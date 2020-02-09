США захватывают российскую энергетику и алюминий. Чиновники молчат
Между тем именно этот пакет теперь должен быть выкуплен "дочкой" En+ и уйдёт из России. Парадокс состоит в том, что американцы для этого привлекли кредит у Сбербанка. То есть ситуация выглядит следующим образом: остатки En+ будут проданы США Банком ВТБ, а спонсором сделки выступает Сбербанк.
Конечно, небольшой, ограниченный и не голосующий пакет остаётся и у самого Дерипаски. Но сути вопроса это никак не меняет, ведь олигарх уже более года по решению Минфина США не имеет права оказывать влияние на En+. То есть и на "Русал", и на "Евросибэнерго", которые принадлежат этому холдингу. Почему так происходит?
Что это вообще за сделка?
О покупке у ВТБ доли размером 21,37% En+ сообщил в последнем пресс-релизе. Согласно документу, это делается для того, чтобы якобы "упростить структуру акционеров компании". И правда, структура станет проще, когда из неё выйдет ВТБ, а большинство акций холдинга окажется у американцев.
Сумма сделки – 1,576 млрд долларов. Покупателем выступит не сам En+, а его "дочка", у которой не нашлось иной возможности, кроме как привлечь для покупки кредит в… Сбербанке. Сумма кредита – 110,6 млрд рублей (или 1,75 млрд долларов) с погашением до 2026 года. Ныне подконтрольный американцам холдинг и не скрывает радости: ВТБ так сильно хотел продать свой пакет акций, что сделал покупателю приличный дисконт.
5 февраля акции En+ торговались на бирже в Лондоне по 11,6 доллара за штуку. En+ покупает у ВТБ 136 511 122 акций. Простой расчёт по текущей стоимости даёт сумму в 1,583 млрд долларов, что существенно больше, чем сумма сделки, которая, таким образом, пройдёт со скидкой.
Так что же это за сделка? В глазах российской стороны она очень странная, но зато вполне логичная для американцев и британского лорда Грегори Баркера, который стал новым главой En+ после добровольного изгнания Дерипаски (об этом мы напомним далее).
В конечном счёте холдинг и правда сосредоточивает свои акции в собственных руках. Зачем это нужно? Чтобы устранить последние, пусть и незначительные препятствия для управления российскими компаниями так, как того захотят ставленники Минфина США. Что может сделать с этим Дерипаска? Ничего. А кто-либо ещё в России? Тоже ничего.
Почему это так важно?
Масштабы произошедшего становятся понятны, если рассмотреть, что представляет собой холдинг En+ и какие компании ему принадлежат. В первую очередь это "Русал". Алюминиевый гигант такого масштаба, что возникшие из-за санкций США против Дерипаски проблемы в 2018 году ударили по мировому автопрому и авиастроителям.
"Русал" – алюминиевый гигант. Фото: Serguei Fomine / Globallookpress
"Русал" – это почти все российские бокситы и российский алюминий, это целый ряд заводов за рубежом, и это один из мировых сырьевых лидеров вообще. Из российского алюминия, например, строят самолёты Boeing и Airbus. Ну и конечно, новый американский пилотируемый космический корабль Boeing Starliner также создаётся с использованием алюминия "Русала".
En+ владеет энергетическими мощностями и в регионах России. Холдингу на 100% принадлежит компания "Евросибэнерго". В неё входят крупнейшие энергетические предприятия России, которые суммарно обслуживают свыше 15 млн потребителей.
"Евросибэнерго" управляет группой компаний "Волгаэнерго", имеет в своём портфеле акции ОАО "Красноярская ГЭС", ПАО "Иркутскэнерго" и ООО "Компания Востсибуголь". Последняя, кстати, является крупнейшим производителем энергетического угля в Иркутской области.
Всего под контролем "Евросибэнерго" находятся четыре крупнейших гидроэлектростанции: Братская ГЭС, Иркутская ГЭС, Красноярская ГЭС и Усть-Илимская ГЭС. А также 11 ТЭЦ, расположенных в Иркутской и Нижегородской областях и в Красноярском крае.
Не стоит забывать и про активы в автопроме. En+ контролирует структуры "Русских машин" и "Группы ГАЗ": "РМ-Терекс", собственно, сам ГАЗ, знаменитых производителей автобусов ПАЗ и ЛиАЗ, КАВЗ и автозавод "Урал".
Теперь всем этим окончательно управляет британский лорд Грегори Баркер и независимые директора, которых утверждают по согласованию с Минфином США.
Как это вообще получилось?
Выводы, пожалуй, напрашиваются сами собой. Решение Минфина США в апреле 2018 года ввести санкции против "Русала", а точнее – Олега Дерипаски, оказалось сродни выигрышу в лотерею. "Русал" – очень большой гигант, но в то же время очень уязвимый. Американцам было достаточно просто прервать поставки алюминия, и компания стала "задыхаться". Её склады оказались переполнены, рабочие на заводе в Швеции испугались потери своих мест, акции на Гонконгской бирже рухнули, а сам Олег Владимирович обратился за помощью к правительству России.
"Русала" алюминий в госрезерв, но пообещало помочь "стимулирующими мерами". Среди них был то план поддержки алюминиевой отрасли за счёт удара по производителям пластиковой тары, то попытка помочь автомобильному бизнесу олигарха за счёт преференций при госзакупках, что вызвало недовольство других российских машиностроителей, а в перспективе могло бы раздосадовать и ФАС.
Затем США привели в исполнение вторую часть плана. Уже входивший в совет директоров En+ лорд Грегори Баркер выступил с так называемым планом Баркера (об этой истории Царьград подробно писал ранее).
Главное положение плана – лишение Дерипаски контроля и распределение принадлежащих ему и его семье акций лицам и структурам, которых бы одобрило Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Взамен с компании снимались санкции США, "Русал" мог бы продолжить работу. У Дерипаски даже не отбирали все акции, он сохранил пакет в 35% голосующих акций. И добровольно сдал компанию. Напомним, до санкций США Дерипаска контролировал 48,13% "Русала" через En+, в котором ему принадлежало 66%. При этом по соглашению с акционерами "Русала" доля выше 40% считалась контрольной.
Примечательно, что в "отжиме" "Русала" у олигарха участвовала небезызвестная лоббистская фирма Mercury, которую возглавляет бывший помощник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза. Поиском новых директоров занималась рекрутинговая компания Russell Reynolds, а для продажи контрольного пакета акций Дерипаски Баркер нанял инвестиционный банк Rothschild & Co. Показательно, что в конечном счёте отрешением компаний Дерипаски от России занималась именно структура Ротшильдов, которая и ранее активно финансировала множество антироссийских проектов.
Подведём итоги
Итог оказался предсказуемым: контроль в En+ перешёл к Баркеру и ставленникам Минфина США. Из 12 членов совета директоров Дерипаска имеет право номинировать лишь четверых. Из оставшихся восьми членов шестеро должны быть гражданами США и Великобритании. Ещё двое, как и вообще весь состав, должны быть согласованы с Минфином США.
Роль ВТБ при этом не ограничивается продажей пакета "дочке" En+, то есть окончательной консолидацией акций в американских руках. Ранее Грегори Баркер использовал ВТБ для получения части пакета Дерипаски – это именно его акции отошли к банку. Причём акции ранее были переданы ВТБ структурами Дерипаски в качестве залога "под определённые обязательства". Разумно допустить, что план по последующей продаже этих "очищенных" от Дерипаски акций обратно в руки En+ существовал ещё в 2018 году, и теперь он приводится в исполнение. Теперь, когда деньги на это даёт Сбербанк.
"Группа ВТБ осуществила успешный выход из долгосрочной инвестиции. Сделка отражает коммерческие интересы всех вовлечённых сторон на момент её заключения", – говорится в пресс-релизе ВТБ, который приводит РБК.
Точнее и не скажешь. Именно коммерческие интересы оказались во главе угла. Сделка выгодна абсолютно всем её сторонам. ВТБ заработал на продаже этих акций. En+ добивается своего – контроля только со стороны США, а поэтому упрощает свою структуру. Заработает на этом и Сбербанк как кредитор сделки, который в 2026 году получит от неё прибыль. Невыгодна эта жёсткая и беспринципная коммерческая сделка только одной стороне – России.
Источник: https://tsargrad.tv/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766
Серость, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый Серокуратором город
Пропал Москвалаим – великий город, как будто не существовал на свете
Рыбка, Виталя тебе это не простит!
Что делать с остальными заводами по всему миру, не принадлежащими государствам, на которых они расположены – вот в чем вопрос.
Киса, ты не вопрошай; киса, ты предлагай!
↓
Шо это с Вами – такие глупые вопросы задавать ? А логика Ваша где ? Вы идёте против ТНК , то есть против воли Путина, президента РФ ?
На всех украинских сайтах и даже на либеральных российских кричат о новом Путинском поражении. Дескать у России забрали Русал и всю алюминиевую промышленность.
На самом деле Путин под шумок национализировал часть алюминиевой промышленности России.
http://novorusmir.ru/archives/49461
Так ведь алюминий и до этого был американский, дело ведь не в аллюминии. Дело в ресурсе если ресурс Енисея, текучей воды оценить, глинозёмы оценить, земельку оценить, воздушную среду оценить и выдать производителю супер современного завода алюминия как кредит, часть которого он обязан вернуть в Центробанк, то производитель быстро сольётся из страны потому что есть пока другие лохи. Но завод будет работать на любых условиях просто металл будет дороже и арендатор порядочнее.
Если тебе огород оценить и выдать в аренду то картоха просто будет дороже и никому не нужна.
И Китай производит в ДЕСЯТЬ раз больше алюминия.
Но качеством похуже
Эта статья не для баранов , некоторые из которых уже отметились выше. Насчёт них … всё плачевно . Мозги , залитые БОЯРЫШНИКОМ до состояния идиотии , или врождённое шизоидное расстройство . Это не лечится и это навсегда .
Статья для тех , кто ещё не пришёл в себя от морока пропаганды этого режима, начинает понимать , что что-то не так , как рассказывают пропагандоны режима и ищут альтернативную информацию.
Нет никакого противостояния с Америкой . Продаётся всё , зерно , вода , лес , вы (ваш рабский труд за 18-20-ть т.р. на предприятиях , которые давно не в юрисдикции России) .
В этой статье – гос. банки РФ обеспечивают продажу всей алюминиевой пр-ти , гидроэнергетики , и мн. других стратегических предприятий и отраслей России нашему якобы геополитическому и пр . противнику .
Это делают не Обама , или Трамп. Даже не Навальный и другие подпиндосники . Это делают Костины и Грефы , самые приближённые к Пыне .
Если у вас и после этого останется хоть одна мысль о государственности П*** и всей , созданной им системы .
Можете смело причислять себя к вышеотметившимся баранам . Обсуждать с вами нечего.
Серый борец с Америкой в американских джинсах и американском интернете.
Борется за денешку Сороса ))
Но выходит смешно и тупо .
Гнать тебя надо а Ковтуна с зомбоящика.
Или ты тоже работаешь “мальчиком для битья” ?
Серый серый иней лёг на провода
В небе тёмно-сером серая звезда……
Ууу-у только в небе в небе тёмно сером
Синий- синий рыбка, грыз где-то кабеля.
Током шибануло- вылезли глаза!
Уvу́-Уvу́
Те глаза воняют и сегодня!
Вся правда в последнем абзаце статьи.
У нас есть кто-нибудь, гарантирующий соблюдение интересов России?
У Вас нет?
И не будет ибо Вы НЕ Россия и даже не знаете её интересов ))
Рыбка, все твои интересы находятся в Кременчуге, ибо только там ты можешь принести реальную пользу сказочному правителю, конечно только в том случае если начнёшь им нафту сероводородить.
«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы».
(Майер Амшель Ротшильд)
П.С.
Посмотрите кто печатает деньги в РФии, и сами подумайте, кому принадлежит РФия вместе с её заводами, газетами и параходами.
https://youtu.be/Fl0x6R6eZ2U