Главная » История, Мировоззрение

Россия. Настоящая история. Александр Пыжиков

20:15. 2 июня 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Новое качество русского проекта

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в третьем видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, почему именно события 1917 года и Гражданской войны вскрыли настоящий социальный ландшафт России, который коренным образом отличался от представлений официальных историографов.

Что стало причиной той “легкости”, с которой обрушилось здание российской имперской государственности и её опоры в виде церковных институтов? Почему только в произведениях классиков советской литературы 20-30-х годов XX века начинает проступать истинный облик социального слоя ставшего главным проводником коренного политического разворота страны?

Какие причины послужили быстрому и повсеместному признанию Советской власти как выразительницы интересов всей широты народных масс тогдашней России?

Почему религиозные конструкты “никониаской церкви”, которые насаждались на протяжении веков, так и не стали своими для подавляющего большинства населения, оставаясь по-сути идеологической базой только для элитных слоёв общества Российской империи?

Какие силы стояли за конфликтом внутри ВКП(б) с середины 20-х по конец 30-х годов XX века?

На чём строился сталинский большевизм и как велась битва за умы простых людей? Читайте в книгах:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

==========================================================================


Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/rossiya-nastoyaschaya-istoriya-aleksandr-pyzhikov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия. Настоящая история. Часть I: Смутное время. Александр Пыжиков
... наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в первом видео из цикла "Россия. Настоящая история", посвященном узловым...
Первооткрыватель русской проекции. Александр Пыжиков
..., а настоящие конские головы... воспроизводят историю, что...России, Пыжиков Александр Владимирович ============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков...
Восточный разворот России. Александр Пыжиков
... света совершался впервые в отечественной истории. В качестве наставника наследника сопровождал... магистраль строится для будущего, поскольку настоящего там попросту нет, и сразу... площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков Источник: xn...
Провал либеральных историков. Александр Пыжиков
..., профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о недооцененной фигуре дореволюционной истории Российской Империи Дмитрии...? Был ли у России реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»? Читайте...
«Корни сталинского большевизма». Александр Пыжиков
...дорога отечественной истории. Правда,... Россия. Надеемся, настоящая книга...Пыжиков Александр Владимирович======================================================================= Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков...
Как Стасов Византию уколол. Александр Пыжиков
... издание «История русского орнамента... и есть настоящее оскорбление народа....Александра Владимировича============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)