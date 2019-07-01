Рабы и холопы не оценили
14:26. 1 июля 2019 Просмотров - 327 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Музыкант группы "Машина времени" о "системе подчинения"..
«По сравнению с ним [советским прошлым] произошли не такие уж и большие изменения. Надежд было больше. Михаил Сергеевич Горбачев, которого принято теперь ругать, хотя бы чуть-чуть дал людям почувствовать, что такое свобода. Но далеко не все оказались способны ею воспользоваться.
Россия так долго была государством рабов, в буквальном смысле, что за 150–170 лет изжить холопское отношение к государству, к барину оказалось очень трудно. «Мы не рабы, рабы не мы» — это был всего лишь лозунг. Из одной системы подчинения, царской, народ перешел в другую, партийную. (с) Александр Кутиков
Ну как же – хочешь ходить на концерт "Машины времени" – ходишь, не хочешь ходить на концерт "Машины времени" – не ходишь. Вот он свободный выбор свободного человека. Никакое "проклятое прошлое" и "не изжитый партийный контроль" не может заставить прогибаться под "Не стоит прогибаться под изменчивый мир". Так что народ развивается, умнеет. И без всякого Михаила Сергеевича. А вот если свысока поплевывать на "холопские массы" и менторски поучать ее насчет "рабского прошлого", а она продолжает ходить на таких философствующих самоназначенных гуру "свободной мысли" – вот тут действительно могли бы возникнуть вопросы.
PS. Интересно, на что рассчитывал Макаревич, стремясь пролезть на государственный патриотический концерт при таком кол-ве поклонников и при подобных рассказах про Крым, агрессию и страну рабов. Ну кроме денег конечно же.
PS2. И чтобы отдельно не возвращаться к этом теме – певица Катамадзе объявившая Россию оккупантом https://colonelcassad.livejournal.com/5102457.html, а себя врагом Путина – познав глубины народного обожания от граждан РФ, спешно удалила свой "манифест свободного грузина", но интернет конечно же помнит все.
Сплошные разочарования – вот казалось бы, наконец то принципиальный творец попался, но нет. Как же с такими делами бороться с российской агрессией? Только вышла на фронт борьбы и сразу такое постыдное дезертирство с из фейсбук-окопов, бежала прямо как Саакашвили из Гори.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5103227.html