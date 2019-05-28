Отменить пенсии в России предложил министр Орешкин
13:54. 28 мая 2019 Просмотров - 52 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Похоже, несмотря на ранее объявленный профицит бюджета, дела с финансами в России плохи. Иначе трудно объяснить предложение министра экономического развития Орешкина о полной отмене пенсий
Еще не прошел шок от прошлогоднего решения федеральных властей о повышении на 5 лет пенсионного возраста (по этой причине резко упал авторитет президента Путина, подписавшего закон, который большинство населения считает антинародным). На очередные выборы многие представители партии «Единая Россия» хотят идти самовыдвиженцами (быть единороссом становится позорно). А то и дело начинаются разговоры на самом политическом верху вообще о полной отмене пенсий. Очередное шокирующее заявление сделал не кто-нибудь, а министр экономического развития России Максим Орешкин. Он, видите ли, нашел аналогичный опыт в истории Китая. Министр выступил на Втором Столыпинском форуме с призывом к россиянам пожертвовать настоящим ради светлого будущего. Иначе как издевательством это не назовешь. Впрочем, если власти России готовы отменить пенсионный сбор, то россияне сами найдут как распорядиться этими деньгами и будут сами откладывать их на пенсию. На сегодня очевидно как раз иное - в других странах (включая Китай) пенсии в разы больше российских, продолжительность жизни намного больше. Орешкин утверждает, что Китай потому достиг экономических успехов, что не платил пенсии своим гражданам. Министр уточнил, что «исторически на поддержку населения пенсионного возраста Китай тратил мало». Ранее президент Путин поставил перед правительством задачу - достигнуть высоких темпов роста экономики, чтобы к 2024 году страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Глава государства назвал это базовым условием для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач.Однако по оценке Орешкина, эта задача невыполнима при нынешних темпах экономического роста. Стоит напомнить, что пенсионеры и предпенсионеры - это базовый электорат партии власти на любых выборах. Однако после таких заявлений представителей правительства базовый электорат может запросто послать куда подальше и это правительство, и этот парламент, и этого президента, который назначает таких министров. Кстати, не так давно экономисты Высшей школы экономики спрогнозировали, что к 2028 году федеральной власти снова придется повышать пенсионный возраст в стране, иначе денег в бюджете, мол, не хватит. Возникает огромный вопрос к действующей в стране всей системе власти. Если не можете обеспечить базовые социальные гарантии, просто уходите в отставку. Освободите места для тех, кто в состоянии это сделать
Как же надоели эти уроды, аж мочи нет больше это терпеть.
Источник: https://lentachel.ru/news/2019/05/28/otmenit-pensii-v-rossii-predlozhil-ministr-oreshkin.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com
Нужно отменить министра Орешкина.
Вот дядя на себя сейчас проклей соберет!!! Не поднимать экономику и строить заводы, фабрики,сажать сады, засевать поля,строить пароходы, а отменить пенсии людям, которые в силу возраста уже не могут больше трудиться.Надо же Какого Мурла Эта Власть только не Вырастила..а чего не разогнать думу и не отменить Огромные Зарплаты министров и тоже во Имя Светлого Будущего!