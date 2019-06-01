В Госдуме предложили уволить Сердюкова.

Группа депутатов Государственной думы РФ, представляющих фракцию КПРФ, подготовила 28 мая обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением отстранить Анатолия Сердюкова от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации».

Проект постановления опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» депутат Государственной думы РФ Алексей Куринный. «Своими некомпетентными и коррупционными действиями Сердюков нанес государству много миллиардный ущерб, была серьезно подорвана обороноспособность России» — говорится в обращении. Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Представитель Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера Ганзя рассказала «КС», что среди причин, побудивших депутатов подготовить такое обращение, стала судьба завода имени Чкалова. «Как только Сердюков приехал в Новосибирск, пошли разговоры о том, что производство СУ-34 будет переноситься на Дальний Восток, хотя здесь уникальные технологии, уникальные кадры с огромным опытом работы. Такая оптимизация сведёт на нет всё существование нашего завода», — рассказала депутат. Вера Ганзя также рассказала о своём разговоре с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Сёмкой. «Он сказал, что этот вопрос они сумели отбить», — подчеркнула она, отметив, что такой комментарий свидетельствует о том, что сама идея переноса производства в Комсомольск-на-Амуре у Сердюкова существовала.

Ранее ситуацию с заводом имени Чкалова обсуждали на сессии Совета депутатов Новосибирска.

Источник: https://ksonline.ru/347942/v-gosdume-predlozhili-uvolit-serdyukova/?utm_referrer=httpszen.yandex.com