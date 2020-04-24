Лучи Трампа, Нырни в канализацию, Туркмения не для вируса // Галопом по Европам #199

В этом выпуске:

- За сутки в России плюс 5849 заболевших. Всего – 68 622;

- Ресурсов Фонда национального благосостояния хватит только на два года, если российская нефть будет стоить 15 долларов;

- АвтоВАЗ обсуждает переход на четырехдневную рабочую неделю – это единственный шанс сохранить рабочие места, заявили в концерне;

- В США умерших почти 50 тысяч, средний темп – две тысячи в сутки;

- Без зарплат в США тем временем осталось уже больше половины трудоспособного населения – следует из данных американского минтруда;

- Помпео заявил, что США может навсегда прекратить финансирование всемирной организации здравоохранения и не исключил создания альтернативного института;

- В американском минэнерго предложили ограничить импорт ядерного топлива из России по соображениям национальной безопасности;

- Боинг собирается уволить 10% персонала – это порядка 15 тысяч человек;

- В Бразилии за сутки рекордное число смертей от коронавируса – больше 400-т;

- В Турции после 297 дней голодовки скончался политзаключенный Мустафа Кочак;

- В Госдуме предложили отказаться от попыток заблокировать Телеграм;

- Минприроды решило пойти навстречу населению в мусорном вопросе;

- Путин подписал закон о переносе даты окончания второй мировой на 3 сентября;

- Горбачев назвал виноватых в срыве перестройки. В интервью РИА-Новости он заявил, что все проблемы были из-за ГКЧП.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AJjJRLrxcHA