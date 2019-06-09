Новости Украины и Новороссии 09 июня 2019
- 07:24 От пирамидки – до улитки. Сила и честь Смешко.
- 04:09 «Продолжайте пробивать дно»: Дерзкий Зеленский высказал всё, что думает о депутатах Рады.
- 00:39 Саакашвили ведь приехал не должности искать.
- Вчера 23:00 Суд ООН не имеет полномочий для рассмотрения претензий Украины к России, — МИД.
- Вчера 21:15 На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании.
От пирамидки – до улитки. Сила и честь Смешко
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«Продолжайте пробивать дно»: Дерзкий Зеленский высказал всё, что думает о депутатах Рады
Борьба депутатов Рады с Владимиром Зеленским продолжается. В парламенте осталось много приспешников Порошенко, которые намеренно блокируют все инициативы нового президента. Причем инициативы вполне разумные.
Зеленскому это, разумеется, не нравится, но то, что его отличает от многих коллег — это юмор. Остроумие у нового президента тоже присутствует, и его он продемонстрировал в своем видеообращении.
Глава Украины рассказал, что после инаугурации у него было сомнение касательно решения о роспуске Рады.
Но после того как парламент отказался снимать неприкосновенность с депутатов, отправлять в отставку некоторых министров и вводить ответственность за незаконное обогащение, Зеленский понял, что принял верное решение.
Он поблагодарил парламент за то, что «своим плодотворным трудом» его представители доказывают, насколько верным было «решение о роспуске Рады».
Зеленский также посоветовал депутатам не вводить народ в заблуждение и не пытаться понравиться, а просто оставаться собой.
«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — подытожил свою речь президент.
Ранее президент столь же резко высказал свое мнение об исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяне Супрун. Президент прилюдно порадовался, что у него и его семьи другой врач.
И ему есть, чему радоваться. Инициативы Супрун пугают: витаминизироваться пивом, ходить в школу с температурой. Да что там, Украина стала номером один в списке стран, где граждане болеюь корью. Ее заслуги вызывают, мягко говоря, сомнения.
Зеленский хорош тем, что не боится высказывать свое мнение о коррумпированных и обнаглевших чиновниках. Пока еще неиспорченный президент делает то, чего народ так давно хотел: расставляет все точки над i и пытается избавить страну от порошенсковского баласта.
Местные политики давно забыли о гражданах и их потребностях, предпочитая наживаться на войне, продаже государственной собственности и западных подачках.
Если Зеленский сможет изменить в лучшую сторону хотя бы что-нибудь, он уже будет чуточку лучше своих предшественников.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Саакашвили ведь приехал не должности искать
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Суд ООН не имеет полномочий для рассмотрения претензий Украины к России, — МИД
В ответ на обвинения Украины в Международном суде ООН Россия заявила, что Киев злоупотребляет международными инструментами для достижения собственных целей.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по делу „Украина против Российской Федерации“, инициированному Киевом в январе 2017 г. на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. (МКЛРД).
Слушания были посвящены предварительным возражениям, которые Россия представила в сентябре 2018 г. в обоснование своей позиции об отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции по данному делу. Каждой стороне была предоставлена возможность изложить свои аргументы в ходе двух раундов устных прений.
Российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей.
Обращение в Международный суд — не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека и переложить на Россию ответственность за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 г.
Развязав кровопролитную войну против собственного народа, Киев неубедительно пытается представить внутренний вооруженный конфликт как борьбу с терроризмом.
Несмотря на упорные призывы украинского руководства признать самопровозглашенные республики в качестве террористических организаций, а их действия терактами, ни одно иностранное государство или международная организация не пошли на этот шаг.
Очевидно, что безуспешные попытки Киева навесить террористические ярлыки на ополченцев ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям и не способствуют достижению мира на юго-востоке Украины.
Что касается абсурдных заявлений о якобы „систематической кампании российских властей по расовой дискриминации“ в Крыму, несмотря на „тонны“ псевдодоказательств, которые украинские адвокаты направили в Международный суд ООН, они так и не смогли представить хоть сколько-нибудь правдоподобные свидетельства притеснения этнических меньшинств. Российские представители на ряде примеров наглядно продемонстрировали всю беспочвенность украинских обвинений.
В дополнение адвокаты России представили суду юрисдикционные возражения относительно невыполнения Украиной процессуальных условий для обращения в Международный суд ООН.
В частности, Киев недобросовестно подошел к проведению переговоров с Россией по якобы имеющимся у сторон спорам относительно „финансировании терроризма“ и „расовой дискриминации“.
Украина полностью проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а также задействования других специальных процедур разрешения споров по применимым международным конвенциям.
Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу».
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На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы предприятия «Антонов».
Кроме того, суд своим решением запретил авиакомпании и любым иным лицам эксплуатацию самолетов и осуществление любых действий, направленных на посадку или взлет воздушных судов.
Следствие по делу указывает на то, что Росавиация допустила компанию AMTES GmbH к техобслуживанию самолетов Ан-124−100.
«В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых является авиакомпания „Волга-Днепр“, в обход предприятия „Антонов“ была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов», — говорят в юридической конторе.
Ан-124−100 «Руслан» — крупнейший в мире грузовой гражданский самолет, признанный лидер на рынке грузовых авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов.
На сайте российской авиакомпании говорится, что «Волга-Днепр» занимает лидирующие позиции на мировом рынке авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно «Волга-Днепр» перевозит более 60 000 тонн грузов более чем в 80 стран мира.
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Так все болит за Украину, так все ее хотят помочь. Значит там еще что то осталось.