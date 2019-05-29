Поднимайтесь сами и поднимайте детей! Владимир Базарный

Концептуал СМИ Спасение детей в руках родителей

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о кризисе современной школы и том, что нужно сделать, чтобы прекратить негативное воздействие на здоровье детей.



Какими рождаются дети и какими они идут в первый класс? Чем объяснить низкие учебные способности многих детей? Как влияет на здоровье необходимость сидеть на одном месте? От кого и от чего надо спасать современных школьников?



Вырастить успешного и здорового человека поможет книга:

Дитя Человеческое, Базарный Владимир Филиппович

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