше и не то, что думаешь, при этом изменить истинное значение слов.



Ниже приведены некоторые принципы власти, которые мы наблюдали в отечественной истории (Авторханов, 1992).

Для тех, кто из простых людей стал государем, мало трудностей бывает в возвышении, но чрезвычайно много в сохранении власти.

Все вооруженные пророки побеждали, невооруженные – терпели поражение. Характер людей варьируется: легче их убедить раз, но держать их в этом убеждении трудно. Надо действовать так, чтобы тех, кто более уже не верит, заставить верить силой. Кто думает, что новые благодеяния заставляют забывать старые оскорбления, глубоко ошибается.

Люди меньше боятся наносить оскорбления тому, чья власть основана на любви, чем тому, кто управляет посредством страха. Любовь к государю основана на свободной воле людей, а страх – на воле государя. Мудрый государь должен опираться на то, что зависит от его собственной воли, а не на то, что зависит от воли других.

Имеются два метода борьбы: один – опираясь на закон, другой – действуя силой. Первый метод – метод людей, второй – метод зверей. Государь должен уметь пользоваться обоими. Обязанный так действовать: государь должен подражать и лисице, и льву. Лев не может защитить себя от капкана, а лисица – от волков. Надо быть лисицей, чтобы предвидеть капкан, и львом, чтобы устрашить волков.

Умный рулевой не должен дорожить доверием к нему, если это вредит его интересам. Хорошо казаться великодушным, верным, гуманным, искренним, религиозным.

В действиях людей, особенно государей, цель оправдывает средства. Государь, который боится собственного народа больше, чем иностранцев, должен строить тюрьмы.

Нельзя давать никакому государству уверенности в том, что ведется определенная (внешняя) политика, напротив, необходимо заставлять других думать, что все под сомнением.

Нет другого пути избежать лести, как дать людям знать, что они не оскорбляют тебя, если расскажут правду, но если кто-либо расскажет эту правду, то ты потеряешь его уважение.

Умный государь должен иметь Совет мудрых людей и дать им свободно говорить правду, но только о том, о чем их спрашивают, и ничего больше. Вне этого он не должен никого слушать, действовать обдуманно и быть твердым в своих решениях. Государь должен собирать Совет, когда он хочет, а не тогда, когда хотят другие, и решительно отбрасывать непрошеные советы. При этом государь должен ставить много вопросов и быть терпеливым слушателем.

Только те меры безопасности хороши, надежны и длительны, которые зависят от самого правителя и от его собственных способностей и умения предвидеть.

С.Н. Опрятный, О.С. Опрятная.

Из монографии КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

(власть идей и людей)



***

.