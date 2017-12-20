Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Мутко уже прогнулся за вас

На Олимпиаде в Ю.Корее российские спортсмены в нейтральных тряпках без опознавательных знаков, сначала должны поприсутствовать на награждении американцев собственными отнятыми медалями за Сочи2014. Пресса будет показывать звездно полосатые тряпки, счастливых новых чемпионов, и изредка, с презрительными комментариями, кучку безымянных и безвестных "бомжей из оплеванной страны", и под постоянный перезвон "колокола позора" .

Потом, также под плевками и смехом, посоревнуются. И если допустят до соревнований, и если выиграют, и если медаль не отнимут - смогут постоять на пьедестале в пижаме, помахать белой тряпкой вместо флага России и послушать кукарачу вместо гимна России.

ПОЗОР БЕЗЛИКИМ, тем кто едет за Жёлтое море, в Браавос.