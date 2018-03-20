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Андрей Макаревич против дебилов

09:28. 20 марта 2018 Просмотров - 90 2 коммент. Опубликовал:

«Мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал вчера Андрей Макаревич в своем Фейсбуке. Чем вызвал бурю возмущения в российском сегменте интернета. 

Сам того не заметив, фронтмен «Машины времени» затронул очень важную тему о месте в этом мире — своем и своих единомышленников. 

Андрей Макаревич — человек, безусловно, талантливый. А, как мне представляется, именно талант очень часто играет с людьми злую шутку: он делает из них закоренелых индивидуалистов, напрочь лишенных способности объективно оценивать отношение к себе окружающих. И наоборот, объективно оценивать собственное отношение к окружающим.

Они сами, без чьей-либо помощи добиваются успеха. И как бы переносят свой талант в одной области на все остальные, и уже не считают нужным доказывать свою правоту или пытаться понять оппонента. Бесспорный авторитет Андрея Макаревича в поэзии и рок-музыке будто бы дает ему право судить обо всем остальном, что вплетается в ткань человеческого бытия. 

Возможно, такое отношение к нам, простым смертным, сформировалось за десятилетия, проведенные в огромных залах, куда приходили только поклонники. Они ведь никогда не спорили с кумиром.

В данном случае я никого не осуждаю, а лишь пытаюсь объяснить, почему лидер «Машины времени» бесстрашно противопоставляет себя российскому обществу. 

Все его высказывания последних лет — проявление борьбы между двумя крайними принципами, двумя жизненными концепциями: государство для человека или человек для государства. Либеральная идея предполагает первый вариант, патриотическая — второй. 

Талантливые люди не дорожат суверенитетом, по сути, они могу жить в любой стране. И если бы Андрей Макаревич не был русским поэтом, а, например, талантливым программистом или математиком, то спокойно уехал бы в Соединенные Штаты, которые ему нравятся, и устроился на высокооплачиваемую работу. 

Так поступают многие. Его же проблема в том, что он привык к всесоюзной, а потом к всероссийской славе. Чего, конечно, никакая другая страна ему дать не может. 

И поэтому он пытается переделать Россию — прогнуть под себя, как он когда-то пел в своей песне. А Россия не гнется — сопротивляется из последних сил, непоколебимо стоит на своем. Поэт связывает такое упрямство с влиянием телевидения, потому что правильное объяснение стало бы для него приговором. 

А правильное такое: он живет, под собою не чуя страны, а потому не понимает, почему опустели залы. Постепенно догадался, что дело вовсе не в коварном Кремле, который рассылает запреты на концерты по городам и весям. Его действительно разлюбили те самые 76 процентов россиян, проголосовавших в прошлое воскресенье против либералов-индивидуалистов. 76 процентов «злобных дебилов», которым существование страны дороже песен Андрея Макаревича.

Его трагедия не только в том, что план оставаться знаменитым всю жизнь трещит по швам, и приходится довольствоваться очень скромным числом самых верных поклонников. Проблема сложнее: Андрей Макаревич так и не понял, почему это произошло, и привычно обвиняет монолитное общество в том, что оно никак не хочет разъединиться и принять такую удобную, такую перспективную либеральную идеологию. 

Она не нравится россиянам, ну что ты с нами сделаешь. Вызывает смешанное чувство страха, брезгливости и уныния. Не заставить нас считать девяностые святыми. 

Ни у него, ни у кого-то другого не получится прогнуть под себя Россию. Но хуже всего для наших оппонентов стало осознание того факта, что нас невозможно победить при помощи внешних сил, на которые они раньше надеялись, и уже потом прогнуть под себя. Угасла последняя либеральная надежда вернуть навсегда потерянную аудиторию. 

И остались у Андрея Макаревича и его единомышленников лишь два выхода: или уехать, или честно попытаться понять ту страну, в которой им так не повезло родиться. 

Все его новые песни — это попытка объяснить, каким должно быть общество, а каким он его категорически не приемлет, что такое хорошо и что такое плохо в его понимании. Про корабли, дома и потерянные ключи уже не сочиняется. В общем-то, поет он теперь только о ненависти, которая его распирает. 

То есть, Андрей Макаревич сам превратился в злобного… Добавьте сами эпитет, а то мне неловко. 

Павел Шипилин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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2 коммент.»

  • 620 311
    Георгий 20 марта 2018 в 14:22 Ссылка Пометить
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    Всё в статье очень верно сказано! Думаю, что Макаревич даже и не кривит душою (сознательно, понятно, что она уже у него кривущая-дальше некуда!) – он обречён постоянно быть окружённым отражением своей внутренней субстанции-все знают какой!

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  • 6764 5584
    Ирбис 20 марта 2018 в 14:34 Ссылка Пометить
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    По чему еврейская так называемая интеллигенция так взбесилась после событий вна Украине и стала, вот вдумайтесь на сторону оголтелых бандеровцев. Это мы тут с утра до ночи спорим кто мы русские по вере, а вот евреи прекрасно знают и чтят своих религиозных деятелей. Главный в Европе между прочим всем известный Игорь Коломойский, ярчайший жидобандеровец. Проект Израиль трещит по швам, ортодоксы воевать за идею сионизма в Палестине не хотят. Приток из бывшего СССР иссяк из Европы то же. Ну не хотят евреи умирать в бесконечных и бессмысленных войнах с арабами. Тем более, что арабы плодятся как кролики. Ну и вспомнили о великом Каганате. долго и тщательно, пока Россия воевала не без их помощи в Чечне всем известный Березовский, они готовили временный захват Украины и отделение от неё Крыма и объявления там нового еврейского государства. Но вот Путин своими действиями сорвал этот проект. По команде Коломойского и его денежных вливаний, сразу поднялась волна антироссийской истерии, среди жидлв, в самой России! Все знают этих деятелей, они не стесняются в словах и вырождениях, при этом всём называют себя нимало не много “русской” интеллигенцией. Они создали вна Украине карательные батальоны и правый сектор, которыми управляют военнослужащие Цахал. Нам надо понять. что хватит играть в словоблудие. они на русской земле проводят этнические чистки. а мы делаем вид. что этого нет! Они в настоящий момент зачищают Юго-Восток. для создания своего государства новый Иерусалим!

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