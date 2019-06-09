Россия. Настоящая история. Малороссийская цепь Москвы

Концептуал СМИ Александр Пыжиков о правлении Хрущёва и Брежнева

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в третьем видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о процессах, происходивших в период нахождения Никиты Хрущева и Леонида Брежнева на высшем руководящем посту в Советском Союзе.



Почему именно термин “украинская группировка” описывающий правящий элитный слой времен “брежневского правления” гораздо полнее описывает сложившуюся тогда ситуацию “в верхах”, чем термин “днепропетровские”? Какую роль играла Украина в генезисе советского руководства в 50-х-70-х годах XX века? На кого опирался Сталин в формировании правительственных структур Советского Союза?



Какую кадровую стратегию выбрал Никита Хрущев после марта 1953 года? Что стало причиной передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР? Для чего “украинской группировкой” инициировалась реформа системы управления государством в конце 50-х годов? Почему Никита Хрущев стал неугоден “украинскому клану”? Какую стратегию управления страной выбрал Леонид Брежнев? Что послужило причиной “застоя”? Почему именно Михаил Горбачев стал избранником партийной номенклатуры?

Об украинском влиянии на политику нашего государства читайте в книге:



Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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