Поднимайтесь сами и поднимайте детей! Владимир Базарный
Спасение детей в руках родителей
Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о кризисе современной школы и том, что нужно сделать, чтобы прекратить негативное воздействие на здоровье детей.
Какими рождаются дети и какими они идут в первый класс? Чем объяснить низкие учебные способности многих детей? Как влияет на здоровье необходимость сидеть на одном месте? От кого и от чего надо спасать современных школьников?
Вырастить успешного и здорового человека поможет книга:
Дитя Человеческое, Базарный Владимир Филиппович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/podnimaytes-sami-i-podnimayte-detey-vladimir-bazarnyy