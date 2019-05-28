Прогиб под изменчивый мир

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревичвысказался по поводу выступления группы у стен Кремля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 28 мая.Музыканты намерены принять участие в патриотическом гала-концерте в честь Дня России, который состоится 12 июня. Они исполнят две песни, название которых пока не раскрывается.«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей-богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — заявил певец.PS. Просто деньги нужны…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5024267.html