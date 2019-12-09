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Нoвoe качество русского проекта. Александр Пыжиков

20:19. 9 декабря 2019 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 4

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в четвертом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, почему именно события 1917 года и Гражданской войны вскрыли настоящий социальный ландшафт России, который коренным образом отличался от представлений официальных историографов.

Что стало причиной той “легкости”, с которой обрушилось здание российской имперской государственности и её опоры в виде церковных институтов? Почему только в произведениях классиков советской литературы 20-30-х годов XX века начинает проступать истинный облик социального слоя, ставшего главным проводником коренного политического разворота страны?

Какие причины послужили быстрому и повсеместному признанию Советской власти как выразительницы интересов всей широты народных масс тогдашней России?

Почему религиозные конструкты “никониаской церкви”, которые насаждались на протяжении веков, так и не стали своими для подавляющего большинства населения, оставаясь по-сути идеологической базой только для элитных слоёв общества Российской империи?

Какие силы стояли за конфликтом внутри ВКП(б) с середины 20-х по конец 30-х годов XX века?

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Корни сталинского большевизма. Узловой нерв русской истории, Александр Пыжиков

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/novoe-kachestvo-russkogo-proekta-aleksandr-pyzhikov

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