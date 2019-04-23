Главная » История, Мировоззрение

Россия. Настоящая история. Часть I: Смутное время. Александр Пыжиков

14:21. 23 апреля 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Как начиналась Смута?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в первом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о ключевых событиях Смутного времени.

Что послужило началом процессов брожения в боярском слое правящего класса Московского государства в конце 16 века? Какие кланы выступили зачинщиками Смуты? Кто из царей сорвал первые попытки “мирного” перехвата власти изнутри правящего класса? Почему Речь Посполитая пошла по пути реализации сценария проталкивания самозванца на царский престол? Какова была роль представителей дома Романовых в поддержке обоих Лжедмитриев и польского короля Владислава? Что стало причиной крушения Василия Шуйского? Почему именно Романовым удалось в результате всех перипетий Смутного времени стать единоличными правителями Московского государства?

Что стоит за событиями прошлого? Чьи права отстаивал народ в Смутные времена? К чему это привело? Читайте в книгах:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================


Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/rossiya-nastoyaschaya-istoriya-chast-i-smutnoe-vremya-aleksandr-pyzhikov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Патриарх Филарет - тайный дирижер Смутного времени?
... ничего экстраординарного в истории России. Подавляющее большинство жен... снисходительностью». [Валишевский К. Смутное время. М.: СП «...Лжедмитрий растратил большую часть казны Московского государства,... Василий Шуйский организовывает настоящий заговор. Во главе...
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия
...сами подготовили почву для «смутного времени». «Король умер...обрезание. Вот оно где настоящая секуляризация. 6. Правда... Северо-Запада России - имеет давнюю историю. Значительное число...Северной войны значительная часть восточнорусскоязычного населения покинула ...
Круги на полях в России и СССР. Часть 1
...История изучения Кругов в СССР/России вкратце повторяет аналогичную английскую историю...!) научились подделывать видимую часть не самых сложных кругов... если учитывать, что настоящие Пиктограммы появляются за минуты...тела, и возникла смутная идея о причастности ...
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
...Русского Царства. В результате «Смутного времени, продлившееся собственно со ...России, в виду распространения ее власти с части Царства (напоминаю, формально Британия, - часть...обмана и лжи, история показала, что настоящее благоденствие и процветание всем...
Алексей Богачев. Психоанализ и троцкизм. О попытках душеразложения России
...достаточной степени. В настоящей статье мы постараемся устранить...не есть вечная и смутная суматоха, разве она...импульс как естественную часть человеческой природы, часть, которую просто ... «Эрос невозможного: история психоанализа в России»: «Работы московских ...
Почему российская власть не смогла понять причины церковного раскола
...что вся бюрократическая вертикаль страны часто откликалась на просьбы купечества, ... России. Так, «История государства Российского» Николая Карамзина доведена только до Смутного ...сект, согласий, толков. По-настоящему масштабное обследование раскола началось в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)