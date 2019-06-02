Россия. Настоящая история. Александр Пыжиков
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Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в третьем видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, почему именно события 1917 года и Гражданской войны вскрыли настоящий социальный ландшафт России, который коренным образом отличался от представлений официальных историографов.
Что стало причиной той “легкости”, с которой обрушилось здание российской имперской государственности и её опоры в виде церковных институтов? Почему только в произведениях классиков советской литературы 20-30-х годов XX века начинает проступать истинный облик социального слоя ставшего главным проводником коренного политического разворота страны?
Какие причины послужили быстрому и повсеместному признанию Советской власти как выразительницы интересов всей широты народных масс тогдашней России?
Почему религиозные конструкты “никониаской церкви”, которые насаждались на протяжении веков, так и не стали своими для подавляющего большинства населения, оставаясь по-сути идеологической базой только для элитных слоёв общества Российской империи?
Какие силы стояли за конфликтом внутри ВКП(б) с середины 20-х по конец 30-х годов XX века?
На чём строился сталинский большевизм и как велась битва за умы простых людей? Читайте в книгах:
Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович
Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/rossiya-nastoyaschaya-istoriya-aleksandr-pyzhikov