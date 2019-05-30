Макаревич и патриотический концерт
10:01. 30 мая 2019 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Участвовал в патриотическом концерте вопреки наветам. Ну очень деньги нужны. А ведь лучшие люди страны рассчитывали на пикет с украинским флагом и требованиями прекратить российскую агрессию. Эдак Макаревич еще песни про Крым начнет петь и призывать голосовать за Путина и Единую Россию. Ждем новых мяу принципиального творца.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5028286.html
Функция так называемой интеллигенции во все времена была ровно одной: обслуживать действующий правящий класс.
Если интеллигенция хорошая – значит и правящий класс – хороший.
Если интеллигенция – не очень, значит и правящий класс – такой же.