Пушкин и Перестройка
19:04. 6 июня 2019 Просмотров - 145 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Будто Александр Сергеевич предвидел Перестройку и развал Советского Союза. Когда мы вместо сохранения и развития истинных ценностей: дружбы народов, товарищества, взаимопомощи, развития – вдруг захотели 365 сортов сыра, как во Франции; джинсов, как в Америке; „демократии”, как на Западе.
А что получили в реальности? 365 сортов малосъедобного подобия сыра; позорно-дырявые джинсы, которые в СССР нормальный человек бы и не одел; а уж про качество „демократии” в кастово разделённом обществе говорить вообще становится неприлично.
Спасибо Вам, уважаемый тов. Пушкин за науку, да только не восприняли мы её. Вовремя не восприняли… Да и мудрость предков подзабыли, что „от добра добра не ищут”.
А что получили в реальности? 365 сортов малосъедобного подобия сыра; позорно-дырявые джинсы, которые в СССР нормальный человек бы и не одел; а уж про качество „демократии” в кастово разделённом обществе говорить вообще становится неприлично.
Спасибо Вам, уважаемый тов. Пушкин за науку, да только не восприняли мы её. Вовремя не восприняли… Да и мудрость предков подзабыли, что „от добра добра не ищут”.
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Да! Всё это захотели коммуниЗды…..
Ну те о ком у НАРОДА в памяти навсегда останется слово ” скоммуниздили”.
Уже не будут помнить откуда это слово лет через СТО.
Вот только им не обломилось.
Народ это СТАРИК а коммунизды-капризная старуха.
И американская рыбка уплыла и надо САМИМ РАБОТАТЬ.
И у многих это ОТЛИЧНО получается и только дети первых секретирей райкомов и обкомов ноют и спиваются
Лучше всего работать получается у того, у кого денег на счету больше. То бишь у олигархов, вороватых госчиновников, банкиров, спекулянтов на биржах и т.д. Эти ребята, наверно, так урабатываются, что того и гляди жила лопнет. А большинство “россиян”, как я понимаю, работать просто не хотят, хотя высокооплачиваемой работы вокруг них пруд-пруди.Я правильно понимаю, мистер ХОХОЛ?
Правильно.
Олег Лебедев умом не вышел стать чиновником или банкиром или спекулянтом на бирже.
Ума хватило только на метлой мести.
Потому все вокруг воры и гады