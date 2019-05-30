Макаревич и патриотический концерт

Участвовал в патриотическом концерте вопреки наветам. Ну очень деньги нужны. А ведь лучшие люди страны рассчитывали на пикет с украинским флагом и требованиями прекратить российскую агрессию. Эдак Макаревич еще песни про Крым начнет петь и призывать голосовать за Путина и Единую Россию. Ждем новых мяу принципиального творца.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5028286.html