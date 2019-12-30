Главная » История, Мировоззрение

Иезуитский прoeкт в России. Александр Пыжиков

20:49. 30 декабря 2019 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 7

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в седьмом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том влиянии, которое оказывал орден иезуитов на представителей самой именитой аристократии Российской империи.

Почему именно при восшествии Романовых на престол произошло первое, по настоящему серьезное, проникновение иезуитов на территорию Московского царства? Что послужило причиной первого изгнания представителей ордена в царствование Петра I? Как запрещение ордена иезуитов римским папой Климентом XIV в 1773 году повлияло на его распространение в Восточной Европе и Российской империи? Почему именно представителям иезуитов Екатерина II доверила формирование российской системы образования? 

Какую роль играл колледж аббата Николя в образовании представителей высшей российской аристократии? Что послужило причиной официального изгнания ордена иезуитов в царствование Александра I? Какое влияние оказали иезуиты на организаторов восстания декабристов?

Рекомендуем:

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================

Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/iezuitskiy-proekt-v-rossii-aleksandr-pyzhikov--2

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Иезуитский проект в России. Александр Пыжиков
... Александра Владимировича========================================================================== Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков...
О внуке легендарного Александра Суворова. Александр Пыжиков
..., отдавшая чадо в Петербургский иезуитский пансион, в котором обучались ...Александра Владимировича============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков...
Правление Петра: в России сформировалась оккупационная администрация
... Киевской духовной академии доучивался в иезуитских коллегиях Польши и Литвы; его....В.========================================================================== Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр Пыжиков
Славянофилы против иезуитов
...задачу создать первый в России словарь русского языка.... потом появился Пушкин...Александр ПЫЖИКОВ. Величие Александра Сергеевича Пушкина в плане... хотели его отдать в иезуитское заведение, но не отдали...секретаря Соколов ездил по России с немцем Палласом, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)