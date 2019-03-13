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О внуке легендарного Александра Суворова. Александр Пыжиков

21:24. 13 марта 2019 Просмотров - 205 Нет комментариев Опубликовал:

Почему он был так жесток к русским?

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Александр Аркадьевич Суворов – внук знаменитого полководца, которому не довелось увидеть своего потомка, родившегося после его смерти. Внук вырос без отца, утонувшего при переправе реке Рымник в 1811 году. Его воспитанием занималась мать, отдавшая чадо в Петербургский иезуитский пансион, в котором обучались тогда многие аристократические отпрыски. Но иезуитские учебные заведения в 1816 году по повелению Александра I были закрыты: прежние увлечения императора сменились другими не менее экстравагантными. Молодого Суворова родственники увезли за границу, где как раз после трех с лишним десятилетий на деятельность иезуитов сняли запрет (Орден пережидал трудные время в приютившей их России).

Александр Суворов набирался ума-разума в различных европейских университетах и вернулся на родину, когда ему шел двадцать первый год. Успел застать декабристские общества, кои начал посещать, а потому даже привлекался к следствию по делу о госперевороте. Однако это никак не сказалось на его военной карьере, в 1828 году он даже произведен во флигель-адъютанты Николая I. На самом деле в таком повороте не было ничего удивительного, поскольку придворные круги и правительство той поры были напичканы воспитанниками иезуитов, начиная со всемогущего начальника III отделения Е.И.В. Александра Бенкендорфа.


На военной службе Александр Суворов пробыл недолго, сменив ее на гражданскую. Занимал посты Костромского губернатора, Прибалтийского генерал-губернатора, затем Петербургского военного губернатора. Всюду, куда забрасывала судьба потомка именитого генералиссимуса, он проявил себя страстным ненавистником русского народа, что стало его «фирменной» чертой. Литератор Николай Лесков даже посвятил статью об этом под названием «Иродова работа». В ней он писал: «Факты убеждают, что покойный князь Александр Аркадьевич был страшно жесток к русским… Это так невероятно, что многим покажется удивительным и с моей стороны несправедливым, но я буду вести свой рассказ с ответственностью за каждое слово…».

Наш великий писатель Николай Лесков ничуть не кривил душой. О зверствах Александра Суворова над простыми людьми ходили зловещие слухи. Этот «русский» славился тем, что заставлял женщин стоять босиком на снегу: считалось, так убивается родовая память, носителем которой они являлись. Павел Мельников-Печерский в романе «На горах» упоминал об «Обществе покровительства животным», кое возглавил князь Суворов. Это общество ополчилось на вождение медведей по губерниям, санкционировав массовый отстрел этих животных, символизировавших для населения Россию. Добавим: за труды на благо родины Суворов удостоился самых высоких наград – Ордена Александра Невского и Андрея Первозванного. Только вот не лишне уточнить: ради какой Отчизны так старался внук именитого полководца?

О том, кем были обличители России, расскажут:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-vnuke-legendarnogo-aleksandra-suvorova-aleksandr-pyzhikov

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