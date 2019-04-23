Россия. Настоящая история. Часть I: Смутное время. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как начиналась Смута?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в первом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о ключевых событиях Смутного времени.



Что послужило началом процессов брожения в боярском слое правящего класса Московского государства в конце 16 века? Какие кланы выступили зачинщиками Смуты? Кто из царей сорвал первые попытки “мирного” перехвата власти изнутри правящего класса? Почему Речь Посполитая пошла по пути реализации сценария проталкивания самозванца на царский престол? Какова была роль представителей дома Романовых в поддержке обоих Лжедмитриев и польского короля Владислава? Что стало причиной крушения Василия Шуйского? Почему именно Романовым удалось в результате всех перипетий Смутного времени стать единоличными правителями Московского государства?

Что стоит за событиями прошлого? Чьи права отстаивал народ в Смутные времена? К чему это привело? Читайте в книгах:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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