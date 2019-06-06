США контролируют алюминиевую промышленность РФ

результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации»

При этом, глава "Роснефти" считает, что:1. США теряют свое доминирующее положение в мире и к 2050 году отстанут от Китая в 2 раза.2. США с 2020 года станут чистым экспортером нефти. Делается это за счет экономического и санкционного давления на другие страны, занимающиеся экспортом нефти.3. Нужно "вернуть рынку былое величие".PS. В Кремле прокомментировали заявления Сечина, заявив, что "необходимый контроль в стратегических областях экономики сохраняется".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5045429.html