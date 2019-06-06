Пушкин и Перестройка

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Будто Александр Сергеевич предвидел Перестройку и развал Советского Союза. Когда мы вместо сохранения и развития истинных ценностей: дружбы народов, товарищества, взаимопомощи,– вдруг захотели 365 сортов сыра, как во Франции; джинсов, как в Америке; „демократии”, как на Западе.А что получили в реальности? 365 сортовсыра;джинсы, которые в СССР нормальный человек бы и не одел; а уж про качествообществе говорить вообще становится неприлично.Спасибо Вам, уважаемый тов. Пушкин за науку, да только не восприняли мы её. Вовремя не восприняли… Да и мудрость предков подзабыли, что