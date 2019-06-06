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США контролируют алюминиевую промышленность РФ

12:27. 6 июня 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:


«Подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США… В качестве яркого примера можно привести компанию «Русал», когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации» (c) Сечин

При этом, глава "Роснефти" считает, что:

1. США теряют свое доминирующее положение в мире и к 2050 году отстанут от Китая в 2 раза.
2. США с 2020 года станут чистым экспортером нефти. Делается это за счет экономического и санкционного давления на другие страны, занимающиеся экспортом нефти.
3. Нужно "вернуть рынку былое величие".

PS. В Кремле прокомментировали заявления Сечина, заявив, что "необходимый контроль в стратегических областях экономики сохраняется".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5045429.html

Метки: алюминий, Дерипаска, русал, санкции, сечин, США, экономика

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