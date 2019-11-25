А.В. Суворов: «Врагов не считают, врагов бьют»

Суворовы – потомки славян-новгородцев. Об этом утверждает и представитель Суворовых по линии дяди Александра Васильевича – М. П. Лейвикова (урождённая Суворова), которая провела большую работу по исследованию генеалогического древа своего рода. Род Суворовых берёт своё начало с 13 века в новгородских землях, находившихся некоторое время под шведской оккупацией. Последнее обстоятельство дало основания фальсификаторам от истории утверждать: Суворовы – выходцы из Скандинавии. Наших злопыхателей хлебом не корми, дай возможность обрезать русскую славу.

А . В. Суворов родился 24 ноября (13 ноября по старому стилю) 1729 года. Иногда годом его рождения называют 1730-й, но 1729 год указан на надгробной плите великого полководца. И именно 1729 год считают годом рождения Александра Васильевича работники музея А. В. Суворова в Петербурге. В последнее время Суворова, как и многих выдающихся представителей русского народа, настоящих патриотов предают забвению. Но русские люди, да и люди других национальностей, проживающие в России, прекрасно помнят своего знаменитого земляка. В 2019 году мы отмечаем 290 лет со дня рождения выдающегося полководца, яркого представителя военной науки и государственного деятеля.

Суворый – так на Русском Севере называли человека сурового, сердитого. Личное имя Сувор неоднократно упоминается в русских документах 15-17 веков. В более древние времена известен Сувор Несмеянович по прозвищу Сувор Щетина – боярин на службе Рюрика

Во времена Ивана Грозного воевода Михаил Иванович Суворов в 1544 году брал Казань, принимал участие в шведском походе 1549 года. Крёстным отцом Василия Ивановича Суворова – отца Александра Васильевича – был император Пётр I.



Знания иностранных языков, деятельный ум позволили Василию Суворову исполнять при российском владыке обязанности адъютанта и переводчика. Впоследствии В. И. Суворов добился больших чинов и влияния при дворе, стал генерал-аншефом, сенатором, членом Военной коллегии.



Пример отца, его широкий кругозор, рассказы о военных походах, требовательность к сыну, оказали значительное влияние на формирование личности будущего военачальника.

Мать полководца – Авдотья Федосеевна Манукова выросла в небогатой дворянской семье вице-президента вотчинной коллегии Федосея Семёновича Манукова. В приданое получила имение Орловского уезда и каменный особняк в Москве. Её младшая сестра Прасковья (Параскева) была выдана замуж за полковника М. С. Скаряти. В московском особняке и родился голубоглазый мальчуган, названный Александром.



От матери он получил в дар чувство юмора и неисчерпаемый запас народных пословиц, поговорок. Ещё в детстве, будучи слабым ребёнком, Александр начинает закаливать тело, занимается физической подготовкой, готовит себя к нелёгкой армейской службе.

Современные лже-исследователи пытаются утверждать, что мать полководца была армянка, т. к. её фамилия Манукова. Ведь слово «манук» на армянском языке, насколько известно, означает «дети». Я, правда, не встречал армян с именами Авдотья, Прасковья, Федосей. Да и могли ли армяне в начале 18 века иметь именья в Орловской области и каменные особняки в Москве.

Из арийской мифологии мы знаем легендарного прародителя людей – Ману. Нет ничего удивительного, что у русских – прямых потомков арийцев – появилась фамилия Мануков, означающая «к Ману», имеющий отношение к Ману. Оттуда, видимо, германское слово «ман» – мужчина, английское «мен».



На севере Италии есть город Мантуя, центр основанной этрусками провинции. Судя по логике подобных горе-историков, германский «ман», английский «мен», этрусская Мантуя тоже пошли от армян.

После домашних занятий отец отдаёт Александра для прохождения дальнейшего обучения, как это было принято во многих дворянских семьях, в военный полк. Военную службу Суворов начал капралом в 17 лет, первый офицерский чин поручика получил в 24 года.



Другие российские полководцы – Румянцев, Репнин, я не умаляю их достоинств, делали головокружительные карьеры: Румянцев стал полковником в 19 лет, Репнин – в 24 года. Суворов же шёл прямой, но трудной дорогой, не желая пользоваться привилегиями своих родичей. Служа в военных гарнизонах, он набирался опыта.

Боевое крещение Александр Васильевич, уже бывалый офицер, получил в годы Семилетней войны 1756-1763 годов между Россией, Францией, Австрией, Саксонией, Швецией, Испанией с одной стороны и Пруссией, Великобританией, Португалией с другой.



Участвовал в знаменитой Кунерсдофской битве, в ходе которой прусские войска потерпели сокрушительное поражение. Тогда русские вошли в Берлин, и берлинцы присягнули русскому царю.

Но в 1761 году умирает императрица Елизавета I, вступивший на престол Пётр III сводит на нет победы русского оружия. Россия возвращает побеждённой Пруссии все завоёванные земли. Этот серый царёк заставил русскую гвардию переодеться в прусские мундиры. Воинам-победителям ставились в пример битые ими пруссаки, воевавшие «из-под палки».

Во время войны Суворов познакомился с прусской военной системой, которая вызвала у него резкую неприязнь. У Пруссии была наёмная армия, державшаяся не на духе патриотизма и военном братстве, как русская, а на слепом повиновении и страхе.



Прусский солдат должен был больше бояться палки капрала, чем пули противника. Пехота шла в бой под надзором гусар, которые не давали солдатам бежать с поля боя. За предательство национальных интересов поклонник пруссаков Пётр III поплатился жизнью в 1762 году.

На трон вступила Екатерина II, правившая 34 года, из которых 17 лет Россия вела кровопролитные войны. Но, несмотря на военное напряжение, население Российской империи возросло за период правления Екатерины с 19 миллионов до 34 миллионов, из них 7 миллионов было присоединено вместе с «отчими» землями, захваченными ранее Польшей и Турцией. Наше Отечество воссоединяло русские земли. И в этом Суворов принимает самое активное участие.

Он командует крупными войсковыми соединениями в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов, одерживает блестящие победы при Козлудже, Кинбурне, Фокшанах, Рымнике. Россия получает выход к Чёрному морю, начинает создавать черноморский флот.



В 1783 году с Россией воссоединяется Крым. Именно воссоединяется, а не присоединяется, ибо он был освоен нашими предками скифами (так греки называли славян) задолго до начала новой эры.

В ноябре 1790 года Суворов назначается командующим русскими войсками под Измаилом. Крепость была построена по проектам французских инженеров и считалась непреступной. Перед штурмом Александр Васильевич предлагает коменданту Измаила сдать крепость. Ответ последнего был высокомерен: «Скорее Дунай остановится в своём течении, и небо упадёт на землю, чем падёт Измаил».

После серьёзной подготовки ранним утром 11 декабря русские двинулись на штурм. Сражение было тяжёлым, но солдатские и казачьи отряды ворвались в крепость, и к вечеру бой был окончен. Турки потеряли более 26 тыс. человек убитыми, наши – 4 тыс. Обходя поверженную крепость, Суворов отмечал: «Решиться на штурм Измаила можно только раз в жизни».



Победные трофеи составляли 256 пушек, 345 знамён, 3 тыс. пудов пороху, более 30 морских и речных судов, товаров на миллион рублей и прочее. В честь взятия Измаила Гаврии Державин и Осип Козловский сочинили песню «Гром победы, раздавайся!», которая стала неофициальным русским национальным гимном.

В 1794 году Суворов совершает поход в Речь Посполитую, где разбивает войска сепаратистов и воссоединяет славянские земли, прежде всего, древнерусские земли современной Белоруссии с Россией. За что удостаивается звания фельдмаршала.



Некоторые исследователи пытаются представить этот поход оккупационным. «Но это абсолютно не соответствует действительности, – повествует белорусский историк Вадим Гигин. – Русские войска под началом Суворова и других полководцев не завоевывали территорию Беларуси.



Более того, исторические факты прямо свидетельствуют, что белорусское население, а это крестьяне, горожане и часть шляхты, оказывало открытую поддержку русским войскам. Это происходило повсеместно – в районах Сморгони, Кобрина, Динабурга (совр. Даугавпилс), под Минском и Брестом.



Во многом поражение Костюшко связано не с военными неудачами, а с тем, что восстание не получило поддержку, так как большинство белорусского народа не воспринимало Речь Посполитую как свое государство».

После смерти Екатерины в 1796 году полководец в опале. И хотя он отстранён Павлом I от военных дел, император всё же признаёт его неоспоримые заслуги.

Полководец живёт в своём имении Кончанское. К сожалению, личная жизнь не сложилась. Он разошёлся с женой Варварой, урождённой княгиней Прозоровской, из-за её легкомысленности. Суворов любил пошутить о женщинах: «Они отняли у нас Рай».



У него двое детей – дочь Наталья, которая осталась жить с отцом и сын Аркадий. Аркадий Суворов ненадолго переживёт отца. В возрасте 26 лет он утонет в водах Рымника, спасая кучера. Сын Аркадия и внук Александра Васильевича станет впоследствии генерал-губернатором Петербурга.

В конце 1798 года Россия, Великобритания, Турция, Неаполитанское королевство объединяются в коалицию против революционной Франции. Союзники просят во главе объединённой армии поставить фельдмаршала Суворова. Павел I вызывает Суворова в столицу. Почти семидесятилетний ветеран, забыв обиды, едет в Европу и принимает командование войсками. Итальянская и швейцарская компании стали для него последними.

Четыре месяца итальянского похода Суворова поразили мир. Полководец и его русские чудо-богатыри вместе с австрийцами в сражениях били не знавших до того поражений французские войска. Его армия с боями прошла 400 км, освободила всю Италию и двинулась в Швейцарию.



В Швейцарии русские были несколько недель, но слава о них живёт среди местного населения и по сей день. Победы союзников были обусловлены, главным образом, высокими морально-боевыми качествами русских войск и выдающимся полководческим талантом Суворова.

Русский военный историк 19 века А. Ф. Петрушевский приводит следующие факты: «Не только Россия и Италия чествовали русского полководца и восторгались при его имени; в Англии он тоже сделался первою знаменитостью эпохи, любимым героем»

Воспользовавшись плодами русских побед и испугавшись возрастающего влияния России, союзнички, как это часто бывало в истории нашего государства, бросили армию Суворова на произвол судьбы. Измученные войска, без подвоза продовольствия, оказались запертыми в предгорьях Альп намного превосходящими силами французов.



Многие считали, русские обречёны. Французский генерал Массена уже предвкушал торжество пленения Суворова. Но разве можно было пленить непобедимого полководца.

Суворов принимает неожиданное, трудное, но гениальное решение. Его войска походным маршем идут труднопроходимыми тропами альпийских гор. С потерями, но спасённая армия выходит из окружения. И опять мир поражён. Тот же Массена говорит, что отдал бы «все свои 48 походов за 17 дней Швейцарского похода» Суворова.

За этот беспримерный по трудностям и героизму поход Суворов 8 ноября 1799 года (по новому стилю) был удостоен высшего воинского звания – генералиссимус. Однако по пути в Петербург полководец вновь по надуманным основаниям попадает в опалу.



Непредсказуемый и капризный Павел I даже отказался принять знаменитого военачальника. Ставший ещё при жизни легендой, не проигравший ни одного сражения, отмеченный многими наградами, титулами России и европейских стран, граф Рымникский, князь Италийский и пр. скончался в Петербурге 6 мая 1800 года.

Суворов покрыл себя и русские войска неувядаемой славой. При жизни один из иностранных военачальников говорил ему: «У вас есть враги, но нет соперников». Соперников у Александра Васильевича, действительно, не было. Но Суворов покрыл себя славой не только на поле боя.



Он автор военно-теоретических работ «Полковое учреждение», «Наука побеждать», где создал оригинальную и прогрессивную систему взглядов на способы ведения войны и боя, воспитания и обучения войск, во многом опередив своё время.



Его стратегия носила наступательный характер, ставила главной задачей полный разгром противника в полевом сражении. Он развил тактику колонн и рассыпного боя, был противником шаблона и догматизма. Мы помним любимые суворовские выражения: «Пуля – дура, штык – молодец», «Тяжело в ученье – легко в бою», «Врагов не считают, врагов бьют».

Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат, в результате чего резко сократились заболевания, которые были «бичом» армий 18 века. Проявляя неустанную заботу о солдатах, их быте и нуждах и разделяя с ними все тяготы походной жизни, Суворов завоевал безграничное доверие и любовь армии.

Это был талантливый человек во многих отношениях. Он сумел сохранить данные природой качества и развить их благодаря труду, воле, целеустремлённости. Суворов не гонялся за славой.



Она сама находила его, самоотверженно отдававшего себя во благо Отечества. Александру Васильевичу принадлежат слова: «Истинной славы не стоит домогаться. Она – следствие той жертвы, которую приносишь для общественного блага».



Суворов обустраивал воссоединённые с Россией русские земли на Чёрном (Русском) море. Его имя среди основателей Одессы, Севастополя. Он действовал не только как военный, но и как государственный деятель.

Полководец был большим патриотом, любил и уважал свой народ. В нём ярко выражалось чувство национального самосознания. Он очень гордился, что является «природным русаком». Незабываемо его выражение: «Я – русский, какой восторг!».

Таким был и остаётся в нашей памяти не проигравший ни одного сражения великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, 290 лет со дня рождения которого мы отмечаем в ноябре 2019 года.



Андрей Антонов





***

.