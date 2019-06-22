Иезуитский проект в России. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Россия. Настоящая история

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в седьмом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том влиянии, которое оказывал орден иезуитов на представителей самой именитой аристократии Российской империи.



Почему именно при восшествии Романовых на престол произошло первое, по настоящему серьезное, проникновения иезуитов на территорию Московского царства? Что послужило причиной первого изгнания представителей ордена в царствование Петра I? Как запрещение ордена иезуитов римским папой Климентом XIV в 1773 году повлияло на его распространение в Восточной Европе и Российской империи? Почему именно представителям иезуитов Екатерина II доверила формирование российской системы образования?



Какую роль играл колледж аббата Николя в образовании представителей высшей российской аристократии? Что послужило причиной официального изгнания ордена иезуитов в царствование Александра I? Какое влияние оказали иезуиты на организаторов восстания декабристов?

Об узловых событиях нашего прошлого расскажут:



Книги Пыжикова Александра Владимировича

==========================================================================