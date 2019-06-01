Не факт. Выпуск №147

Сталинград осени 1942 года. К середине сентября город превратился в сплошные руины, 90 процентов зданий разрушены. Танки, артиллерия большого калибра и крупные подразделения пехоты уже не могли действовать, как в обычных полевых условиях. В городе развернулись затяжные уличные бои. Решающая роль перешла к стрелкам из противотанковых ружей, минометчикам и снайперам. Сталинградская битва отличалась небывалой плотностью снайперского огня. Приказ командующего Сталинградским фронтом предписывал каждому стрелковому взводу включать в штатное расписание не менее 2-3-х снайперов, а также готовить метких стрелков непосредственно в боевых условиях. Программа «НЕ ФАКТ!» и ее ведущий Арарат Кещян отправились в Волгоград и попытались выяснить:

- Правда ли, что снайперское дело в СССР зародилось в уличных боях Сталинграда?

- На самом ли деле около 70 снайперов 284-й стрелковой дивизии уничтожили половину немецкого полка?

- И действительно ли Василий Зайцев стал самым результативным снайпером Сталинградской битвы?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Mf--qyu1yY