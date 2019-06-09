Новости Украины и Новороссии 09 июня 2019

Борьба депутатов Рады с Владимиром Зеленским продолжается. В парламенте осталось много приспешников Порошенко, которые намеренно блокируют все инициативы нового президента. Причем инициативы вполне разумные.

Зеленскому это, разумеется, не нравится, но то, что его отличает от многих коллег — это юмор. Остроумие у нового президента тоже присутствует, и его он продемонстрировал в своем видеообращении.

Глава Украины рассказал, что после инаугурации у него было сомнение касательно решения о роспуске Рады.

Но после того как парламент отказался снимать неприкосновенность с депутатов, отправлять в отставку некоторых министров и вводить ответственность за незаконное обогащение, Зеленский понял, что принял верное решение.

Он поблагодарил парламент за то, что «своим плодотворным трудом» его представители доказывают, насколько верным было «решение о роспуске Рады».

Зеленский также посоветовал депутатам не вводить народ в заблуждение и не пытаться понравиться, а просто оставаться собой.

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — подытожил свою речь президент.

Ранее президент столь же резко высказал свое мнение об исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяне Супрун. Президент прилюдно порадовался, что у него и его семьи другой врач.

И ему есть, чему радоваться. Инициативы Супрун пугают: витаминизироваться пивом, ходить в школу с температурой. Да что там, Украина стала номером один в списке стран, где граждане болеюь корью. Ее заслуги вызывают, мягко говоря, сомнения.

Зеленский хорош тем, что не боится высказывать свое мнение о коррумпированных и обнаглевших чиновниках. Пока еще неиспорченный президент делает то, чего народ так давно хотел: расставляет все точки над i и пытается избавить страну от порошенсковского баласта.

Местные политики давно забыли о гражданах и их потребностях, предпочитая наживаться на войне, продаже государственной собственности и западных подачках.

Если Зеленский сможет изменить в лучшую сторону хотя бы что-нибудь, он уже будет чуточку лучше своих предшественников.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»