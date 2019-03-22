Алюминиевая правота О. Дерипаски

И неспроста! Производство алюминия потребляет огромное количество электроэнергии, поэтому в советское время алюминиевые заводы строились вблизи электростанций или электростанции строили специально для алюминиевых заводов.

Это знали и приватизаторы, поэтому приватизация алюминиевых заводов шла параллельно с электростанциями методами мало сказать противозаконными, но насильственными и кровопролитными. К слову сказать, далеко не все алюминиевые заводы приватизировал О. Дерипаска, в то время приватизаторов было много, и заводы переходили от одной группировки к другой, но в конечном итоге сконцентрировать алюминиевую отрасль вместе с электростанциями удалось именно ему. В 2007 году компания Дерипаски поглощает последнего конкурента на российском алюминиевом рынке, «СУАЛ-холдинг» Виктора Вексельберга, и глиноземные заводы швейцарского трейдера Glencore. В результате сделки был образован крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal. Компания была зарегистрирована не в России, а на острове Джерси. Вот это и стало началом ее конца.

Конец наступил в декабре 2018 года. Олег Дерипаска заключил сделку с Управлением США по контролю над иностранными активами (это ведомство контролирует санкционные механизмы). Российский предприниматель отказался от своего влияния на металлургическую компанию.

Компания En+, Русал и Евросибэнерго, принадлежащие О. Дерипаске попали почти под полный контроль министерства финансов США и Великобритании. Руководить компанией будут Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн, Ди Джей Бейкер. Эти лица будут попечителями En+ от лица минфина США.

В совете директоров En+ Дерипаска сможет номинировать только четырех из 12 членов, остальные должны быть независимы от него. Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии, а весь состав советов директоров En+ и Русала должен быть согласован с OFAC. В Русале из 14 членов совета директоров восемь должны быть независимы от Олега Дерипаски.

Компания En+ зарегистрирована на острове Джерси, и не может быть зарегистрирована, как и любая дочерняя структура группы в России, без утверждения советом директоров в его новом составе и OFAC. Другими словами, даже во внутрироссийских офшорах, созданных специально для таких денежных кошельков как Дерипаска, алюминиевый концерн не сможет прописаться без разрешения США. Таким образом, наши российские заводы, находящиеся на территории России, созданные нашими руками, нам уже не принадлежат.

Что потеряла Россия в результате удачно проведенной экономической аферы США? По примеру 2017 года это в денежном выражении – 9,9 миллиарда долларов выручки, с которой берутся налоги и 1,077 млрд долларов чистой прибыли компании в год.

Россия утратила производственные мощности 15 алюминиевых заводов, 2 заводов по производству вторичного алюминия, 11 заводов по производству глинозема, 3 предприятия по добыче бокситов, 3 завода порошковой металлургии, 2 завода по производству кремния, 4 фольгопрокатных, 1 катодный и 2 криолитовых.

Кроме того в составе Русала Россия потеряла, «ЕвроСибЭнерго» в состав которой входят гидроэлектрические станции: Братская ГЭС, Иркутская ГЭС, Красноярская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС. Тепловые станции: Автозаводская ТЭЦ, Ангарская ТЭЦ-1, Ангарская ТЭЦ-9, Ангарская ТЭЦ-10, Иркутская ТЭЦ-6, Ново-Иркутская ТЭЦ, Железногорская ТЭЦ, Ново-Зиминская ТЭЦ, Иркутская ТЭЦ-11, Усть-Илимская ТЭЦ, Иркутская ТЭЦ-12.

Можно по-разному отнестись к решению О. Дерипаски. Иные считают, что он отошел от управления компанией ради сохранения рабочих мест и сохранения в рабочем состоянии заводов.

Но с другой стороны, это игра в поддавки и рабочие места здесь ни при чем!!!

«Эта сделка сможет стать дорожной картой для других компаний, которые хотят выйти из-под ограничений и считают, что не вовлечены в незаконные действия», – заявил газете The Wall Street Journal бывший чиновник минфина США Дэвид Мюррей.

Иными словами, американцы нам указывают путь борьбы с американскими санкциями – отдавайте США заводы, холдинги и корпорации и санкции будут сняты?!

Но когда эти предприятия будут американскими, они сделают с ними что захотят, а работников выгонят на улицу, так поступили американцы с авиастроительной промышленностью России, моторостроительной и любой другой, потому что их цель – уничтожить конкурента на мировом рынке и этот конкурент Россия с ее советским мощным наследием! Не надо забывать, что президент США Д. Трамп является алюминиевым королем в Штатах.

Между тем есть выход совершенно очевидный, продиктованный индустриальной политикой Советского Союза. Алюминиевые заводы в СССР строились вовсе не для передачи их США. Тогда была задача строительства собственных самолетов, вертолетов и ракетоносителей, для этого требовалось огромное количество алюминия. В советское время на 15 авиационных заводах в год строилось более 600 воздушных судов, и мы не знали боингов и аэрбасов, зато знали, что советские самолеты были самыми надежными и комфортными по меркам того времени.

Сегодня один за другим падают американские боинги, самое время запретить их использование в России и начать делать свои самолеты, но что, не хватает политической воли? Когда в Ярославле разбился российский Ту-154, Д. Медведев немедленно издал указ о запрещении производства и эксплуатации всех самолетов советской конструкции. Что-то не слышно его сегодня, или хозяева из США велели молчать?

Между тем именно США внедрились в наши авиационные предприятия и большинство из них влачат жалкое существование, так же, как и моторостроительные заводы, а россияне летают на самолетах США и Евросоюза, катаются на их автомобилях и велосипедах, носят их джинсы и ковбойки. «Верной дорогой идете товарищи!» – к развалу России!

Самое время национализировать все базовые предприятия страны, в том числе и алюминиевую отрасль. Запретить вывод активов за рубеж и регистрацию там бизнеса. Установить валютный контроль. Только за 2 месяца текущего года из России вывезено 1,2 триллиона рублей денежных средств. Такого безобразия нет ни в одной стране мира!

Ну, а пример О. Дерипаски – это дорожная карта к разгрому российской промышленности, утрате суверенитета и политической независимости. И оправдания этому нет!