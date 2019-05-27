Все олигархи Украины за Зеленского

Коломойский откровенно порадовал заявлением, что все украинские олигархи за Коломойского, а некоторые даже публично за.Вполне понятно, что в этот список не входит Порошенко, которых всех прочих олигархов за 5 лет постоянно притеснял или заставлял заключать невыгодные сделки, поэтому вполне понятно, что "ущемленные" во главе с Коломойским, поддерживали Зеленского деньгами и информационным ресурсом, топя против Порошенко. В результате, одного распоясавшегося олигарха сменил другой (который обещает не быть таким, ха-ха) или скорее группа олигархов, которая рассчитывает с помощью Зеленского "вернуть свое и даже больше". Такие ситуативные объединения отнюдь не новы для Украины.При Кучме часть олигархов поддерживала Ющенко, потому что связанные с Кучмой олигархи использовали админ-ресурс для давления на конкурентов.При Ющенко часть олигархов, пострадавших от "оранжевой революции" поддерживала Януковича и "донецких", чтобы вернуть свое положение.При Януковиче часть олигархов снова ставила на "оранжевых" или нациков, чтобы покончить с "беспределом донецких".При Порошенко все "обездоленные олигархи" опять боролись за возвращение привилегий, активов, влияния на власть и т.п.В итоге, при Зеленском, они получили (в случае с Коломойским) то, что хотели. И чем больше мы видим "новых назначений", тем явственнее даже для обычных граждан проявляется суть Зеленского, как обыкновенного ставленника олигархических групп, которого пытались выдавать за "кандидата от народа".Разумеется, сейчас смешно вспоминать про лозунги против олигархов на "евромайдане", который привел к власти самого жадного и кровавого олигарха. В случае с тандемом Зеленский-Коломойский будет не менее иронично наблюдать, к чему привела "борьба с олигархией" на площадях.Стоит также отметить, что призывы Коломойского к Зеленскому объявить дефолт Украины, вполне прозрачно отражают стремление укрепить положение Коломойского и связанных с ним олигархов. Украине так или иначе надо платить по долгам, которые набрал Порошенко. Денег на оплату нет – надо брать кредиты на отдачу долгов и процентов. Погашать их можно либо за счет "раскулачивания" олигархов, на что олигархи не согласны или же за счет населения. Но если продолжать обдирать население, то рейтинг Зеленского просядет, а значит положение Коломойского станет уязвимым. Поэтому Зеленского поторапливают с этим и рядом других вопросов – например с посадкой Порошенко или же возвращением Приват-Банка Коломойскому. Картбланш Коломойского ограничен по времени и он сам это прекрасно понимает. Наступит время и многие из украинских олигархов объединятся уже против него.Если объявить дефолт этим летом, то как сам дефолт, так и его последствия можно свалить на Порошенко, а самого Зеленского и связанных с ним олигархов объявить спасителями экономики Украины от последствий преступного правления Порошенко. Население пострадает и в этом случае, а вот олигархи связанные с новой властью смогут сохранить свой бизнес и активы за счет инсайдерской информации о подготовке дефолта.В целом, деятельность Зеленского необходимо рассматривать как деятельность ставленника олигархических групп, которые через него будут вымещать свои обиды и удовлетворять финансовые аппетиты. Разумеется, все это дозволено в рамках американского внешнего контура контроля. Поэтому передел собственности и перераспределение влияния олигархических групп будет проходить под ритуальные заявления не сильно отличающиеся по содержанию от риторики Порошенко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5022103.html