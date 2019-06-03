Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Обращение к марксистским кружкам. Профессор Попов

14:43. 3 июня 2019 Просмотров - 99 Один комментарий Опубликовал:

Обращение к участникам марксистских кружков.
Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, президент Фонда рабочей академии, сопредседатель идеологической комиссии Рабочей партии России, преподаватель Красного университета (www.len.ru/univer)

Помощь проекту:
Карта Сбербанка: 4276550051342486
Яндекс.Деньги: 410016530866815
PayPal: ktv@tutamail.com
QIWI +79502251401
WMR: R360424859369
WMZ: Z306853032955
WMX: X465861398882
BTC: 1MQ8HmSbt8xZz2grYJCYhwe7WndeAXUuq
ETH: 0x0adc878B06955Ddb7b3b278568729e5c836D73fE
BCH: qqpah8az44d3nuj64t4tazr9n3d6jkz3t59yym8lvt
XLM: GBV7MAFO5V54NRLNWDMGJXB5EPFRNOVXUE6FIBBOEGCNLQSGWNW656U3

Удобные формы пополнения:
http://donatepay.ru/d/lenru
https://www.paypal.me/lenru
https://money.yandex.ru/to/4100165308…
Участие в команде: https://goo.gl/g2C3vn

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Ленинградское интернет-телевидение:
ВКонтакте: http://vk.com/lenru
Twitter: http://twitter.com/LenRuTV
Facebook: http://www.facebook.com/groups/lenru
Google+: http://plus.google.com/+LenRu
Instagram: https://www.instagram.com/lenrutv
LiveJournal: http://lenru.livejournal.com
Pinterest: https://ru.pinterest.com/lenrutv/
Blogspot: http://www.len-tv.ru
сайт http://www.len.ru
Periscope: https://www.periscope.tv/LenRuTV/

#Марксизм #МарксистскиеКружки #Ленинизм

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WVc1pri5scg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Про фашину, фашизм, фасции и другое...
Автор рассматривает историю возникновения символа связанных в пучок прутьев, в которые воткнут топор. В чём странности официальной версии возникновения этого символа? Кем он использовался? И почему пучок должен был состоять из берёзовых или вязовых ...
Евреи в первом советском правительстве
Борис Юлин о первом составе советского правительства и о его национальной принадлежности.PS. Автор ограничил доступ к видео и сожалете об этом.Источник: colonelcassad.livejournal.com
Ленин был истинно русским человеком
... его мнению, служить побуждением к обращению Евреев» (в Православие).Сын Давида...
Предсказания и пророчества о будущем России
11.02.2010 12:14 Интересная  информация  к  размышлению: Пророчества  провидца  14-го  века  Василия  Немчина В  20-м  веке,  когда  будет  шесть  раз  по  15  лет  (С  1990 года)  Русью  станут  править  бесы,  прячущиеся  под  другими  стягами,  но  ...
2. Мы все – пришельцы на этой планете
... 3 луны: Лелю, с периодом обращения 7 суток, Фатту - 13 суток...
Ещё раз об уроках истории
... уроках истории Доктор юридических наук, профессор В.И. Илюхин Доктор исторических... наук, профессор А.Ю. Плотников Безнравственным и... политологии РАН, доктор исторических наук, профессор И.С. Яжборовская, ведущий научный...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10000 5866
    Maleos 3 июня 2019 в 15:32

    Приступая к изучению марксизьма, надо всегда помнить, что К.Маркс создавал свою теорию по заказу еврейских банкиров и ориентировался исключительно на евреев, которые должны ВСЕГДА ЖИТЬ ХОРОШО. Никаких гоев (неевреев) Маркс в своём учении ввиду не имел и ориентировался на них исключительно, как на рабов. Однако, это не означает, что теория никуда не годится. Годится, только её надо всю перелопатить, оставив евреев за скобками. И гнать этих хитрожопых вообще из всех кружков, в которых они руководят недалёкими гоями… Только кто ж их будет гнать, если гои евреев в упор не видят, даже этого прохвессора?..

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)