Из чего исходили «отцы нации» в США? По сути, из линейной научной логики! Понимаете, друзья, есть события стихийные, которые случаются сами по себе, а есть – спроектированные человеком.

Американский политический режим – если говорить без придури и притворства – правящая масонерия. Будучи тайной властью, это «глубинное государство» до поры, до времени успешно режиссировало «общество спектакля», в котором «рука одна, а пальцев много»…

Очевидность вторая: борьба партий в США инсценировалась, сперва тонко, а с годами всё более и более грубо. Что и закончилось картинками из «банановой республики», которые с затаённым злорадством наблюдал весь мир.

Поскольку, в связи с последними, общеизвестными событиями (это когда ряженые «викинги» штурмом взяли Капитолий в США) только ленивый не поглумился над крахом «американского мифа», попробую выступить в роли адвоката американизма .

Например, дождь – идёт сам по себе, дожди шли на планете вообще до появления человека. Есть метеорологи, которые предсказывают осадки по каким-то объективным признакам погоды, но метеорология – занятие неблагодарное. Во первых, часто ошибается, а во-вторых, даже будь она точна, как ювелир в Хайфе – «наслать» дождя она не в силах. Если нет – таки нет…

И человек придумал поливальные установки. Нафиг ждать этого дождя, то ли он будет, то ли не будет – а тут всё зависит от нас! Общая логика научного сознания – поставить независимые от воли исследователя явления в зависимость от него.

А поскольку изначально масонство выходило из научно-академической среды, из «энциклопедистов», гностических сект – то оно неизбежно вобрало в себя превращение самостоятельного человеческого субъекта в безвольный объект управления (манипулирования).

Мы, говорят, не хотим ждать общественных настроений – мы сами создадим общественные настроения. Мы не желаем ждать, пока сам собой явится герой, новый Манас, мы сами его сделаем в пробирке. Да и со злодеем нам проще будет справиться, если он не сам по себе возникнет, а будет изначально нами создан.

Согласитесь – одно дело Аттила, и совсем другое – актёр, играющий Аттилу. С самим-то Аттилой хрен договоришься, а вот с актёром запросто; да и чего с ним договариваться, он служащий труппы, ему и приказать можно, даже в грубой форме!

Революционный заговор масонерии[1] энциклопедистов исторически формировался в противовес «феодальным болванам[2]» из амбициозных, но неродовитых интеллектуалов. Обычно в нём видят только тёмную сторону – отбросивший религиозную мораль цинизм социальных хищников. Что, конечно, правда, но не вся.

Масонерия (которая, в отличие от придуманного Марксом «капитализма»[3] исторически-реальна) – организм, конечно, хищный, но изначально очень ёмкий для всех достижений человеческих наук, познания, интеллекта.

Родовому цензу феодализма это общество заговора противопоставило интеллектуальный ценз. В идеалах масонства было формирование угнетательского класса из наиболее умственно-развитых «братьев по разуму», в рабство которым масонерия отдаёт «быдло тупых масс». Так человечество делилось (и очень жестоко!) на «знающих» и «профанов». Или – «посвящённых» и «слепых». Достаточно взглянуть на символ доллара – глазастая верхушка пирамиды отделена от её слепого основания.

Если феодальную власть формировало грубое насилие, её порождало оружие и тупая сила захватчика – то масонерная власть планировала опираться на хитрость, манипулирование, тонкие проекты лжи и профанации.

Надо отметить, что в целом – хоть и искажённо, извращённо – такая программа «новой эксплуатации» отражала духовное и умственное развитие человечества. Почему? Ведь только в достаточно развитом обществе возможна манипуляция сознанием, в сообществе крайне-тупых управлять можно только примитивно-тупым прямым и очевидным насилием.

+++

Христианская цивилизация Европы – вообще, сама по себе – колоссальная мега-революция, призванная изменить многое. В частности, в области человеческих отношений – устранить эксплуатацию, циничное использование человека человеком. Эта цивилизация ищет возможности дать всем людям справедливость, равенство перед законом и достаток.

По сути, для этого и работают (и много веков!) подвижники нашей науки, культуры, философии. Если биосфера – место, где все пожирают всех, то христианство ставит своей целью прорыв в ноосферу[4], где отношения формата «хищник-жертва» сменятся на формат «учитель-ученик».

Эта цивилизация ввела условности феодализма как замену безусловностям рабовладения и прямого людоедства. И по мере духовного и умственного развития она просто обязана была изжить феодализм, в котором христианская программа более чем условна, существует неким загробным призраком-мечтой при зверской, биосферной реальности.

Главная проблема на этом пути – в той очевидности, что сильного некому контролировать, кроме как самому себя. Если нравственность сильного даст сбой – то слабые не могут помешать его перерождению в хищника.

Поэтому угнетательская верхушка снова и снова самовосстанавливается – общественную нравственность убивают приставленные к ней вооружённые охранники. Мы ставим сторожей – а они перерождаются. Мы ставим сторожей над сторожами – а они тоже перерождаются, и т.п.

По этой причине теозис в нашем обществе растянулся на века и тысячелетия. Но нельзя сказать, что прогресса совсем нет: разумеется, общество изменилось в лучшую сторону, и весьма ощутимо, если измерять долгой дистанцией истории.

+++

По сути, переход от прямого и грубого насилия (феодализма) к насилию хитрому, манипулятивному, насыщенному демагогией и ложными декларациями – отражение прогресса духа человечества. Не то, чтобы угнетателям очень хочется хитрить и притворятся, всю жизнь носить маски лицемерия – но на определённом витке умственного развития угнетателям волей-неволей приходится это делать.

Пожертвовать феодальной спесью, уйти в цитадель масонерности – последний, по сути, маневр угнетателей. Номинально даровать людям все права и на словах пообещать им полное равноправие – для того, чтобы в режиме заговора сохранить неравенство только в реальности, сохранить свои привилегии только в тайном режиме – вот суть маневра.

+++

Но масонерная верхушка (члены правящего заговора) вряд ли понимают свою объективную природу. Нетрудно заметить, что их субъективное восприятие самих себя (как оправдание своей деятельности) – «власть умных опекунов над недееспособными идиотами масс». В каком-то смысле они субъективно воспринимают свою угнетательскую деятельность как «жертвенное служение», как нечто, удерживающее мир от хаоса, спасающее культуру от «пролетарских варваров».

Почему объективно это не так (хотя очень похоже)? Главное противоречие масонерного строя (в том числе и на современном Западе) – это непримиримый антагонизм между универсальностью науки и локальностью стяжателя, являющегося эгоистичной биологической особью.

Все разговоры о сохранении культуры, цивилизации, прогресса – по сути сводятся у масонерных вожаков к сохранению «самих себя, любимых», к сохранению своего доминирования, имеющего животный, зоологический характер мотивации.

С одной стороны, возможность манипулирования сознанием (создание системы ангажированных фейков) – продукт науки, познание, и глубокое познание природы человека, общества, движущих сил психики и т.п.

С другой стороны – создав машину манипуляций, мир фейков, вытесняющую из голов народа объективную реальность, погрузив массы в наркотические миражи, при которых, например, выборы – не более чем галлюцинация восприятия – правящая масонерия использует её всё грубее и свирепее.

Исторически масонство рождалось из «энциклопедистов», поставив достоинство личной образованности над достоинствами происхождения. Но то когда было! Нынешние «некоронованные короли» Америки – уже дальние потомки-наследники тех «энциклопедистов»!

Хотя исторически масонерный строй противопоставил себя феодализму – по мере наследования статусов и ролей произошла конвергенция признаков масонерии и феодализма.

Интеллектуальное превосходство Вольтера, Дидро или Гольбаха над «чернью», попросту неграмотной – бесспорно. Но интеллектуальное превосходство современных их наследников над массами, давно уже прошедшими стадию ликбеза – скорее фейк, самоуспокоительные бредни, нежели реальность.

Принцип вырождения, нарастающего несоответствия статусу у наследника – никто не отменял, он как при феодализме действовал, так и в масонериях действует. Первый из королей – безусловно, лучший из воинов, иначе он не стал бы королём в схватках с другими претендентами. Но разве можем мы с уверенностью сказать то же самое о его внуке или правнуке? Нет, мы не отрицаем генетики, не отрицаем передачи некоторых признаков по наследству – но ведь только некоторых, выборочно!

Чёрная гениальность основателей банкирских династий – вне сомнений, это очень умные и дееспособные чудовища. Но в продолжателей династии, неизбежно, в силу угасания конкуренции, эта чёрная гениальность пронырливого циничного ума – сокращается. В итоге они превращаются в тех самых «природных лордов, бревно бревном» – над тупостью которых так искренне потешались их дедушки.

+++

«Общество спектакля» в США и других странах-фаворитах «большого Запада» – базируется на сложном и многообразном «театральном оборудовании», на целых комплексах бутафории. Веками это оборудование усложнялось – но пульт управления им, наоборот, упрощался. Парадокс технического прогресса: чем сложнее и могущественнее машина, тем легче ею управлять.

Первыми, слабенькими телевизорами нельзя было управлять, лёжа на диване, они требовали, чтобы к ним подошли. А современными – на порядок более совершенными по изобразительной части – даже ребёнок легко управляет пультом с дивана. И так во всём! Машина – сложнее, управление – проще…

Если называть вещи своими именами, то американская масонерия попросту избаловалась, и причина её деградации – безотказность пульта. «Нажми на кнопку – получишь результат»; они снова и снова нажимали на кнопку, и снова, снова получали заданный результат.

А это чревато для власти социальным ожирением и управленческим слабоумием.

Примитивные аграрные общества ещё могли как-то сопротивляться отработанным технологиям манипуляции сознанием (конфуз США во Вьетнаме, Израиля в арабской среде). Но развитые, умственно-сложные общества – «урбана», именно по причине запутанной сложности своего бытия – ложились, как колосья под серпом. И верх триумфа «фейк-культуры» – крах СССР.

По мере того, как уходил из быта народов примитивизм аграрной традиционности – фейк-культура «залезания в мозг» и провоцирования нужных реакций в лабораторной крысе казалась всё более неодолимой, всемогущей.

«Что нам стоит дом построить?! Нарисуем – будем жить!»

И они всё больше и больше «рисовали» то, что на словах якобы «строили»…

+++

И тут объективная реальность поставила перед «чёрными магами» неизбежный вопрос: до какой степени можно деформировать человеческое восприятие реальности? До какого уровня оно будет прогибаться под фейками – прежде, чем наступит его полный коллапс и взрыв хаоса?

Масонство изначально знало, что можно уверить тёмного человека в неочевидном и в то же время высмеять очевидное. Можно прогнуть отражение мира в голове у человека. Об этих опытах масонства написано не только в серьёзных исследованиях, но даже и в популярных романах, например у А.Дюма, в его описаниях подготовки французской «буржуазной» революции.

В определённой степени кривизна зеркал отражения видимого, воспринимаемого – объективно необходима, и нас этому учат в начальной школе.

Там, с помощью опытов, нам показывают примеры «оптического обмана зрения» или слуховых галлюцинаций, там нас учат понимать, что палка в воде только кажется сломанной, а на самом деле прямая – «не верь глазам своим»!

Безотносительно к любому масонству и его шашням, объективно-научно, далеко не всё очевидное реально, и далеко не всё реальное – очевидно. Дельфин кажется рыбой, но он не рыба, и чтобы поверить, что он на самом деле не рыба – никакие масоны не нужны. Достаточно классического образования!

Это свойство отражения реальности масонство попыталось превратить в подручное средство, чтобы прогнуть под себя «изменчивый мир». Все же слышали песню:

…Не стоит прогибаться под изменчивый мир

Пусть лучше он прогнётся под нас…

У этой песенки очень серьёзная каббалистическая подкладка, но понимают это только тот, кто «посвящённый».

+++

Мы отличаемся от масонов тем, что трезво понимаем такое явление, как «месть объективной реальности». Когда неадекватность отражения мира в головах достигает раблезианских уровней «украинства» – машина управления перестаёт быть машиной управления и схлопывается в коллапс.

Как тут было дело? Как у князя Игоря в известной летописи!

Масонерия поняла, что можно прогнуть мир под себя – и он прогнулся. Тогда масонерия, полакомившись всевластием, нажала ещё – и мир снова прогнулся. Потом ещё. И ещё. Масонерии стало казаться, что так теперь будет бесконечно. В «богах Олимпа» оказалось слишком много человеческого.

Фейк – сильное средство затуманивания мозгов, когда он приходится один на сто достоверных утверждений. Он слабеет, когда он один на десять. Совсем слабо воздействует, когда он один к одному. И, наконец, фейк, как инструмент, коллапсирует, когда не остаётся вообще ничего, кроме фейков.

+++

Сегодня мы наблюдаем в США агонию масонерных инструментов управления (манипулирования). Поскольку «эмаль» фейков ныне отслаивается от реальности, мы отчётливо видим и то, и другое.

Мы видим «матчи-договорняки», в прозначном интернет-мире раскрывшиеся во всей неприглядности своей постановочной природы. Например, участнику матча-договорняка Трампу вовсе не нужно движение в его поддержку, которое действует и даже умирает уже отдельно от «покупного боксёра», по сценарию «слегающего» в определённый режиссёром раунд.

Масонерия всё ещё пытается играть в своём театре, на основе обветшавшей и облезлой бутафории – имитируя актёрской труппой «борьбу идей», «многопартийность», «альтернативные выборы» и т.п. Но поверх и помимо всех этих игрищ, в которых, кстати говоря, упал ниже плинтуса уровень актёрского мастерства (слишком долго они говорили себе «и так сойдёт!») – начинает выступать объективная реальность.

На сцену истории всё чаще и чаще выбегают случайные люди, не вписанные в сценарий банкирской олигархии. Ход и искусственная драма в спектакле рушатся, интрига пьесы запутывается.

Какие, нахрен, «выборы» – если совсем уж отчётливо выпирает, что никаких выборов нет и никогда не было?!

Какая, нахрен, «законность» – если слишком уж бросается в глаза, что в этом обществе закона нет, и никогда не было (окромя «закона джунглей», произвола сильных)?!

И куда уж этим провалившимся скоморохам говорить о «демократии», на основании чего теперь о ней говорить?!

+++

Сила масонерии – в её тайном существовании. Её историческая сила – существовании кулис, за которыми она спрятана. Но если кулисы рухнули, и все «матчи-договорняки» предстали перед публикой совершенно открыто – то какая уж там «тайная власть» и «магия»?!

Кто же станет играть в тотализатор – если заранее всем известно, что матч-то договорной, и вместо боксёра – актёр, который не дерётся, а играет роль бойца?

+++

Таким образом – «конфуз США» сегодня вытекает из самой природы их политического режима. Это режим пост-феодального угнетения и тайного беззакония – сменившего явное грубое беззаконие коронованных болванов, считавших себя «прирождёнными хозяевами». К капиталу этот строй имеет весьма косвенное отношение – разве лишь то, что он паразитирует на созданных цивилизацией, её изобретениями и рационализациями производительных силах (капитале).

Из современных банкиров такие же «капиталисты», какой был бы из помещика «хлебороб». Чисто формально, конечно, помещик связан с аграрным производством, но как, в какой роли?!

Американская (и в целом западная) масонерия была рождена из той логики познания, которая настроена все неуправляемые стихии сделать управляемыми, подвластными человеческой технике. Изначально её историческая роль была в упорядочивании человеческих отношений, уже отказавшихся от феодальных иерархий, и грозящих рухнуть в первородно-зоологическую «войну всех против всех».

Так родились технологии управления массами, по поводу которых массы наивно думали, что сами собой управляют. Технически это было очень красиво, и гораздо умнее, чем рабовладельческая дикость или звериная родо-племенная свобода полуживотных.

Но «заговор интеллектуалов», их «групповое самодержавие» – выродились внутри себя. Универсализм чистого, научного знания – вступил в постоянно обостряющийся (на наших глазах) конфликт с локализмом частной собственности.

Разрушение логики есть путь к безумию, и масонерия этот путь проделала, опекая частную собственность. Почему? Потому что в условиях частной собственности два тождественных предмета не равны друг другу (один мой, другой чужой), а два разных предмета, наоборот, объявляются тождественными, и противопоставленными собственным тождествам.

Если ты намерен объективно изучать, например, рубашку – то ты не можешь думать о том, твоя ли эта рубашка или чужая. Ты описываешь предмет отстранённо от его принадлежности тебе. Но частный собственник на такую форму познания (являющуюся сутью научного мышления) не способен.

Над этим иронизировал Энгельс, когда писал об экономисте Родбертусе: «Этот человек когда то близко подошел к открытию прибавочной стоимости, но его поместье в Померании помешало ему сделать это».

Если ты открыл Истину, а эта Истина вдруг мешает твоей частной собственности – то ты, одержимый инстинктом собственника, «закрываешь» эту Истину обратно.

Порождённая научным познанием масонерная власть (заговор людей, самозванчески объявивших самих себя «лучшими») – вступила в конфликт с «алгеброй» научных формул, отстаивая свою личную, персональную исключительность, своё право сидеть наверху бессменно, бесконтрольно и наследственно.

Под эти, в сущности-то феодальные и зоологические, цели был подогнан механизм совмещения в одних руках финансовых и информационных потоков. Когда банкир держит в своих руках распределение благ и газету, описывающую это распределение – всё время получается так, что распределение – верх и предел справедливости.

Диктатор, который голым пришёл в этот мир, и голым уйдёт из него (и очень скоро) – пытается выставить свою личный, дурацкий, выращенный из самых низших и примитивных инстинктов зверя, произвол в виде «естественного порядка Вселенной» и неумолимого закона физики. Сперва в этом он страшен, как те монстры, которые разрушили перспективную советскую ветвь цивилизации. А потом – становится смешным, как Трамп и Байден.

Ибо рычаги в руках масонерий уже очевидным образом не срабатывают, передача с руля на колёса – всё чаще срывается, управление всем «автобусом» общества потеряно, и он движется уже не по воле шофера, а сам по себе, чёрти-как.

Хотя реальность можно немного прогнуть под себя (что есть научный факт) – её нельзя прогибать под себя неограниченно (и это тоже научный факт). Где-то есть критическая точка деформации, после которого управляемое фейками стадо взрывается, рассыпается в труху дурдома, в джокеров бунт буйно-помешанных неадекватов.

Масонерия явно «пережала» и «передавила» – доигравшись в своих манипуляциях мозгами до деструктивных сект типа «украинства». Видимо, именно этот коллапс манипулирования фейками – и станет могильщиком великой Американской Империи.

Самая важная задача всех людей доброй воли – не дать умирающим США утащить за собой в термоядерную могилу всё остальное человечество!

—————————————- —————————

[1] Масонерия – в трактовке А.Леонидова широкий, обобщающий термин, означающий круг солидарности, совмещающий взаимную поддержку членов заговора по части обогащения, карьеры, политики и культуры. То есть это корпорация, которая занимается вопросами экономическими, ведёт бизнес, и помогает этому бизнесу, продвигая своих «братьев» в лидеры всех сфер человеческой жизни.

Естественно, одно помогает другому: деньги помогают формировать общественное мнение в пользу корпорации, а общественное мнение в пользу корпорации помогает ей делать больше денег. Чем больше наёмников, тем больше они отвоюют источников дохода, а чем больше доходов – тем больше можно нанять наёмников, и т.п.

[2] Как писал, почти языком манифеста, Роберт Бёрнс:

«Вот этот шут — природный лорд.

Ему должны мы кланяться.

Но пусть он чопорен и горд,

Бревно бревном останется!»

[3] Это большая отдельная тема, которую осветим в отдельной работе, здесь же кратко укажем, что термин «капитализм» крайне неудачен, не отражает содержания процессов внутри того, что он обозначает. Капитал – производительные силы, материальное достояние общества, капиталовложения есть и при социализме, и их там больше, чем в XIX веке.

Развитие капитала – это одна из целей цивилизации в целом, ведь речь идёт о развитии производительных сил, технопарков, заводов и фабрик. Получается, что «борьба с капиталом» – это… луддизм, поломка машин и механизмов! Если же мы говорим о сути общественных отношений, то при чём тут капитал, тем более в негативной коннотации?!

Мы говорим о заговоре одних людей против других людей, о неравноправии, неравенстве перед законом. Мы, включая Маркса, говорим о беззаконии хозяев общества, выдумывающих «законы», сковывающие лютым рабством заложников правящего заговора, всех людей, находящихся за кругом его «взаимной поруки». Так зачем же общество заговора называть «капитализмом», это же совершенно неуместный термин, никакой сути проблемы не отражающий!

[4] Обожение, или теозис – христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении тварного человека к нетварной божественной жизни через действие божественной благодати.

Коротко смысл обожения выражен в высказывании Афанасия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» — что обозначает потенциальную возможность для каждого человека и историческую необходимость для человека вообще обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве с Богом.

А. Леонидов

***

Источник.

.