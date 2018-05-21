Минфин предложил грабить Россию без каких-либо ограничений. В.Катасонов

Один из главных догматов Вашингтонского консенсуса (свода либеральных правил для стран, желающих «сотрудничать» с Международным валютным фондом) — полная ликвидация государством каких-либо ограничений на трансграничное движение капитала.

Смысл этого догмата предельно прост — обеспечить все возможности для ограбления Западом той страны, которая желает «интегрироваться» в глобальную экономическую и финансовую систему. Вот и Россия уже более четверти века продолжает «интегрироваться». И послушно выполняет все требования Вашингтонского консенсуса. В том числе — по снятию любых ограничений по движению валюты как в страну, так и из нее.

К середине нулевых годов российские либералы («пятая колонна») добились внесения таких поправок в Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле РФ, которые позволили им рапортовать Западу: валютная либерализация в России завершена! В переводе на простой язык это означает, что страна превратилась в проходной двор, через который можно пронести что угодно и вынести то, что еще не было вынесено.

Процесс «вынесения» продолжается до сих пор, и весьма эффективно. Даже по данным платежного баланса РФ, составляемого Банком России, получается за последнее десятилетие в среднем по 100 млрд долл. в год. Это мои расчеты, в них я учитываю три составляющие: 1) чистый отток частного капитала; 2) сальдо баланса инвестиционных доходов; 3) прирост официальных международных резервов. На самом деле цифра больше, т.к. составляемый Банком России платежный баланс не учитывает «теневых» операций (проще говоря, контрабанды).

По нынешнему валютному курсу получается, что даже те суммы наших потерь, которые фиксирует платежный баланс, составляют порядка 6 трлн руб. Для сравнения: доходная часть российского бюджета в прошлом и позапрошлом годах составляла около 13,5 трлн руб. Сопоставляя две цифры, понимаешь: все разговоры чиновников Минфина о том, что денег нет на дороги, образование, оборонку, пенсии и т.п. — наглая и циничная ложь. Денег не будет до тех пор, пока власти не заткнут «дыру», через которую из России утекают астрономические суммы валюты. Казалось бы, надо восстанавливать валютное регулирование и валютный контроль. Тем более, что после глобального финансового кризиса 2007—2009 гг. даже у МВФ возник не проходящий испуг, т.к. кризис удалось преодолеть с большим трудом и отчасти благодаря тому, что некоторые страны в тот тяжелый период времени, ослушавшись МВФ, стали вводить валютные ограничения.

Где-то в 2012 году МВФ, не особенно это афишируя, согласился, что в острых ситуациях страны все-таки могут вводить валютные ограничения, добавив, правда, что они должны быть «разумными» и «временными». По моим данным, на сегодняшний день в группе БРИКС все страны имеют те или иные ограничения на трансграничное движение капитала (наиболее жесткие — в Китае).

Единственным исключением является Россия. Денежные власти России (ЦБ и Минфин) решили стать «святее папы римского» (т. е. МВФ) и решительно убеждают всех (в том числе международных финансовых спекулянтов), что ни при каких обстоятельствах восстанавливать валютные ограничения по капитальным операциям не собираются. Позиции денежных событий России не поколебали даже экономические санкции Вашингтона и его союзников, которые начались в 2014 году. Казалось бы, в новой ситуации (которую можно назвать экономической войной против России) следовало бы усилить государственное регулирование и государственный контроль. Однако все осталось на своих местах.

Что еще более удивительно, «пятая колонна» в лице Ильинки (адрес Минфина России) стала требовать «дальнейшей валютной либерализации». Куда же более? Оказывается, по мнению чиновников Минфина, в России еще остались «рудименты» валютных ограничений. И с ними надо покончить. При этом, как не удивительно, делается ссылка на «новые условия», под которыми понимается… ужесточение экономических санкций против России.

Так и хочется сказать: «театр абсурда» или «палата №6». Кстати, для чиновников Ильинки статус их организации как «палаты №6» может оказаться как нельзя кстати. В этом случае указанных «чиновников» можно квалифицировать как лиц с психическими отклонениями, не отвечающими за свои действия». В противном случае их следует судить по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Итак, под «рудиментами» чиновники Ильинки (прежде всего, курирующий данный вопрос заместитель министра финансов Алексей Моисеев) и примкнувшие к ним Игорь Шувалов (первый вице-премьер в предыдущем правительстве) и Алексей Кудрин (в качестве руководителя Центра стратегических разработок) понимают требования к физическим и юридическим лицам РФ отчитываться об их валютных транзакциях (проходящих через границу или за границей) и их валютных счетах за границей. Никаких ограничений на валютные операции нет, есть лишь процедура информирования финансовых регуляторов. Процедура, необходимость которой не оспаривается даже в самых «цивилизованных» странах, включая США. Она не оспаривается хотя бы потому, что в мире идет непрерывная борьба с «финансированием терроризма», «отмыванием грязных денег», «коррупцией», «уклонением от уплаты налогов» и т. д.

Еще одним «рудиментом» является то, что бизнес должен валютную выручку от экспорта возвращать в Россию. Нет, не на всегда. Хотя бы на час, чтобы «отметиться», а затем может опять «уйти в бега» за границу.

Эти и некоторые процедуры являются рутиной, которую принято называть «финансовым контролем». В России эти процедуры стала предельно формальными, в них задействованы Минфин, Центробанк, Федеральная налоговая служба, Росфинмониторинг. Но они редко (крайне редко) заканчивались и заканчиваются каким-то результатом. Например, выявлением «налоговых уклонистов» или тех, кто занимается «финансированием терроризма». Еще раз подчеркну, что на свободу перемещения капитала через границу эти бюрократические препоны никак не влияют.

Есть еще одно «но», которое мешает нашим олигархам почувствовать полную «свободу». Валютная либерализация не отменяет единственной конституционной обязанности — платить налоги в казну российского государства. А ежели ты сообщаешь о своих валютных операциях и валютных счетах и иных валютных активах, стало быть, открутиться от выполнения этой почетной обязанности тебе, олигарху (или иному бизнесмену или чиновнику-клептоману рангом помельче), уже не удастся.

Вот чиновники Ильинки и пытаются выполнить социальный заказ олигархов и прочих клептоманов по ликвидации «рудиментов». Более того, они предлагают свои «ноу-хау», до которых не додумались даже в самых «цивилизованных» странах. Например, введя понятие «валютный нерезидент» для тех, кто значительную часть времени находится за пределами России. То есть физическое лицо может иметь паспорт Российской Федерации, быть гражданином России, но при этом быть валютным нерезидентом. Т. е. полностью эмансипироваться от необходимости информировать российских финансовых регуляторов о своей валютной жизни. А если появляется право не информировать, то, естественно, появляется возможность не платить налоги. Фактически за невнятным понятием «валютный нерезидент» скрывается другой понятие — «налоговый нерезидент». Проще говоря, «налоговый уклонист».

Ильинка своими новациями рубит сук, на котором сама же сидит. Введение института «валютного нерезидента» лишает государственную казну значительных объемов налогов. Правда, и раньше беглые олигархи не очень-то блюли свои налоговые обязанности. Но теперь, согласно Минфиновским новациям, они от таких обязанностей вообще освобождаются. Грабить Россию они будут по-прежнему, а вот налоги они будут отныне платить в казну страны своего преимущественного пребывания. А зачем они там пребывают? Кому-то просто приятно там пребывать. А сейчас, в условиях экономических санкций, таким клептоманам желательно сменить «пол», чтобы никто на Запале не заподозрил их в принадлежности к Российской Федерации — со всеми отсюда вытекающими неприятностями.

Я старался популярно изложить то, что нашло свое отражение в новых правилах валютного регулирования и валютного контроля, которые вступили в силу с 1 января нынешнего года. Как говорят некоторые эксперты, эти правила поделили все общество на «белую кость» (тех, кто пребывает за границей от 183 дней в году и получает статус «валютных нерезидентов») и «смердов» (проживающих постоянно или преимущественно в России).

Свою лепту в ликвидацию «рудиментов» в конце прошлого года внес бывший тогда вице-премьером Игорь Шувалов, который договорился до того, что посчитал борьбу с офшорами вредной. А ведь до этого в течение нескольких лет звучали лозунги о деоффшоризации российской экономики. А реальная борьба с офшорами невозможна без восстановления валютного регулирования и контроля. Вот Шувалов и решил от обороны перейти к нападению. Чтобы прекратить вредные разговоры о восстановлении ограничений на трансграничное движение капитала, он встал на защиту офшоров. Защищая, между прочим, не только интересы российских олигархов, но и себя любимого (ведь он не раз «засвечивался» в разных офшорных скандалах). Вот и Алексей Кудрин внес свои предложения по повышению эффективности ограбления России. В конце прошлого года руководимый им ЦСР выпустил доклад, в котором предлагалось полностью отменить систему валютного контроля в России. Мол, валютный контроль — анахронизм.

Его надо заменить международным налоговым обменом и усилением контроля за отмыванием денег, полученных преступным путем. Только как можно бороться с отмыванием денег без валютного контроля, я объяснения в докладе не нашел. Думаю, что целью доклада было внести лепту не в борьбу с отмыванием, а в окончательное уничтожение «рудиментов».

В докладе ЦСР отмечается: «Представляется необходимой отмена системы валютного контроля в России. Она должна сопровождаться комплексом мер, направленных на совершенствование международного налогового обмена».

Либерализация валютного регулирования, по мнению ЦСР, должна предусматривать отмену ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Первый этап должен быть реализован к концу 2018 года, второй — в 2019–2020 годах. Тут Алексей Кудрин явно переплюнул своего коллегу Антона Силуанова. Тот тоже ратует за смягчение валютного контроля, правда, без отмены ФЗ. В начале 2018 года Минфин России предложил смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов: не штрафовать экспортеров за нарушение сроков получения выручки от нерезидентов, а импортеров — за несвоевременный возврат предоплаты за непоставленный товар, если просрочка составляет менее 30 дней. Штрафы за то, что средства вообще не поступили, предложено снизить с нынешних 75–100% от суммы неполученных или невозвращенных средств до 33–50%.

Посредством доклада ЦСР Кудрин предложил Минфину совместно с ЦБ РФ разработать поправки в законодательство, отменяющие требования репатриации и устанавливающие открытый режим использования зарубежных счетов. А также сформировать предложения, которые устранят запрет на валютные операции между резидентами по договорам, исполнение которых осуществляется не на территории России. За подобными предложениями скрываются замыслы еще большей оффшоризации, а фактически уничтожения российской экономики.

Усилия господина Кудрина уже дают свои плоды. Несколько дней назад российские СМИ со ссылкой на заместителя главы Минфина Алексея Моисеева сообщили, что на Ильинке подготовили проект поправок к ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Поправки ликвидируют «рудименты», в частности, отменяют штрафы за нерепатриацию валютной выручки.

Нужно заканчивать с этой историей, с обязательной репатриацией валютной выручки, сократить или вообще отменить наказание за нерепатриацию. Штрафы будут отменены, а само требование по репатриации значительно либерализовано. Эти предложения согласованы и, я надеюсь, в ближайшее время будут реализованы», — заявил А.Моисеев.

По его словам, либерализация валютного законодательства нужна также, в частности, в рамках помощи компаниям, которые подпали под санкции США и других стран и не могут соблюдать требования валютного контроля по репатриации валютной выручки. «Там много предложений поступило, они все носят регуляторный характер. Очевидно, что компании, которые попали по санкции, не смогут исполнить требования валютного контроля», — сказал замминистра. Он отметил, что другие предложения по либерализации регуляторного контроля в отношении компаний, попавших под санкции, «пока в разработке и проработке».

Ход мысли чиновников Ильинки предельно ясен: для того, чтобы российские компании, попавшие под экономические санкции, ушли из-под удара, они должны перестать быть российскими. Другие варианты реагирования на действия Вашингтона в Минфине не рассматриваются. Я не юрист, но думаю, что действия чиновников Минфина и их подельников (в том числе А.Кудрина) подпадают под целый ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации (глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»).

Валентин Катасонов

Источник: rusrand.ru