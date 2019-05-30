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Макаревич и патриотический концерт

10:01. 30 мая 2019 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:


Участвовал в патриотическом концерте вопреки наветам. Ну очень деньги нужны. А ведь лучшие люди страны рассчитывали на пикет с украинским флагом и требованиями прекратить российскую агрессию. Эдак Макаревич еще песни про Крым начнет петь и призывать голосовать за Путина и Единую Россию. Ждем новых мяу принципиального творца.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5028286.html

Метки: макаревич, творцы, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 759 595
    Женечка 30 мая 2019 в 11:07

    Функция так называемой интеллигенции во все времена была ровно одной: обслуживать действующий правящий класс.
    Если интеллигенция хорошая – значит и правящий класс – хороший.
    Если интеллигенция – не очень, значит и правящий класс – такой же.

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