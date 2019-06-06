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Пушкин и Перестройка

19:04. 6 июня 2019 Просмотров - 145 3 коммент. Опубликовал:
Будто Александр Сергеевич предвидел Перестройку и развал Советского Союза. Когда мы вместо сохранения и развития истинных ценностей: дружбы народов, товарищества, взаимопомощи, развития – вдруг захотели 365 сортов сыра, как во Франции; джинсов, как в Америке; „демократии”, как на Западе.

А что получили в реальности? 365 сортов малосъедобного подобия сыра; позорно-дырявые джинсы, которые в СССР нормальный человек бы и не одел; а уж про качество „демократии” в кастово разделённом обществе говорить вообще становится неприлично.

Спасибо Вам, уважаемый тов. Пушкин за науку, да только не восприняли мы её. Вовремя не восприняли… Да и мудрость предков подзабыли, что „от добра добра не ищут”.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4492598.html

Метки: перестройка, пушкин, сказка, ссср

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2227 317
    ХОХОЛ 6 июня 2019 в 19:23

    Да! Всё это захотели коммуниЗды…..
    Ну те о ком у НАРОДА в памяти навсегда останется слово ” скоммуниздили”.
    Уже не будут помнить откуда это слово лет через СТО.
    Вот только им не обломилось.
    Народ это СТАРИК а коммунизды-капризная старуха.
    И американская рыбка уплыла и надо САМИМ РАБОТАТЬ.
    И у многих это ОТЛИЧНО получается и только дети первых секретирей райкомов и обкомов ноют и спиваются

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    • 2767 1757
      Олег ЛебедевХОХОЛ 6 июня 2019 в 20:44

      Лучше всего работать получается у того, у кого денег на счету больше. То бишь у олигархов, вороватых госчиновников, банкиров, спекулянтов на биржах и т.д. Эти ребята, наверно, так урабатываются, что того и гляди жила лопнет. А большинство “россиян”, как я понимаю, работать просто не хотят, хотя высокооплачиваемой работы вокруг них пруд-пруди.Я правильно понимаю, мистер ХОХОЛ?

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      • 2227 317
        ХОХОЛОлег Лебедев 6 июня 2019 в 20:51

        Правильно.
        Олег Лебедев умом не вышел стать чиновником или банкиром или спекулянтом на бирже.
        Ума хватило только на метлой мести.
        Потому все вокруг воры и гады

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