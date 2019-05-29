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Поднимайтесь сами и поднимайте детей! Владимир Базарный

21:08. 29 мая 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Спасение детей в руках родителей

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о кризисе современной школы и том, что нужно сделать, чтобы прекратить негативное воздействие на здоровье детей.

Какими рождаются дети и какими они идут в первый класс? Чем объяснить низкие учебные способности многих детей? Как влияет на здоровье необходимость сидеть на одном месте? От кого и от чего надо спасать современных школьников?

Вырастить успешного и здорового человека поможет книга:

Дитя Человеческое, Базарный Владимир Филиппович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/podnimaytes-sami-i-podnimayte-detey-vladimir-bazarnyy

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