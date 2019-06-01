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В Госдуме предложили уволить Сердюкова.

14:38. 1 июня 2019 Просмотров - 101 2 коммент. Опубликовал:

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Группа депутатов Государственной думы РФ, представляющих фракцию КПРФ, подготовила 28 мая обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с предложением отстранить Анатолия Сердюкова от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации».

Проект постановления опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» депутат Государственной думы РФ Алексей Куринный. «Своими некомпетентными и коррупционными действиями Сердюков нанес государству много миллиардный ущерб, была серьезно подорвана обороноспособность России» — говорится в обращении. Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Представитель Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера Ганзя рассказала «КС», что среди причин, побудивших депутатов подготовить такое обращение, стала судьба завода имени Чкалова. «Как только Сердюков приехал в Новосибирск, пошли разговоры о том, что производство СУ-34 будет переноситься на Дальний Восток, хотя здесь уникальные технологии, уникальные кадры с огромным опытом работы. Такая оптимизация сведёт на нет всё существование нашего завода», — рассказала депутат. Вера Ганзя также рассказала о своём разговоре с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Сёмкой. «Он сказал, что этот вопрос они сумели отбить», — подчеркнула она, отметив, что такой комментарий свидетельствует о том, что сама идея переноса производства в Комсомольск-на-Амуре у Сердюкова существовала.

Ранее ситуацию с заводом имени Чкалова обсуждали на сессии Совета депутатов Новосибирска.

Источник: https://ksonline.ru/347942/v-gosdume-predlozhili-uvolit-serdyukova/?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9960 5834
    Maleos 1 июня 2019 в 16:23

    Ну-у, если на Сердюкова опять наехла компартия, руками которой жыдосаксы дважды устраивали в России государственный переворот и готовят очередной, то уже точно можно сказать, что Сердюков натянул эту гоп-компанию на шишку, и теперь они ссут, что опять натянет…

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  • 2706 1724
    Олег Лебедев 1 июня 2019 в 16:48

    Да, тов. Сердюков – таинственный субъект. Генералы его очень поносили. Однако, до Сердюкова был развал и полный бардак. Никто не хотел служить. Теперь – масса желающих. Была дедовщина, теперь нет. Говорят – это заслуга Шойгу. Но как то слишком быстро и легко у него это получилось. Не потому ли, что перед этим Сердюков свернул шеи некоторым генералам? Это, как после землетрясения. Чтобы восстановить разрушенное, нужно расчистить площадку, а потом на ней построить новое. У нас многие отрасли нуждаются в такой трансформации. Самые большие – Роскосмос и Авиапром. Посмотрим, что будет. А Сердюкову не впервой отбиваться от наездов.

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